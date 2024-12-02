Чем светлее в вашей спальне, тем тяжелее сбросить лишний вес

Для быстрого и комфортного похудения важно сочетание нескольких факторов, одним из которых является полноценный сон. Во время ночного отдыха организм активно вырабатывает гормоны, влияющие на аппетит, сжигает жиры и расщепляет полученные за день углеводы. Если вы плохо и тревожно спите, процессы замедляются, а лишние килограммы не уходят.

Настоящий враг крепкого сна – свет в спальне. Проблему активно изучают диетологи, которые доказали определенную взаимосвязь между степенью освещенности и набором лишнего веса. Чем светлее в комнате, тем сложнее и дольше проходит похудение.

Почему недостаток сна приводит к ожирению

Здоровый сон считается вторым по значимости фактором, влияющим на процесс похудения. Считается, что для поддержания красивой и стройной фигуры необходимо спать не менее 7–8 часов. В ночное время в организме вырабатывается мелатонин – гормон, отвечающий за сохранение молодости, липидный и углеводный обмен. Он регулирует работу эндокринной системы, заставляя ее интенсивнее расщеплять и не накапливать жиры.

Среди основных функций активного вещества:

контроль обмена жиров и углеводов;

выведение токсинов и продуктов распада из клеток;

улучшение работы кишечника;

устранение тревожности и раздражительности;

контроль артериального давления.

Основная проблема – мелатонин вырабатывается только в полной темноте, поэтому врачи называют его «гормоном сна». При нормальном и стабильном уровне у человека не возникает проблем с засыпанием, памятью и настроением. Недостаток гормона часто провоцирует:

хроническую бессонницу;

набор лишнего веса;

постоянные простуды из-за пониженного иммунитета;

раннее наступление менопаузы у женщин;

повышение риска депрессии или нервных расстройств.

При низком уровне мелатонина в организме снижается чувствительность клеток к инсулину. Это повышает аппетит, стимулирует человека набирать килограммы, постепенно приводит к сахарному диабету. При недостатке гормона бурый жир преобразуется в висцеральный, откладываясь на талии.

Для выработки мелатонина необходима полная темнота. На деле в большинстве спален сохраняется приглушенный свет, проникающий с улицы или от дополнительных источников, расположенных в комнате. К примеру, учеными доказано, что нарушение провоцирует даже излучение в 3–5 Люкс, которое дает небольшая свеча с расстояния 50–60 см.

Мелатонин вырабатывается шишковидным телом в головном мозге. Его наибольшее количество производится во время фазу глубокого сна. Свет не дает крепко спать, человек ворочается, вставая на утро разбитым и изможденным. Раздражение незаметно заедается обильными перекусами, а сонливость снимается чашкой калорийного латте или чая с печеньем.

Как повысить уровень мелатонина и быстрее сбросить вес

Чтобы начать худеть, постарайтесь наладить полноценный сон. Для этого создайте в спальне полную темноту с помощью плотных штор или жалюзи. Если супруг не может обойтись без света, читает или смотрит телевизор, используйте специальную маску. Чтобы дополнительно повысить уровень мелатонина, последуйте советам врачей:

Откажитесь от жирной пищи и плотного ужина в пользу легкого салата, творога, кефира.

Перед сном не используется гаджеты, не смотрите сериалы или ток-шоу. Лучше почитайте книгу, займитесь рукоделием.

Ложитесь спать в одно и тоже время. Мелатонин начинает вырабатываться после 21.00, а основной процент производится в период после полуночи до 5.00 утра.

Употребляйте больше продуктов, содержащих цинк, магний и фолиевую кислоту. Они стимулируют выработку мелатонина в большем объеме. Налегайте на зеленые овощи, бобовые, орехи и субпродукты, регулярно ешьте нежирное мясо и яйца.

Примите перед сном расслабляющую ванну с маслом мяты, апельсина или иланг-иланга. Они уменьшат тревогу, снимут напряжение после тяжелого дня, гарантируя крепкий сон.

Обязательно гуляйте на воздухе под солнечными лучами: они блокируют выработку мелатонина в дневное время, что заставляет организм интенсивнее производить гормон ночью.

Свет в спальне может создавать комфортную обстановку вечером, но становится лишним во время сна. Освещение влияет на общее самочувствие, способность расщеплять и накапливать жиры. Полная темнота поможет выспаться, восстановить силы, в сочетании с правильным питанием предотвратит ожирение.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet