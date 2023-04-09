«Четверть часа»: 5 простых утренних упражнений для ленивых и занятых

Несколько простых, но очень полезных упражнений от Вармы Джульет, которые можно выполнять не вставая с постели и которые существенно улучшать ваше самочувствие. Бодрого утра и будьте здоровы!
Если ваш возраст или состояние здоровья, или же хронический недостаток времени не позволяют вам приступить к активной зарядке, не отчаивайтесь: вы можете для начала освоить несколько упражнений, которые можно с успехом выполнить, не вставая с постели и не затрачивая много времени.
Упражнение 1
Упражнение выполняется сразу после пробуждения. Как только вы проснулись, не вставайте с постели, только уберите подушку из-под головы. Лягте на спину, вытяните ноги, положите руки вдоль тела ладонями вниз.
Глаза широко откройте – это поможет вам быстрее пробудиться полностью. Вытяните левую ногу как можно дальше вперед, скользя пяткой по простыне. Пальцы ноги при этом должны тяните на себя. Когда вытянете ногу максимально, оставайтесь в этом положении 5 секунд. Затем расслабьте левую ногу и выполните в точности то же самое сначала для правой ноги, а затем для обеих ног вместе.
Этот цикл потягиваний повторите 5 раз.
Дыхание во время выполнения упражнения – произвольное, через нос.
Внимание во время выполнения упражнения необходимо сконцентрировать на копчике.
Это простое упражнение способствует развитию выносливости, нормализует кровообращение и снимает боли в пояснице.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Сядьте в постели, скрестив ноги. Возьмитесь правой рукой за запястье левой руки у себя за спиной, после чего наклоняйтесь вперед, стараясь коснуться постели лбом.
Отпустите запястье левой руки и откиньтесь назад, держа обе ладони на постели.
Оставьте правую ладонь на постели и качните корпус вправо, коснитесь постели справа также и левой ладонью.
Поверните корпус в левую сторону и положите обе ладони на кровать слева.
Повторите упражнение в обе стороны.
Сядьте в постели, вытяните ноги вперед и возьмитесь двумя руками за носки.
Постарайтесь наклониться вперед так, чтобы коснуться коленей лбом (колени не сгибайте).
Сядьте, скрестив ноги. Сделайте медленный полный выдох через нос, втяните живот, затем ослабьте брюшную полость и дышите свободно.
Сядьте, скрестив ноги и начните быстро, без рывков втягивать и расслаблять живот, не задерживая при этом дыхания.
Сядьте, скрестив ноги, сожмите кулаки и поднимите предплечья, сгибая руки в локтях. Выбросьте руки вперед, а затем вновь отведите назад предплечья, сгибая локти.
Повторите упражнение 3–4 раза, затем вытяните руки в стороны и вернитесь в исходное положение.опубликовано econet
Варма Джульет "Аюрведа и йога для женщин"
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/
Добавить комментарий