Чистый яд: Очень плохие сочетания продуктов

Каким образом нужно составить свое меню и подобрать продукты, чтобы процесс пищеварения осуществлялся максимально эффективно, а организм получил как можно больше пользы от пищи? Что именно не рекомендуется и даже вредно съедать в одно и то же время?

Культура питания подразумевает не только включение в рацион необходимых для жизнедеятельности продуктов и исключение вредных. Особое внимание в этом вопросе стоит уделять сочетанию конкретных продуктов. Почему? Дело в том, что их различный хим. состав подразумевает разную специфику переваривания пищи, различную концентрацию НСl - соляной кислоты в составе желудочного сока и еще множество моментов, от которых зависит здоровый и полноценный механизм переваривания.

Какие продукты питания не сочетаются друг с другом и что нужно употреблять отдельно

Определенные разновидности продуктов не сочетаются одна с другой. Если они одновременно присутствуют в вашей трапезе, «запускаются» химические реакции, приносящие вред здоровью. Данный факт вовсе не говорит о том, что продукты нездоровые или не подходят вам по определенным показателям. Просто пищеварительная система предварительно должна осуществлять сортировку поступившей пищи, а потом уже ее перерабатывать должным образом.

Если после трапезы вы отмечаете у себя неприятные ощущения, вспомните, что присутствовало на вашем обеденном столе. Одновременно возьмите на вооружение универсальное правило совместимости продуктов, которое разработал диетолог У. Хей: "Не стоит употреблять одновременно, не сочетать в одном конкретном блюде белок и кислые фрукты, включающие в свой состав крахмал и сахар (кислое или сладкое едят самом начале - свежие фрукты «пройдут» через желудок за 15-20 мин.)".

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Как же составить свое меню и подобрать продукты, чтобы процесс переваривания проходил максимально эффективно, а организм получил как можно больше пользы от пищи? Что именно не рекомендуется, и даже вредно съедать в одно и то же время?

Чтобы вам было легче ориентироваться в этих рекомендациях, вот классификация продуктов относительно наличия в них конкретных составляющих:

Белки. Пища со сравнительно высоким показателем белков: практически любые орехи; полный перечень хлебных злаков; фасоль, яйца, грибы, мясо, рыба, сыр, творог, семена подсолнуха, баклажаны, молоко (так называемый низкомолекулярный белок) и еще целы ряд других продуктов.

Углеводы максимально содержат крахмал, сахар, сиропы, сладкие фрукты.

Крахмал содержат: полный список хлебных злаков, бобы (исключение составляют соевые), сушеный горох, все сорта картофеля, каштаны, арахисовые орехи и другие продукты.

Сахар и сиропы содержат: молочный сахар, фруктовые варенья, повидло, сиропы, натуральный мед.

В меру крахмальные овощи: цветная капуста, свекла, морковь и т.д..

Жиры: оливковое, подсолнечное, кукурузное и сливочное масла, практически весь перечень орехов, сало, жирное мясо, сливки, сметана.

Из этого перечня можно сделать вывод, что какие-то продукты принадлежат к типу как белковых, так и крахмалистых. Причина – названные продукты заключают в себе достаточно и крахмала, и белка.

А теперь предлагаем разнообразные пищевые комбинации и их характеристики относительно пищеварения.

Комбинация №1

Кислоты с крахмалами. Кислоты упомянутых кислотосодержащих продуктов уничтожают фермент птиалин, принимающий участие в расщеплении крахмала. Делаем вывод, что, комбинация кислот и крахмалов считается диетологами неудобоваримой.

Что требуется запомнить: целесообразно употреблять кислоты и крахмалы в отдельные приемы.

Комбинация №2

Белки с крахмалами. Соляная кислота (НСl) в составе желудочного сока в концентрации 0,003% может остановить работу фермента, расщепляющего крахмал. Последующее, даже малое, повышение показателя кислотности в добавок ко всему разрушает сам фермент.

Во время употребления в пищу хлеба в желудке вырабатывается совсем немного соляной кислоты (НСl). Этот желудочный сок имеет практически нейтральный показатель реакции. Как только хлебный крахмал переварится, в желудке начинает секретироваться в значительном объеме соляная кислота (НСl), чтобы теперь переработать белок хлеба. Заметьте: указанные два механизма - переработка крахмала и белка – действуют не в одно и то же время. Даже наоборот: секреции деликатно регулируются с учетом состава и времени начала выделения желудочного сока.

Между переработкой продукта любого конкретного состава и переработкой комбинации продуктов в желудке имеется существенное расхождение. Для одного продукта, заключающего комбинацию крахмала с белком, организм без труда приспосабливает желудочный сок (имеется в виду сила и временя секреции) к индивидуальным требованиям данного продукта. Но при приеме двух видов пищи с различными пищеварительными потребностями подобное приспособление сока просто нереально.

Когда хлеб и мясо употребляются одновременно, то вместо практически нейтральной среды сока в желудке, выработанного в первые 2 часа реакции, будет непременно секретироваться сок с высококислотным показателем, и, как следствие переваривание крахмалов прекратится. Нужно принять к сведению, что начальные этапы пищеварения крахмалов и белков проходят в противоположной среде. Крахмал предполагает щелочную реакцию и проходит обработку еще в ротовой полости и далее - 12-перстной кишке. Белок предполагает кислую среду в желудке, а далее обрабатывается радикально отличающимися ферментами в 12-перстной кишке, чем крахмал.

Что требуется запомнить: употреблять крахмалы и белки целесообразно не в одно и то же время.

Итак, всевозможные каши, хлеб, картофель и прочие крахмалы употребляются отдельно от мяса, рыбы, яиц, сыра, творога, орехов и остальной белковой пищи.

