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Чистим лимфу! Очищение по методу Шрота

Источник: Econet 7974
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В этой статье вы узнаете как почистить лимфу, лимфатические сосуды и кровь лимонами!

Чистим лимфу! Очищение по методу Шрота

Очистка лимфатической системы и крови - обязательный шаг на пути к здоровью. Это возможность избежать многих болезней и очистить организм. В этой статье вы познакомитесь с несколькими способами очистки лимфы, крови и лимфатической системы. А основным компонентом в приготовлении рецептов является просто лимон. Будьте молоды, здоровы и красивы!

Чистим лимфу, лимфатические сосуды и кровь лимонами!

  • Очищение по методу Шрота
  • Очищение крови
  • Очищение лимфатических сосудов

Очищение по методу Шрота

Этот метод очищения лимфы известен уже полтора столетия. Применять его можно строго после чистки кишечника и печени, в противном случае все затраты (достаточно немалые) окажутся напрасными. Есть у метода и противопоказания – повышенная кислотность желудочного сока и аллергия на цитрусовые.

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Чистим лимфу! Очищение по методу Шрота

Для чистки потребуются лимоны – на весь курс уйдет 201 плод. Из них выжимают сок и принимают его за 30 минут до еды или через 1 час после приема пищи. Пить сок нужно через трубочку, чтобы не повредить зубную эмаль, а после его употребления рот прополаскивают раствором соды (1 ч. ложка на стакан воды).

Количество сока, выпиваемого в день, меняется:

  • 1-й день приема – сок из 5 лимонов;
  • 2-й день приема – сок из 10 лимонов;
  • 3-й день приема – сок из 15 лимонов;
  • 4-й день приема – сок из 20 лимонов;
  • 5-й день приема – сок из 25 лимонов;
  • 6-й день приема – сок из 25 лимонов;
  • 7-й день приема – сок из 25 лимонов;
  • 8-й день приема – сок из 25 лимонов;
  • 9-й день приема – сок из 20 лимонов;
  • 10-й день приема – сок из 15 лимонов;
  • 11-й день приема – сок из 10 лимонов;
  • 12-й день приема – сок из 6 лимонов.

Пить сок нужно, не добавляя сахара или других подсластителей, в чистом виде, свежеприготовленный.

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Через 8–10 месяцев можно провести укороченный курс очищения:

  • 1-й день приема – сок из 1 лимона;
  • 2-й день приема – сок из 2 лимонов;
  • 3-й день приема – сок из 3 лимонов;
  • 4-й день приема – сок из 4 лимонов;
  • 5-й день приема – сок из 5 лимонов;
  • 6-й день приема – сок из 4 лимонов;
  • 7-й день приема – сок из 3 лимонов;
  • 8-й день приема – сок из 2 лимонов;
  • 9-й день приема – сок из 1 лимона.

Чистим лимфу! Очищение по методу Шрота

Очищение крови

Требуется:

  • 400 г чеснока,
  • 24 лимона.

Приготовление:

Из лимонов, не очищая их, отжать сок. Чеснок пропустить через чеснокодавилку, смешать с соком. Перелить полученное средство в бутыль из темного стекла с широким горлом, закрыть ее марлей или хлопчатобумажной тканью. Настаивать в течение 24 дней. Готовый настой хранить в холодильнике. Перед употреблением взбалтывать.

Чистим лимфу! Очищение по методу Шрота

Очищение лимфатических сосудов

Последняя процедура – очищение лимфатических сосудов. Она займет несколько дней.

Требуется:

  • 2 стакана натурального меда,
  • 1 стакан укропного семени,
  • 2 ст. ложки корня валерианы.

Приготовление:

Семя укропа истолочь деревянным пестиком в деревянной емкости. Сухой корень валерианы мелко нарезать. Растительные компоненты смешать, высыпать в двухлитровый термос, залить медом и кипятком. Настоять в течение суток. Не процеживать.

Принимать средство по 1 ст. ложке за 30 минут до еды, пока весь настой не будет выпит.опубликовано econet

Анна Богданова ""Живая вода" организма. Очищение лимфы"

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Источник: https://econet.kz/

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