Что лечит ашвагандха

Ашвагандха - уникальное растение, которое очень давно применяется в индийской народной медицине. Спектр его полезного действия необычайно широк. Во-первых, это мощный адаптоген, дающий организсу силы бороться со стрессом и его последствиями. Кроме того, ашвагандха в перспективе станет применяться в терапии многих заболеваний.

Ашвагандха (Ashwagandha) – адаптоген растительного происхождения, который имеет свойство эффективно бороться со стрессом. По этой причине его активно используют в национальных медицинах. Сейчас возможности растения исследуются в сфере его позитивного влияния на память и иммунную защиту организма. Вот как применяется ашвагандха.

Ашвагандха для лечения многих заболеваний

Сегодня ашвагандха применяется при лечении артрита, чувства тревожности, биполярного расстройства, СДВГ, обсессивно-компульсивного расстройства, проблем со сном, злокачественных новообразований, туберкулеза, астмы, дерматологических болезней, бронхита, фибромиалгии, менструального дисбаланса, икоты, болезни Паркинсона, гипотиреоза и хронической патологии печени.

Также возможно применение для ослабления нежелательных эффектов медикаментозных препаратов, используемых при лечении онкологии и шизофрении. Ашвагандха помогает для снижения показателя холестерина и глюкозы в крови.

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Но наиболее известна ашвагандха в роли адаптогена, поддерживающего организм в борьбе со стрессом, и комплексного тонизирующего средства.

польза

Против осложнений в организме, вызванных стрессом

Стимуляция иммунной защиты и фертильности

Снятие боли, воспалений и повреждений, вызванных окислительным стрессом

Укрепление памяти и физической активности

Защита мозга, печени, легких и почек

Поддержка при диабете, инфекциях и онкологии

«Минусы»

Неприятный вкус

Вероятность повышения показателей гормонов щитовидки

Вероятные сложности с пищеварением

Недостаточное количество клинических результатов для обоснования медицинского применения

Недостаточно доказательств для указанных полезных качеств

Отсутствие конкретного определения оптимальной дозировки

Традиционная практика

В Аюрведе (индийской классической медицине) ашвагандха применяется в качестве средства широкого диапазона. Она считается омолаживающим средством.

Традиционные виды применения:

Корни растения применяются как афродизиак, мочегонное, противопаразитарное, вяжущее, тонизирующее средство.

Лист применяют при лихорадке и болезненном отеке.

Семена имеют противопаразитарный эффект.

Соцветия - вяжущее, мочегонное, афродизиак, имеют детокс- воздействие.

Корень Ашвагандха применяется при реабилитации женщин после родов, для сгущения и увеличения объема грудного молока.

Активные компоненты

В состав ашвагандха входит большой перечень активных компонентов, как, например, витанолиды, алкалоиды, сапонины, терпеноиды, флавоноиды, дубильные вещества, фенолы, смолы.

Витанолиды

Наиболее изученным из витанолидов считается витаферин А. Указанный компонент привлек к себе внимание из-за своей возможности тормозит развитие злокачественных новообразований.

Витанолиды – это природные стероиды, имеющие способность снимать воспаление, губить раковые клетки и тормозить развитие опухоли.

Витаферин А – мощный антиоксидант и противовоспалительный витанолид. Специалисты в данное время исследуют, может ли он применяться в борьбе с глиобластомой (рак головного мозга). Витаферин А «работает», как митотический яд, угнетая процесс деления злокачественных клеток.

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Ситоиндозиты

Это отдельная группа антиоксидантных сапонинов. Они имеют свойство снимать психологическое напряжение и предотвращать когнитивные дисфункции мозга.

Предположительные возможности ашвагандха

Тревожность и стрессовое состояние

На сегодняшний день ашвагандха демонстрирует самый достоверный список аргументов относительно успешной борьбы со стрессом. Ашвагандха применяется в качестве тонизирующего средства для успокоения.

Память

Экстракт корня указанного растения улучшал память в ходе эксперимента у добровольцев со слабыми когнитивными отклонениями.

Снижение веса и рост мышц

Экстракт корня растения снижал стремление к пище, объем необходимой еды и массу тела в ходе специального эксперимента.

В клинических исследованиях экстракт ашвагандха продемонстрировала:

Уменьшение отложений жира в проблемных зонах тела

Увеличение мышечной силы

Рост показателя тестостерона

Выносливость

В исследовании с участием 49 здоровых добровольцев, ашвагандха усилила кардиореспираторную выносливость и физическое здоровье после трех месяцев употребления.

