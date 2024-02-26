Чем выше давление, тем короче жизнь

Еще недавно доктора считали, что болезни сердца являются результатом закупорки артерий. С возрастом повышается уровень холестерина в крови, появляются сгустки и бляшки, они уменьшают просветы сосудов, иногда закупоривают их, образуются тромбы, возникает непроходимость сосудов. Но со временем медицина пересмотрела роль холестерина в нашей жизни.
Вероятно, вы считаете, что холестерин – это вредная вещь. Но он необходим как составляющая организма, он играет важную роль в процессе производства гормонов. Ручаюсь, вы об этом не знали! От 60% до 80% холестерина несут липопротеины низкой плотности (ЛНП), они доставляют холестерин из печени в наши клетки для построения клеточных мембран.
Но, к сожалению, клетки иногда не нуждаются в таком количестве холестерина, излишки его накапливаются и оседают на стенках сосудов. Поэтому мы называем ЛНП плохим холестерином. От 20% до 40% холестерина разносят липопротеины высокой плотности (ЛВП), известные как хороший холестерин, они очищают сосуды, цепляя и унося плохой, осевший на стенках, очищая проход обратно к печени для расщепления.
Вы должны понимать разницу между плохим и хорошим холестерином, потому что, когда ваш доктор сообщит вам о его количестве или вы сами узнаете из домашнего теста, вы должны понимать его роль. Тем более те, кто должен следить за уровнем холестерина постоянно.
Около 85% холестерина, необходимого вашему организму, вырабатывается печенью. Еще 15% поступает с пищей. Ваш организм стоит на страже, и, если вы едите слишком много продуктов с высоким содержанием холестерина, печень должна среагировать, производя меньше холестерина. Но не всегда организм может восстановить равновесие. Поэтому надо есть меньше животных жиров и белков. Именно от них забиваются сосуды.
В начале XX века медики и ученые считали, что именно холестерин играет главную негативную роль при болезнях сердца, потому что, когда люди умирали от сердечного приступа, у них находили в артериях холестерин. Он стал врагом номер один для всех в 1950 – 1960-х годах, когда в США особенно часто умирали от сердечно-сосудистых заболеваний.
Но холестерин не единственный враг, вызывающий болезни сердца. Сейчас известно, что примерно 50% всех умерших от сердечных болезней имели нормальный уровень холестерина и нормальное давление.
Какой-то другой фактор наносит непоправимый вред сердцу, и этот враг – воспаление.
Содержание С-реактивного белка в крови показывает на наличие воспаления. У людей, имеющих высокий уровень С-реактивного белка в крови, в три раза повышается риск развития сердечной недостаточности. Этот вид белка старит сердечную мышцу. Он заставляет эту главную для организма мышцу работать с нагрузкой и под стрессом с увеличением возраста. Кроме того, постепенно утрачивается эластичность стенок артерий, их стенки утолщаются, и тогда возникает болезнь под названием гипертензия, или гипертония. Эти изменения делают артерии жесткими, малопроходимыми, что вынуждает сердце работать с усиленной нагрузкой, чтобы проталкивать кровь через окаменевшие артерии. А это, друзья мои, и ведет к тому диагнозу, который я так ненавижу ставить своим пациентам, – гипертония.
И если вы предпочитаете выбор в пользу неправильного питания с большим содержанием жиров в пище, алкоголя, соли, всяких ненужных и вредных для организма продуктов, это неизбежно ведет к гипертонии. Чем выше давление, тем короче ваша жизнь. Хотя гипертензия – молчаливый враг, она постепенно разрушает здоровье, симптомы вы вскоре сможете заметить: ухудшение зрения, одышка, кровотечение из носа.
Вы должны обязательно контролировать давление, при каждом посещении доктора непременно в осмотр должно входить измерение артериального давления. Если вы заметили у себя симптомы, указывающие на повышение давления, не медлите и обратитесь к врачу.
Если у вас высокий уровень холестерина в крови, а правильное питание и рекомендации врача не помогают его снизить, посоветуйтесь с врачом по поводу приема статинов. Вы, наверное, слышали о способности статинов снижать уровень холестерина, но последние исследования показали, что они обладают еще и противовоспалительными свойствами.
Результаты исследований говорят, что статины снижают содержание С-реактивного белка в крови, который является маркером воспаления. Поговорите с доктором, можно ли вам принимать статины (принимая во внимание, что эти вещества имеют целый ряд побочных эффектов, таких как мышечные боли, головные боли, тошнота, слабость, расстройство желудка и суставная боль). Я видел, что пациенты часто встречаются с такими проблемами.