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Комбинация №3

Комбинация белка с белком – например, два белка, отличающиеся по характеру и составу в комбинации с иными факторами предусматривают изменения секреции желудочного сока и различного времени его выделения. К примеру, максимально действующий сок секретируется на молоко в последний час пищеварения, а на мясо - в первый. Пищеварительный процесс должен варьировать, иначе белковая пища не переработается полноценно. Поэтому нежелательно съедать два разных белка в одну трапезу: к ним относятся сочетания мясо - яйца, мясо - орехи, мясо - сыр, яйца - молоко, яйца - орехи, сыр - орехи.

Что требуется запомнить: следует употреблять один вид белка (и не более) в один прием.

Комбинация №4

Кислоты с белком. Расщеплению сложных веществ на простые предполагает 1-й этап пищеварения белков и осуществляется при участии фермента пепсина. Пепсин работает исключительно в кислой среде. Желудочный сок модифицируется из практически нейтрального до радикально кислотного в зависимости от поступившей пищи. Во время употребления белков желудочный сок кислый.

Существует ошибочное мнение, что употребление кислот с белками, способствует более легкой переработке белка. Но все происходит с точностью до наоборот. Медикаменты и фруктовые кислоты отрицательно воздействуют на желудочный сок, разрушая пепсин и уменьшая выработку последнего, затрудняя переработку белка и провоцируя процесс гниения.

Желудочный сок не секретируется при наличии кислоты во рту и желудке.

Что требуется запомнить: потребление кислот в комбинации с белками затрудняет пищеварение.

Комбинация №5

Жиры с белками. Жиры тормозят выработку сока в желудке, предусмотренного для следующего приема пищи, в иных условиях усвояемой без труда.

Наличие жира в пище снижает провоцирующую аппетит секрецию, снижает показатель химической секреции, пепсина и соляной кислоты (НСl) в соке желудка. Подобное действие может длиться 2 и больше часов. Иначе говоря, сливки, масла, жирное мясо и.т.д. не употребляются параллельно с орехами, сыром, мясом. Что требуется запомнить: Жиры и белки следует употреблять в разные приемы.

Обилие зеленых овощей нивелирует тормозящее влияние жиров. И если вы все-таки употребляете жир с белками, его замедляющее воздействие на переработку белков можно нейтрализовать посредством одновременного употребления значительного объема зеленых овощей.

Комбинация №6

Сахар с белком. Сахара (их уже указывали выше) имеют замедляющее влияние на секрецию желудочного сока и моторику. Они перерабатываются в кишечнике. Как правило, сахара не остаются на долго в желудке и транспортируются в кишечник. Белок, крахмал, сахар остаются в желудке, пока не переварится остальная пища.

Что нужно запомнить: употреблять сахара и белки имеет смысл в разные приемы.

Комбинация №7

Сахар с крахмалом. Механизм переработки крахмала запускается еще во рту и далее проходит в желудке. Сахара, как мы помним, перевариваются же в тонком кишечнике. Если сахара совмещаются с иной пищей, они «тормозятся» в желудке, пока в это время переварится пища, и отличаются свойством бродить в теплой и влажной среде желудка.

Все сахаросодержащие ингредиенты, добавляемые в кондитерские, хлебобулочные изделия каши, провоцируют процесс брожения. Сладкие фрукты в тандеме с крахмалами тоже дают процесс брожения. Поэтому, хлеб с изюмом, например, – это далеко не здоровая пища, как уверены приверженцы правильного питания.

Что требуется запомнить: употреблять крахмалы и сахара целесообразно в разные приемы.

Теперь о питании дынями

Дыни считаются легко усвояемой культурой и подойдут ослабленному пищеварению. Но что следует знать? Дыня перерабатывается именно в кишечнике. Она пребывает в желудке всего несколько минут, а потом транспортируется в область кишечника. Но, когда вы употребляете дыню в комплексе с иной пищей, которая предполагает длительное пребывание в желудке, то дыня тоже там «задерживается». Она с большой скоростью разлагается с выработкой значительного объема газов и иных побочных веществ, провоцируя разлад в пищеварении.

Что требуется запомнить: Употреблять дыню лучше как самостоятельный прием.

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Молоко

На начальном этапе своей жизни млекопитающим не нужна какая-либо иная пища. Со временем млекопитающие полностью перестают употреблять молоко в качестве основной еды. В данном продукте содержится и белок, и жир, а, значит, молоко не комбинируется с остальными продуктами, исключение составляют лишь кислые фрукты. Молоко в желудке свертывается и становится творогом под влиянием кислоты. Эта субстанция обволакивает фракции остальной пищи, находящейся в желудке, и не дает возможности работать желудочному соку и воздействовать на эту пищу. Данный процесс длится пока не переработается творог, образовавшийся из свернувшегося молока.

Что требуется запомнить: Молоко имеет смысл употреблять в самостоятельный прием пищи.

Десерты

Эти сладкие блюда, как правило, съедаются по окончании трапезы. Они плохо сочетаются с любыми видами пищи и не приносят пользы.

Что требуется запомнить: Имеет смысл отказаться от десертов.

Если все-таки случилось так, что вы съели ломоть торта, его лучше употребить с салатом из сырых овощей в значительном объеме и пропустить еду.

Теперь вы знаете, каким образом можно сочетать определенные продукты и каких комбинаций следует категорически избегать. Вы сможете правильно составлять свое меню, исходя из того, как правильно комбинировать продукты, чтобы не нанести вреда своему пищеварению и всегда хорошо себя чувствовать.

Пища дарит хорошее настроение. И имеет смысл получать удовольствие не от «солененького – сладенького – кисленького», а то грамотного сочетания продуктов, которые являются материалом для построения нашего тела и главным источником энергии.*опубликовано econet

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