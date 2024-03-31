Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Что полезно знать про острый панкреатит

Что полезно знать про острый панкреатит

Источник: steptohealth.ru 31 марта 2024 6440
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Острый панкреатит – неожиданное воспаление поджелудочной. Обычно после этого эпизода работа железы восстанавливается. Типичным фактором риска острого панкреатита являются камни в желчном пузыре. Характерный симптом этого болезненного состояния - боль в животе.

Что полезно знать про острый панкреатит

Острый панкреатит поддается лечению, и облегчить состояние больного возможно в большинстве случаев. Однако когда возникают осложнения или течение болезни очень тяжелое, ситуация становится намного более опасной и может даже привести к смерти.

Острый панкреатит: симптомы, причины и лечение

Острый панкреатит – это внезапное воспаление поджелудочной железы. Как правило, после подобного эпизода функция железы полностью восстанавливается. Чаще это встречается у пожилых людей в возрасте от 50 до 70 лет.

В принципе никто не застрахован от данной проблемы, даже человек с хорошим здоровьем. Тем не менее чаще от панкреатита страдают те, кто имеет какие-то особенности организма, предрасполагающие к этому заболеванию. Наиболее распространенным фактором риска являются камни в желчном пузыре.

Другим фактором, который может вызвать острый панкреатит, является употребление алкоголя, когда он принимается в больших количествах или очень часто. Плохие пищевые привычки также могут стать толчком к развитию этой болезни.

Что же такое острый панкреатит?

Причины панкреатита

Итак, панкреатит – это воспаление поджелудочной железы. Поджелудочная железа находится в верхней части живота, позади желудка. Она производит ферменты, которые способствуют пищеварительному процессу, а также вырабатывает гормоны, которые регулируют переработку сахара (или глюкозы).

Существует два типа панкреатита:

  • Острый панкреатит: возникает внезапно и сохраняется только в течение нескольких дней.
  • Хронический панкреатит: остается активным в течение более шести месяцев.

Острый панкреатит может быть тяжелым, умеренным или легким, в зависимости от того, какое влияние он оказывает на функции организма и какие последствия вызывает. В целом, когда панкреатит легкий или умеренный, он обычно не имеет фатальных последствий. Однако если состояние больного тяжелое, риск смерти значительно возрастает.

Что полезно знать про острый панкреатит

Причины

Основными причинами острого панкреатита являются следующие:

  • Камни в желчном пузыре: это причина примерно 40% случаев. Хотя полный механизм до сих пор не ясен, предполагается, что камни закупоривают проток поджелудочной железы, вызывая активацию ферментативного процесса в ней. Это и приводит к разрушению тканей органа.
  • Потребление алкоголя: причина примерно 30% случаев. Систематическое употребление алкоголя, даже умеренное, приводит к хроническому панкреатиту через несколько лет. Это происходит не у всех пьющих, есть и другие факторы, которые “запускают” процесс развития болезни.
  • Другие факторы: генетическая мутация была обнаружена в гене катионного трипсиногена, который вызывает острый панкреатит у 80% носителей. Это осложнение, которое появляется в 5-10% случаев у тех, кто выполняет эндоскопическую ретроградную холангиопанкреатографию (ERCP).

Острый панкреатит и его симптомы

Типичным симптомом острого панкреатита является боль в животе. Она присутствует в более чем 95% случаев. Ее интенсивность варьируется от умеренной до интенсивной и воспринимается как “кинжал, который вонзили в спину” (колющая боль). Некоторое облегчение пациент замечает только в полной неподвижности. Такая боль возникает внезапно.

Тошнота и рвота появляются в 80 или 90% случаев у тех, кто страдает от панкреатита. Сначала рвет пищей, а затем рвота становятся желчной или водянистой. Также часто наблюдается вздутие живота и лихорадка.

В некоторых случаях появляются другие симптомы, которые включают дыхательную или почечную недостаточность, сердечную недостаточность, низкое кровяное давление и психические расстройства. В случае легкого панкреатита боль намного более умеренная, а другие симптомы могут остаться незамеченными.

Лечение

Как правило, все эти типы эпизодов лечатся в стационаре. Сначала человека заставляют немного поголодать, один или два дня. Когда острое воспаление проходит, назначается жидкая диета, а затем мягкая. Также назначаются болеутоляющие препараты и внутривенное введение жидкости (капельницы), чтобы предотвратить обезвоживание организма.

После первоначальных мер следует начать специальное лечение в соответствии с причинами, вызвавшими панкреатит. Оно может включать процедуры разблокировки желчных протоков, операции на желчном пузыре или поджелудочной железе, а также лечение алкоголизма.

Рекомендуется, чтобы больной после преодоления болевого эпизода потреблял пищу с низким содержанием жира и не забывал про достаточное количество жидкости. Точно так же целесообразно прекратить употребление алкоголя и избегать табакокурения.

Прогноз зависит от тяжести эпизода. Он менее благоприятен, если пациент старше 60 лет и у него имеются другие проблемы со здоровьем (он страдает ожирением, есть симптомы гиповолемии, синдрома системного воспалительного ответа (SRIS), плеврального выпота или есть признаки изменений в его психическом состоянии).опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

здоровье панкреатит поджелудочная железа сахар глюкоза желчный пузырь алкоголь

Еще от steptohealth.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Советы как касторка: давать нетрудно, принимать неприятно. Генри Уилер Шоу
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.