Именно правильная работа систем кровообращения является залогом для здорового долголетия. Мы не задумываемся о своем здоровье, пока не возникнут неполадки и проблемы. Если у вас систематически поднимается кровяное давление, вы рискуете получить сердечно-сосудистое заболевание. Гипертония ведет и к болезни почек, и к ухудшению зрения. Это нужно остановить, и немедленно. Примите меры для хорошей работы ваших сосудов, пока не поздно.
Итак, чтобы иметь здоровое сердце, надо обратить внимание на следующие факторы:
Как семейный врач, я провел много времени, убеждая своих пациентов в необходимости правильно питаться или сесть на диету, чтобы бороться с воспалением. Существуют продукты питания, которые способны замедлить воспалительные процессы в организме и таким образом приостановить старение организма. Поразительно, как правильный выбор еды может не только повлиять, но и буквально спасти вашу жизнь. Понимаю, что этот совет уже кажется слишком простым, обычным, но многие люди пренебрегают этим. Но если вы надеетесь прожить целый век и сохранить при этом здоровье, последуйте моему совету и включите в рацион продукты, помогающие бороться с воспалением.
Ешьте любые овощи, все без исключения. Не только вышеупомянутые, но и все остальные играют важную роль, улучшая циркуляцию крови. Овощи, которые теперь называют растительной пищей, содержат флавоны – вещества, которые подавляют воспаление. Некоторые помогают организму производить окись азота, она расширяет сосуды, помогая снижать давление.
В 2011 году в научном издании American Journal of Clinical Nutriation на основе проведенных клинических исследований доказано, что здоровая сердечнососудистая система и долголетие напрямую связаны с потреблением растительной пищи – овощей и фруктов. Принимающие участие в исследованиях люди были поделены на группы. Одна группа потребляла только овощи, другая только фрукты, третья сырые овощи. Исследователи установили, что потребление только овощей, особенно в сыром виде, таких как капуста брокколи, другие виды капусты, значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Сырые овощи содержат сульфидные соединения, сильные антиоксиданты, они борются с факторами, вызывающими подобные заболевания.
Если при одной мысли о салате из шпината у вас сводит желудок отвращением и вы ни за что не будете есть сырую морковь, даже если на Земле не останется другой еды, вы встали на путь старения. Прислушайтесь к моим советам.
Есть очень много овощей, которые вам понравятся, а кроме них тысячи трав и специй, которые вы можете добавлять в вареные, тушеные, запеченные овощи, как и в соус для спагетти. Ради своего здоровья не пренебрегайте ими. Избегая овощей, вы тем самым лишаете себя необходимых вашему организму веществ и обедняете пищу.
Наряду с советами, что надо есть или добавить к пище, чтобы укрепить здоровье, не могу не упомянуть о тех продуктах, которые вызывают обратный эффект. Например, вызывают процесс производства эндотелия, который выстилает толстым слоем стенки сосудов и постепенно сужает их просвет. Вам ведь не захочется этого.
Список начну с тех, что содержат простые сахара. Они часто ответственны за воспалительные процессы.
Итак, старайтесь поменьше употреблять:
А также:
Я изо дня в день всю свою жизнь советую пациентам следить за своим питанием, чтобы снизить уровень плохого холестерина в крови и воспалительные процессы. Некоторые добиваются успеха, но есть и такие пациенты, которые, несмотря на принятые меры, избавляясь от вредной пищи, не достигают позитивных результатов. Для них существуют специальные пищевые добавки, способные помочь.
Если у вас высокое содержание холестерина в крови и вы не переносите статины из-за их побочных эффектов, у меня есть для вас совет, какие добавки могут вам помочь. Но надо учесть, что, прежде чем последовать моим советам, вы должны получить консультацию у своего доктора.
Итак, мои рекомендации для таких пациентов с высоким уровнем холестерина.
Если у вас нормальный уровень холестерина, можете принимать добавки, чтобы поддерживать его в этих пределах
Примечание: ниацин – подвид витамина В, поможет увеличить содержание ЛВП, или хорошего холестерина; рыбий жир уменьшит уровень триглицеридов и воспаление. Аминокислота L-карнитин поможет снизить уровень плохого холестерина и усилит сердечную мышцу. Коэнзим поможет доставить больше кислорода к тканям. Витамин С предотвращает закупорку сосудов.*опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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