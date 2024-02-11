Что нужно знать о пищевых добавках при интервальном голодании

Суть интервального голодания заключается в длительном периоде воздержания от потребления калорий через равные промежутки времени. Пищевые добавки, содержащие калории или влияющие на показатель инсулина, могут ухудшить результаты голодания. Поэтому в этот период важно принимать специальные добавки.
Интервальное голодание - распространенный диетический подход, который вызывает изменения в энергообмене тела, что запускает кетоз (состояние сжигания жира). Какие добавки рекомендуется принимать в процессе голодания?
Интервальное голодание предполагает воздержание от калорийной пищи / напитков в ходе конкретного периода времени. Есть несколько типов режимов голодания, а интервальное голодание предполагает интервалы отказа от пищи от 16 до 24 часов.
Цель такого голодания - перевести организм в метаболическое состояние «кетоз», которое возникает, когда организм переключается с расхода глюкозы (сахара) на кетоны из жирных кислот.
В процессе голодания происходит метаболический сдвиг в направлении кетоза. То есть идет снижение глюкозы в крови и гормона инсулина (он облегчает доставку глюкозы в клетки). Калорийные пища, напитки и пищевые добавки нарушают голодание, и организм вернется к расходу глюкозы как источника энергии.
По сути она не является разновидностью голодания. Но диетический подход, называемый кетогенной диетой, имитирует результаты голодания, жестко ограничивая потребление углеводов. Кето-диета - диета с высокой концентрацией жиров и минимальным процентом углеводов. Люди, которые придерживаются кето-диеты, могут потреблять некоторые диетические добавки (омега-3 жирные кислоты и масло MCT).
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Прием некоторых добавок способствует переходу организма к кетозу, уменьшает воспаление, подавляет аппетит и увеличивает энергорасход.
Эти добавки могут давать значительное улучшение метаболических маркеров, среди которых снижение триглицеридов и повышение холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП).
Таким образом, интервальное голодание, поддерживаемое пищевыми добавками и пищевыми коктейлями в разгрузочные дни, может поддерживать контроль веса и метаболическое здоровье. опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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