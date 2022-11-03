Что будет, если употреблять шиповник каждый день

Скромный куст шиповника радует нас нежными цветами и дарит потрясающе полезные для здоровья плоды. По содержанию витамина С шиповник "обогнал" даже лимон и чёрную смородину. Какие еще ценные вещества содержатся в плодах этого растения?

Шиповник (другое название - дикая роза) используется людьми в медицинских целях очень давно. Он представляет собой дикорастущий кустарник (семейство розовых), который зацветает в мае месяце розовыми цветками. Осенью на его ветках созревают плоды оранжевого цвета, собирают их в октябре. Как используются плоды шиповника и кому они противопоказаны?

Восемь причин употреблять шиповник каждый день

Что полезно знать о шиповнике

Собрав «урожай» шиповника, его подвергают высушиванию при температуре до +100°С, такой плод сохраняет ценные качества свежих ягод.

Шиповник низко калориен.

Для страдающих лишним весом готовить отвар или чай предпочтительнее из свежих ягод.

В ягодах шиповника присутствует значительное количество минералов и витаминов: калий, натрий, фосфор, магний, кальций, В1, В2, В6, РР, Е и т.д. Содержание витамина С во много раз более, чем в лимоне и чёрной смородине (чемпионах по содержанию этого витамина).

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Чай, отвары, настойки из ягод готовят в качестве тонизирующего, противовоспалительного и общеукрепляющего средства. Шиповник входит состав в различных лекарственных сборов.

Для отвара подойдут свежие и сушёные плоды, витамины при этом сохранятся в напитке.

Технология приготовления отвара:

Сухой шиповник в количестве 50 г залить300 мл питьевой воды и на медленном огне довести до кипения. Проваривать в течение15 минут. Убрать с огня и настаивать в продолжение 20 минут.

Технология приготовления настоя:

Взять соотношение ингредиентов 1:6. Порцию измельченных ягод залить питьевой водой и кипятить в течение 10 минут. Настаивать керамической посуде или термосе 7–8 часов.

Технология приготовления спиртовой настойки:

Взять 70% спирт или 0,5 л водки и 100 г плодов. Настаивать в течение месяца в тёмном месте.

Настои шиповника применяются при проблемах ЖКТ, способствуют зарубцеванию язвы желудка, двенадцатиперстной кишки. Приводят в норму кислотность желудка. Дробят мелкие камни в почках, убирают воспаление мочевого пузыря.

Спиртовая настойка хороша для пациентов, страдающих низким давлением, но не подходит гипертоникам. Укрепляет кровеносные сосуды (как профилактическое средство против атеросклероза). Используется в качестве профилактического средства против авитаминоза.

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Как принимать

Настои принимают по 0,5 стакана трижды в день, детям до 14 лет дозу уменьшают в два раза и вводят мёд. Курс приёма - 3 недели. Потом месячный перерыв. Можно продолжить прием.

Что полезно знать. Передозировка напитков из шиповника, возможно, спровоцирует аллергическую реакцию и проблемы с печенью.

Противопоказания

В каких случаях не рекомендуется употреблять продукты из шиповника:

Если вы страдаете повышенным артериальным давлением, вам противопоказан спиртовой настой плодов.

При продолжительном употреблении сока, чая, отвара возможно возникновение неинфекционной желтухи.

Отвар из корней противопоказан пациентам, страдающим запорами.

При тромбофлебите продукт противопоказан.

Почему желательно употреблять шиповник ежедневно

Богатое содержание ликопина, витаминов A, B, E, K, магния, железа способствует тому, что чай с шиповником усиливает сопротивляемость организма и благотворно воздействует на нервную систему, способствуя клеточной регенерации.

Шиповник - естественное слабительное. Пектин в его составе активирует функции кишечника, кроме того, шиповник борется с кишечными паразитами.

Шиповник полезен в борьбе с сердечно-сосудистыми недугами. Он снижает показатель холестерина. В его составе есть витамин K, что способствует улучшению свертываемости крови.

Содержащий витамин А, шиповник придает эластичность коже, замедляет процесс старения, повышает содержание коллагена. Семена шиповника имеют в составе значительный объем гамма-линоленовой кислоты. Последняя способна дарить коже сияние и устраняет последствия ожогов от солнечных лучей.

Шиповник способствует усвоению железа, полученного с едой – он помогает при железодефицитной анемии.

Шиповник используется в борьбе со всевозможными воспалениями. Он помогает при отложении солей в области коленей, заболеваниях хрящей, суставов, ослабляет болевые ощущения при артритах и остеоартритах.

Пюре из шиповника имеет в составе ликопин, минимизирующий вероятность возникновения катаракты и целого ряда болезней глаз.

Сок шиповника - мощный антиоксидант. Принимать по 1–2 стакана в день, если не отмечена индивидуальная непереносимость.*опубликовано econet.ru.

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