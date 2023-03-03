Чем отличается гипертиреоз от тиреотоксикоза

Гипертиреоз и тиреотоксикоз не являются синонимами, как часто принято. Гипертиреоз – может быть причиной тиреотоксикоза, но не единственной.

Большинство докторов, за исключением, возможно, эндокринологов, кто специализируется на лечении щитовидной железы, обычно используют термины гипертиреоз и тиреотоксикоз взаимозаменяемо, как синонимы. Я тоже так употребляю – так проще, хотя это технически не корректно. Давайте рассмотрим почему.

Гипертиреоз и тиреотоксикоз не являются синонимами

Тиреотоксикоз означает различные последствия от воздействия слишком большого количества тироидных гормонов (гормонов щитовидной железы).

Гипертиреоз означает, что этот избыток гормонов берет начало в щитовидной железе непосредственно, а не, например, от приема слишком большого количества тироидных гормонов в таблетках. Т.е. гипертиреоз подразумевает под собой то, что избыток тироидных гормонов происходит непосредственно из-за повышенной активности щитовидной железы. При гипертиреозе щитовидная железа синтезирует и высвобождает тироидные гормоны быстрее, чем обычно.

Гипертиреоз – является причиной тиреотоксикоза (он вызывает 85 – 90 процентов всех случаев тиреотоксикоза), но не единственной.

Тиреотоксикоз может встречаться без гипертиреоза. Например, у некоторых людей тиреотоксикоз развивается из-за воспаления щитовидной железы (тиреоидита), что может привести к избыточному высвобождению гормонов щитовидной железы уже хранящихся в железе (без ускоренного производства гормонов, что характеризует гипертиреоз).

Тиреотоксикоз – подразумевает симптоматические и биохимические последствия влияния избыточных тироидных гормонов. При тиреотоксикозе не имеет значения, является ли патология щитовидной железы главным источником этих избыточных гормонов или нет.

Тиреотоксикоз – это не заболевание, это состояние, вызванное избыточными уровнями тироидных гормонов в крови, интоксикация. Тиреотоксикоз может вызвать симптомы во всех органах организма.

Общие симптомы тиреотоксикоза включают: потерю веса, утомляемость, непереносимость жары, раздражительность, учащенное сердцебиение, мерцательную аритмию, тремор, возбуждение, потерю либидо, изменения менструального цикла, тошноту, изменения со стороны глаз, волос, ногтей, кожи.

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Причины тиреотоксикоза

Гипертиреоз (85-90 % от всех случаев тиреотоксикоза)

Диффузный токсический зоб (основная причина большинства гипертиреоза)

Токсический многоузловой зоб / болезнь Пламмера/ токсическая аденома

Лимфоцитарный тиреоидит/ тихий тиреоидит

Послеродовой тиреоидит

Тиреоидит Хашимото/ хашитоксикоз

Транзиторный (временный) тиреотоксикоз беременных.

Причины тиреотоксикоза, вызванного не перепроизводством щитовидной железы – не гипертиреозом (вызывают 10-15 % всего тиреотоксикоза)

Ятрогенный тиреотоксикоз (принятие слишком большого количества L-тироксина)

Йод-индуцированный тиреотоксикоз / синдром йод-базедов (тиреотоксикоз, вызванный передозировкой йода)

Лекарства (например: амиодарон, интерферон)

Донорство органов (донорские органы от людей с ДТЗ)

Фолликулярный рак щитовидной железы

Аденома гипофиза

Молярная беременность/ хорионаденома/повышение хорионического гонадотропина человека

Опухоли яичников

Воспаление щитовидной железы/подострый тиреоидит

Таким образом, гипертиреоз и тиреотоксикоз не являются синонимами, как часто принято. И хотя многие пациенты имеют тиреотоксикоз вызванный гипертиреозом, у других пациентов может быть тиреотоксикоз в результате воспаления щитовидной железы, что приводит к высвобождению дополнительно хранимых гормонов щитовидной железы, но не ускоряет их синтез, или они могут иметь тиреотоксикоз, который вызван приемом гормонов щитовидной железы.

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Однако все же – основной причиной тиреотоксикоза являются гипертиреоз, вызванный диффузным токсическим зобом. А повышенный уровень гормонов всегда нарушает баланс внутренней среды организма и оказывает токсический эффект, выраженный меньше или больше. Вот и пишут и говорят все: “гипертиреоз (тиреотоксикоз)” или наоборот.

Гипертиреоз, как правило, лечится антитиреоидными препаратами, чтобы уменьшить способность щитовидной железы производить гормоны, радиоактивным йодом, чтобы химически дезактивировать щитовидную железу или хирургией.опубликовано econet

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