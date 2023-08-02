Что делать, чтобы при похудении не обвисала кожа

При похудении вашей коже сложно привыкнуть к новым объёмам, поэтому важно обращать внимание не только на стрелки весов, а и на внешнюю красоту. Рекомендации из этой статьи помогут вам оставаться красивой.
При потере веса уходят запасы из «жировых кладовых» организма, что очень радует женщин. Но мало кто из них задумывается о побочном эффекте похудения – дефиците подкожно-жировой клетчатки, которая отвечает за естественные контуры лица. Чтобы вместе с лишними килограммами не ушла красота, нужно соблюдать несложные рекомендации.
Соблюдение сбалансированного и некалорийного меню – неотъемлемая часть похудения. Однако кожу не надо лишать питания. Желательно включить в рацион продукты, богатые коллагеном.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
При похудении из организма выводятся токсины, поэтому не стоит забывать о живительной влаге.
На 10 кг веса должно приходиться не менее 300 мл чистой питьевой воды.
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
Полезно делать лифтинг-маски из натуральных продуктов 2-3 раза в неделю: они помогут подтянуть кожу.
Мёд необходимо предварительно прогреть на водяной бане до тёплого состояния. Все маски наносятся на очищенную кожу. Во время процедуры не разговаривайте – расслабьтесь и отдохните.
Физические нагрузки полезны не только для тела – лицу тоже будет полезна ежедневная аэробика.
1. Растяните широко губы в улыбке, напрягите мышцы и произнесите поочерёдно все гласные звуки алфавита.
2. Надавите двумя пальцами на виски, несколько раз с усилием откройте и закройте глаза.
3. Надуйте щёки, 6–7 раз перекатите воздух слева направо и в обратную сторону.
4. Возьмите 2 махровых полотенца, одно смочите в холодной воде, другое – в горячей. Похлопайте себя под подбородком и по щекам, заканчивая холодным компрессом или протиранием лица кубиком льда.
5. Незаменимым помощником станет и массаж лица, улучшающий лимфо- и кровообращение.
Подписывайтесь на наш канал VIBER!
Тонус кожи зависит от природной эластичности и наследственности, поэтому реакция организма всегда будет индивидуальной. Во избежание неприятных сюрпризов желательно посетить косметолога перед похудением – он оценит состояние эпидермиса.
И никакие маски и консультации специалистов не помогут, если вы выбрали для себя один из следующих сценариев:
Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!
Метаболизм с возрастом замедляется – таковы законы природы. Если вы в 16 лет весили 50 кг и прекрасно выглядели, это не означает, что в 45 нужно стремиться к заветной цифре – результат может оказаться удручающим. Коже сложно привыкнуть к новым объёмам, поэтому важно обращать внимание не на стрелки весов, а на внешнюю красоту. Лишних пару килограммов можно успешно сгладить одеждой по размеру, но лицо при этом останется гладким.опубликовано econet
Автор Ирина Котка
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/
Добавить комментарий