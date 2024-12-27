Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Четыре правила как вылечить кишечник естественным путем

Четыре правила как вылечить кишечник естественным путем

Автор: Econet 27 декабря 2024 6750
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Порочное питание и образ жизни могут негативно отразиться на функциях пищеварительного тракта и способствовать развитию недугов. Как минимизировать факторы, приводящие к повышенной проницаемости кишечника и воспалению? Предлагаем стратегии, которые помогут оздоровить ваш кишечник.

Четыре правила как вылечить кишечник естественным путем

Что объединяет чувствительность к пище, ревматоидный артрит и беспокойство? Все указанные патологии связаны с дисфункцией ЖКТ. Нездоровое питание, образ жизни и другие причины пагубно сказываются на функции пищеварения. Эти 4 стратегии помогут восстановить нормальную работу пищеварительного тракта.

Как нормализовать пищеварительные функции

Проницаемость кишечника

Пищеварительный тракт - это барьер организма, который защищает от пагубных воздействий среды, агентов, проходящих через кишечник (токсинов, патогенных микроорганизмов). Кишечник выстлан клетками эпителия, разделенных белковыми комплексами (БК). Если ЖКТ здоров, эти белковые комплексы регулируют кишечную проницаемость, избирательно способствуя транспортировке воды, электролитов и важных соединений из кишечника через его барьер, предотвращая всасывание нежелательных веществ.

Но когда белковые комплексы повреждены, увеличивается проницаемость кишечника. Когда проницаемость повышена, это дает токсичным агентам попадать через слизистую кишечника в кровоток, что вызывает проблемы с иммунитетом и воспалительные процессы. 

4 шага для оздоровления кишечника

1. Удаление патогенов

Первый шаг - ликвидация патогенов и других причин воспаления (стресс, злоупотребление спиртным), связанных с повышенной проницаемостью кишечника. Устранение патогенов включает лечение антибиотиками, диетическими добавками из трав. 

Важно не употреблять:

  • спиртные напитки,
  • химические добавки (эмульгаторы, разрыхлители, ароматизаторы).

Полезно установить пищевую чувствительность к некоторым компонентам (глютен, «быстрые» углеводы, сахар, трансжиры) можно посредством исключающей диеты.

Четыре правила как вылечить кишечник естественным путем

2. Замена

Заменяем продукты, вызывающие воспаление, диетическими веществами и продуктами, важными для кишечного здоровья. 

Продукты, которые борются с воспалением:

  • куркума, розмарин, чеснок,
  • масло оливок первого отжима,
  • Продукты с содержанием клетчатки (овощи, фрукты, орехи),
  • Омега-3 жирные кислоты.

Диетические добавки можно применять для поддержки пищеварения.

  • Пищеварительные ферменты помогают расщеплять жиры, белки и углеводы. 
  • Добавки желчных кислот помогают усваивать вещества через эмульгирование липидов. Желчные кислоты применяют в терапии недугов печени, желчного пузыря и желчных протоков.

Четыре правила как вылечить кишечник естественным путем

3. Заселение кишечника

Заселяем микрофлору кишечника «хорошими» бактериями. 

Введение в рацион пробиотиков восстанавливает ценные бактериальные виды Bifidobacterium и Lactobacillus. 
Пробиотические добавки увеличивают выработку веществ, которые устраняют воспаление, поддерживают иммунный ответ.

4. Восстановление слизистой кишечника 

Регенерация кишечной слизистой возможно при поддержке определенных соединений и трав. Среди них:

  • алоэ вера,
  • деглицирризинат солодки,
  • L-глутамин,
  • корень алтея лекарственного,
  • Омега-3 жирные кислоты,
  • растительные полифенолы (кверцетин, мирицетин, куркумин),
  • витамин Д
  • минерал цинк (Zn).опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

здоровье кишечник проницаемость воспаление микрофлора глютен куркума омега-3 жирные кислоты цинк клетчатка пробиотики пребиотики чеснок

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    С Богом надо иметь личные отношения. Иначе все свечки, все посты, все причащения – всё мимо. Хоть обпейся святой водой – ничего не будет, если не будешь менять своё Сердце, свои мысли, всю свою жизнь. ©Пётр Мамонов
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.