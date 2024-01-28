Что лечит клюква

В клюкве содержится более 50 микроэлементов, помогающих преодолеть болезни, о наличии которых в своем организме вы можете даже не подозревать.

Клюква – прекрасное антисептическое средство, помогающее справиться с инфекциями мочевыводящих путей и молочницей. Эта ягода эффективно борется со стрептококками, которые являются причиной этих заболеваний. (Хотя грибковое происхождение молочницы – это на самом деле неверный диагноз.) И это лишь малая толика того, на что способны эти чудодейственные пунцовые ягоды. Их питательная ценность огромна, и даже в консервированном клюквенном соусе на основе сиропа плюсы клюквы намного перевешивают минусы нездоровых ингредиентов.

Энтони Уильямс: о пользе клюквы

Клюква – настоящее спасение при заболеваниях желчного пузыря: она растворяет камни. Она обязательно должна присутствовать на вашем столе, если у вас болят печень или почки, – очистительные свойства этой ягоды поистине непревзойденны. Она способна эффективно растворить даже серные пробки в ушах и вернуть вам слух.

Кроме того, клюква богата антиоксидантами (например, антоцианами), которые помогают при сердечно-сосудистых заболеваниях и атеросклерозе. В ней также содержатся фитоэстрогенные соединения, которые обезвреживают эстрогены, вторгающиеся в ваш организм из внешних источников, таких как пестициды, синтетические химикалии и другие вредные вещества. Клюква напрочь уничтожает эти токсичные гормоны, вызывающие множество проблем с женским здоровьем.

Эти ягоды полны веществ и соединений, выводящих из организма радиацию; аминокислот, защищающих соединительные ткани; ферментов, которые очищают органы. Антипролиферативные свойства клюквы тормозят рост бактерий, вирусов и других нежелательных микроорганизмов, которые могут гнездиться в вашем теле. Ешьте клюкву в периоды стресса – и вы почувствуете облегчение, ешьте, когда хотите похудеть, – и лишний вес начнет таять на глазах.

Заболевания

Ешьте как можно больше клюквы, если вы страдаете чем-либо из нижеперечисленного.

Сезонные аллергии, мигрени, гипотиреоз, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), артериальная гипертензия, рак шейки матки, кандидозы, туннельный запястный синдром, артериосклероз, сердечно-сосудистые заболевания, лейкоз, рак яичника, стрептококковая инфекция, инфекции мочевого пузыря, ожирение, пневмония (все разновидности), конъюнктивит, почечная недостаточность, стафилококковые инфекции, заболевания желчного пузыря, желчные конкременты, кальциноз, почечные инфекции, почечные камни, анемия, опоясывающий лишай, диабет, подагра, герпесвирус человека шестого типа, цитомегаловирус (ЦМВ), узелки, болезнь Лайма.

Симптомы

Ешьте как можно больше клюквы, если для вас характерен любой из следующих симптомов.

Потеря памяти, мышечные спазмы, привычка грызть ногти, предменструальный синдром (ПМС), увеличение веса, метеоризм, вздутие живота, диспепсия, желтуха, дезориентация в пространстве, маниакальное состояние, тревожность, периодические влагалищные кровотечения, самопроизвольный аборт, тремор, потеря слуха, склонность к образованию синяков, тяга к определенной пище, приступы головокружения, пробки ушной серы, волдыри, гиперфункция щитовидной железы, воспалительные процессы, затуманенное зрение, боль в ногах, рубцовая ткань.

Клюква зарядит вас энтузиазмом. Если вы в чем-то не уверены, не знаете, что вам следует предпринять, запутались в какой-то ситуации – ешьте эти ягоды, и они подскажут вам, в каком направлении двигаться. Когда у вас не получается организовать свою жизнь, клюква поможет привести мысли и дела в порядок, а если вы попались в ловушку критики, самоедства или ощущаете себя ненужными, она подскажет, как справиться с негативными чувствами.

Во взрослой жизни нам приходится сталкиваться с тем, что беспечность юного возраста иногда способна сослужить плохую службу. Постепенно мы понимаем, что быть на виду, открыться и показать свои уязвимые стороны людям – не всегда безопасно, что этим могут воспользоваться. Стелющаяся по земле клюквенная лоза подсказывает нам, что бывают времена, когда просто нужно не высовываться, залечь на дно – и переждать бурю или холода. Однако с таким отношением к жизни тоже важно не переусердствовать – иначе можно задохнуться под панцирем недоверчивости к миру. Мы не должны постоянно сдерживать в себе радость – она жизненно необходима. Посмотрите, как каждая клюквинка радуется выглянувшему солнышку во время сезона созревания, как она поблескивает и играет на ветру. Ловите моменты, позволяющие наслаждаться радостью жизни: учитесь сиять на солнышке и танцевать под летним дождиком. Искусство баланса – одно из самых важных, и ему можно научиться у клюквы.

Советы

Замороженная клюква обладает всеми достоинствами свежей – так что смело делайте из нее смузи или добавляйте в утреннюю овсянку.

Если вы покупаете клюквенный сок в супермаркете, выбирайте стопроцентный, без добавки сахара и консервантов.

Если вам не нравится терпковатая кислинка во вкусе, смешайте клюкву с грецкими орехами.

Даже если клюква вам категорически не по душе, она все равно может вам помочь. Каждую неделю выставляйте на кухонный стол чашу с этими ягодами и любуйтесь ими – таким образом они проникнут в ваш метафизический мир и помогут привести в порядок эмоции. А если вы ежедневно будете касаться клюквы руками, поглаживая или перекладывая ягодки из руки в руку, они окажут на вас позитивное воздействие и на физическом уровне.

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Закуска из сырой клюквы

Количество ингредиентов рассчитано на 2–4 порции.

Упоминание о клюкве в качестве десерта может вызвать у вас ассоциацию с желатиновым сгустком пурпурного оттенка. Это скучно и банально, поэтому предлагаю разнообразить ваш праздничный стол новым десертным вариантом, в котором эти ягоды прекрасно сочетаются с яблоком, апельсином и кокосовым сахаром.

1 стакан клюквы

2 стакана нарезанного яблока

1/2 стакана долек апельсина

1/4 ч. л. апельсиновой цедры

1 ч. л. кокосового сахара

3 листика мяты

Смешать ингредиенты в кухонном комбайне в режиме «Пульс». Поставить в холодильник минимум на полчаса перед подачей на стол.опубликовано econet

Энтони Уильямс "Еда, меняющая жизнь. Откройте тайную силу овощей, фруктов, трав и специй"

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