Что происходит с вашими гормонами при периодическом голодании

Голодание способствует оздоровлению организма и нормализации многих показателей жизнедеятельности. А как связано голодание с гормонами? Гормоны в процессе отказа от пищи "ведут себя" таким образом, что вы сможете и похудеть, и снизить уровень инсулина, и избавиться от отеков. Вот как это работает.

Голодание практикуется как лекарство от многих болезней на протяжении тысяч лет. Во многих культурах и религиях можно найти концепции временного отказа от пищи. Голодание –это испытанный временем способ профилактики и терапии заболеваний. Не надо путать голодание и голод. Последнее - это бедствие, принудительное лишение человека еды. А голодание, например, пост, - предполагает добровольный (возможно, частичный) отказ от пищи для оздоровления, очищения тела и духа. Разумное и обоснованное голодание может стать частью образа жизни.

Инсулин

Голодание – действенный и надежный способ снижения инсулина. Еда поднимает показатель инсулина. И для его снижения полезно воздержаться от пищи. Содержание глюкозы в крови сохраняется в нормальных рамках: тело от сжигания глюкозы приступает к расщеплению жиров. Результат наступает уже после суток голодания. Более длительные посты мощнее снижают инсулин. Интервальное голодание признано докторами допустимым методом снижения инсулина.

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При систематическом голодании инсулин стабильно снижается, поэтому улучшается восприимчивость к данному гормону. Возможно, это и есть секрет похудения. Как правило, диеты нацелены на снижение производства инсулина, но они не избавит от резистентности к инсулину. Мы худеем, но резистентность к гормону держит заданный весовой показатель на месте. Метод лечебного голодания поможет ослабить резистентность, так как для ее развития необходим стабильно повышенный инсулин.

Инсулин имеет свойство задерживать соль и воду в почках, и при пониженном инсулине из организма выводится избыток соли и жидкости. Голодание поможет избавиться от лишних килограммов. За первые 5 дней можно погудеть на 0,9 кг в сутки. Похудение осуществляется в основном за счет мочеиспускания. Диурез снимает отеков и снижает давление.

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Гормон роста

Этот гормон важен для усиления доступности жировой ткани в качестве источника энергии. Он поддерживает мышечную массу и плотность костной ткани. Показатель гормона роста сложно выяснить из-за промежуточной секреции, но известно, что с годами его содержание в организме уменьшается. Мощным стимулом для производства гормона роста считается голодание. Через 5 дней голодания синтез гормона роста возрастает в 2 раза. Физиологическая задача гормона роста во время голодания – обеспечение здорового состояния мышц и костей.

Адреналин

Если вы поститесь, у вас повышается показатель адреналина. Активное производство адреналина начинается через сутки после старта голодания. После 2 суток без еды скорость обмена веществ возрастает на 3,6 %, что в корне отличается от резкого замедления метаболизма при низкокалорийной диете. Через 4 дня голодания энергетический расход в состоянии покоя возрастает на 14 %. Тело наращивает скорость метаболизм.

Электролиты

В период голодания содержание микроэлементов магния, кальция и фосфора стабильно, возможно потому, что 99% названных минералов локализовано в костной ткани. опубликовано econet.ru

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