Диабет

В специальном исследовании ашвагандха снижала показатель глюкозы в крови аналогично классической терапии диабета, без особых побочных эффектов. Также имело место снижение показателя холестерина в сыворотке крови, триглицеридов, ЛПНП и холестерина ЛОНП.

В исследованиях, проведенных на животных, ашвагандха ослабила осложнения, вызванные диабетом. Имеются ввиду дисфункция яичек, катаракта.

Сердечно-сосудистая система

Ашвагандха имеет свойство понижать кровяное давление и показатель холестерина, что снижает вероятность развития атеросклероза.

В специальных исследованиях на животных растение продемонстрировало способность снижать вероятность инсульта. Ашвагандха может уменьшать показатель триглицеридов и предохраняет от повреждения окислением клеток в результате проведения химиотерапии.

Борьба с инфекциями

Бактерии

В специальном исследовании со 133 больными туберкулезом, ашвагандха в комбинации с антибиотиками облегчала кашель и лихорадку эффективнее, чем одни лишь антибиотики. Растение также ослабляло проявления недуга.

В исследовании, проведенном на лабораторных мышах и клетках, ашвагандха подавляла или уничтожало сальмонеллу и золотистый стафилококк.

Вирусы

Растение ускоряет выздоровление при вирусном гепатите. Кроме того, ашвагандха показало противовирусный эффект против ВИЧ, герпеса.

Грибки

Ашваганда может подавлять развитие следующих видов грибов: Aspergillus flavus, Fusarium oxysporum и Fusarium verticillioides.

Паразиты

Ашваганда показала противопаразитарный эффект против малярии и лейшмании в ходе исследований на животных.

Синдромы ОКР и СДВГ

ОКР

В эксперименте с 30 пациентами с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР) экстракт растения в комбинации с традиционной терапией, ослаблял проявления эффективнее, чем исключительно прием медикамента.

Ашвагандха продемонстрировала свойство ослаблять симптомы ОКР у лабораторных мышей.

СДВГ

Терапия синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) предусматривает применение психостимуляторов (риталин). Но их продолжительная безопасность находится под сомнением. Следовательно, необходима безопасная альтернатива.

Растительный комплекс из ашвагандха, пиона, готу кола, спирулины, бакопы и мелиссы в специальном эксперименте улучшил время реакции, импульсивность и сосредоточенность без побочных эффектов.

Но пока не было исследований относительно воздействия исключительно ашвагандха на СДВГ.

Шизофрения

В специальном эксперименте ашвагандха снизила проявление сенсорных проблем (осознавания окружающего мира), характерных для страдающих шизофренией.

Но применение ашвагандха не оказало эффекта в борьбе с ощущением изоляции или депрессией в ходе другого исследования с участием страдающих шизофренией.

Болевые ощущения

Ашваганда ослабила болевые ощущения, ограниченность в динамике в эксперименте с добровольцами, страдающими болями в коленном суставе. Терапия страдающих ревматоидным артритом с включением ашвагандха, способствовала ослаблению болевых проявлений, болезненности суставов и отеков.

Смесь трав с включением ашвагандха, индийского ладана, куркумы и цинка, ослабляет болевые проявления остеоартрита.

Репродуктивное здоровье

Слабый пол

Адаптоген минимизирует осложнения в процессе менопаузы. Употребление указанного растения уменьшает так называемые приливы, перепады настроения, нарушения сна, тревожность.

В ходе специального эксперимента ашвагандха улучшило сексуальную функцию женщин.

Сильный пол

В ходе специального эксперимента ашвагандха продемонстрировало снижение окислительного стресса, тестостерона, показателя фолликулостимулирующего гормона. Указанная гормональная динамика способствует продуцированию сперматозоидов. Наблюдалось улучшение количества сперматозоидов и подвижность.

В другом исследовании растение способствовало восстановлению качественных показателей спермы у бесплодных мужчин.

Нормализация сна

Экстракт корня и всего адаптогена традиционно применяется в Аюрведе как средство для здорового, крепкого сна.

Иммунная защита

Ашвагандха имеет свойство улучшать так называемый иммунный ответ посредством стимуляции лимфоцитов. А травяная смесь с ашвагандха в составе повышает активность естественных киллерных клеток и лейкоцитов, борющихся с новообразованиями и вирусами.

