Что ваши ладони расскажут о болезнях

Наши руки содержат важную информацию о состоянии нашего здоровья. Присмотритесь внимательно к ладоням, вы сможете найти ответы на все интересующие вас вопросы.

Покраснение кожи на ладонях возникает при заболеваниях печени, а пожелтение либо появление коричневых пятен на тыльной стороне рук – при неправильной работе желчного пузыря. Наличие мраморного рисунка указывает на сбои в нервной системе. Незначительное шелушение ладоней – признак нехватки витаминов A и D, а обильное шелушение – грибкового заболевания.

Диагностика по рукам

Температура рук

При нарушенном кровообращении и дефиците никотиновой кислоты руки всегда холодные. Решить проблему помогают специальные витаминные комплексы либо нормализация питания. Рацион следует обогатить продуктами, содержащими никотиновую кислоту:

гречневой кашей;

мясом и рыбой;

капустой;

фасолью;

грибами;

молочной продукцией.

При нарушениях в работе печени руки постоянно горячие. Причиной возникновения такой проблемы может служить злоупотребление алкогольными напитками либо продолжительный прием определенных лекарственных препаратов.

Ощущение, будто по рукам «бегут мурашки» или повышенная влажность ладоней возникает при нарушениях в эндокринной системе. При снижении функции щитовидки кожа рук становится сухой и бледной.

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Пятна на пальцах

На последних фалангах пальцев образовались глубокие прожилки? Проверьте эндокринную систему, возможно, повышен уровень сахара в крови или снижена функция щитовидной железы.

Кончики пальцев покраснели? Проверьте работу пищеварительной системы. Если оттенок темно-красный – есть проблемы с печенью либо почками. Появление пятен на бугорках больших пальцев говорит о необходимости проверить половые органы.

Если появился зуд на боковой стороне указательных пальцев – необходимо проверить состояние толстой кишки.

Если кожа на тыльной стороне указательного пальца стала шелушиться, значит, стоит проверить желчный.

Онемение мизинцев – повод проконсультироваться с кардиологом, возможно, есть проблемы с сосудами либо сердцем. Большие пальцы немеют при нарушениях дыхательной системы.

Хруст суставов

Если суставы слишком гибкие либо, напротив, малоподвижные при условии общего слабого мышечного тонуса, значит, есть необходимость проверить желчный и печень.

При нехватке кальция суставы хрустят, а при артрозе приобретают неправильную форму. Отечность, болезненность и покраснение суставов – признаки полиартрита. А болезненность указательного пальца свидетельствует о стремительном развитии проблем с коленными суставами.

Болевые точки

Общее состояние здоровья можно оценить, если нажать на точку по центру ладони. При возникновении резкой боли есть серьезный повод для беспокойства и не лишней будет консультация специалиста.

Проверить состояние сердца необходимо, если чувствуется боль у основания большого пальца.

Стоит проверить мочеполовую систему, если боль возникает при нажатии на находящийся между безымянным и средним пальцем бугорок. При заболеваниях печени болит низ запястья.

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Форма рук

Крупные и широкие ладони обычно имеют люди с крепким здоровьем. Но люди с короткими пальцами либо мясистыми ладонями часто страдают от повышенного давления.

Те, у кого узкие ладони и длинные пальцы склонны к нервным расстройствам, плохо переносят температурные перепады и скачки атмосферного давления. Люди с маленькими кистями часто страдают от астмы, гипотонии и воспаления прямой кишки.

Все эти рекомендации оценки состояния здоровья не должны восприниматься как абсолютно верные, поскольку в любом случае требуется консультация опытного врача. опубликовано econet

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