В комплексном эксперименте с мышами и клетками компонент растения – витаферин А – подавлял деятельность миелоидных производных клеток. Указанные иммунные клетки имеют свойство активировать развитие новообразования и препятствовать иммунной системе ингибировать раковые клетки.

Кишечник

Лекарство аюрведы, содержащее указанное растение, способствует терапии запоров, болей в области живота и рвоты. Клизма с экстрактом адаптогена нормализовала микроклимат слизистой оболочки кишечника у лабораторных крыс с воспалением кишечника.

Окислительный стресс

Витанолиды представляют собой активные компоненты (антиоксиданты) в составе ашвагандха. В экспериментах, проведенных на клетках человека, растение улучшило маркеры возрастного окислительного стресса, что дает надежду на способность растения предотвращать раннее старение.

Долголетие

Антиоксидантные возможности данного адаптогена предположительно могут увеличить продолжильность жизни.

Головной мозг

В ходе экспериментов, проводимых на клетках, растение благоприятно влияло на рост клеток головного мозга и активировало регенерацию нейронов.

Болезнь Альцгеймера

Указанная разновидность деменции спровоцирована аккумуляцией бета-амилоидных белков и утратой мозговых клеток. Растение способствовало улучшению когнитивных функций мозга и минимизировало отложения бета-амилоида у лабораторных мышей с указанным заболеванием.

Болезнь Паркинсона

Это нейродегенеративный недуг, вызванный утратой дофаминовых нейронов. В ходе специальных исследований ашвагандха стабилизировало показатель дофамина и ослабляло повреждение мозговых клеток свободными радикалами.

Злокачественные новообразования

Растение стабилизировало общее состояние пациентов, страдающих раковыми заболеваниями и проходивших химиотерапию.

Опыты на животных и клетках продемонстрироваали, что отдельные составляющие адаптогена (витаферин А), подавляют и уничтожают нездоровые клетки.

Костная ткань

Здоровье костей требует особого внимания на возрастном этапе после менопаузы, при снижении показателя эстрогена (это влечет за собой нарушение структуры костной ткани). У лабораторных мышей с нехваткой эстрогенов растение предотвращало утрату костной массы и активировало формирование новых костей.

Адаптоген улучшил структуру костной ткани у подопытных животных с дефицитом кальция, увеличил показатель коллагена в костной ткани.

Почки

В опытах, проводимых на лабораторных крысах, ашвагандха продемонстрировала защиту почек от токсичного влияния следующих соединений: бромбензол, карбендазим, гентамицин, свинец, стрептозотоцин.

Печень

Ашвагандха оберегает печень от влияния радиоактивного облучения и тяжелых металлов.

Адаптоген увеличивал количество желчи у лабораторных животных с повышенным показателем холестерина и снижал ряд печеночных ферментов, свидетельствующих о повреждении печеночных тканей.

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Респираторные инфекции

Полисахариды в составе растения имеют свойство угнетать кашель.

У лабораторных животных витаферин А, имеющийся в составе растения, оберегает легкие от воспалительного процесса и окислительного стресса, спровоцированного токсичными липосахаридами.

Недуги аутоиммунной природы

Волчанка – недуг, который проявляет себя высоким показателем воспаления. В специальном эксперименте с мышами растение снижало маркеры воспаления, которые, высоки именно при волчанке и прочих аутоиммунных недугах.

Наркозависимость

Указанный адаптоген способствует предотвращению зависимости от морфия на ранней стадии.

В ходе специальных экспериментов, проводимых на крысах, выдержка ашвагандха ослабляла проявления отмены и зависимость от морфина.

Гипотериоз

Легкий гипотиреоз (иначе - пониженный показатель гормонов щитовидной железы) часто отмечается у представительниц слабого пола старше 55 лет. В процессе специального эксперимента экстракт данного адаптогена нормализовал показатель ТТГ и тиреоидных гормонов (Т3 и Т4).

Применение

Дозировка

Экстракт корня: имеется позитивный практический опыт применения 120-1000 мг экстракта (прием каждый день), наиболее часто применяемой дозой было 300 мг два раза в день. Сухой корень: при ежедневном приеме практический опыт дозировки варьирует в пределах 2-10 г порошка корня (средняя норма - 5 г в день).

Безопасность и побочные эффекты

Чрезмерные дозы растения могут спровоцировать диарею.

Необходимо быть осторожными с комбинацией седативных средств при одновременном их употреблении с ашвагандхой.

Пациентам с гипертиреозом имеет смысл избегать прием указанного адаптогена. *опубликовано econet

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