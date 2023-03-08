Чего не хватает вашему организму? 4 простых теста для самодиагностики

Если в организме наблюдается нехватка каких-то веществ, он начинает подавать тревожные сигналы. Чтобы не теряться в догадках о своем самочувствии, вы можете самостоятельно выполнить тестирование на возможный дефицит тех или иных компонентов.

Возможно, ваше физическое состояние наводит на мысль, что организм испытывает дефицит каких-то необходимых веществ. Как можно в домашних условиях самостоятельно протестировать себя и выявить нехватку элементов, кислоты или жидкости в организме? Вот доступные тесты, для проведения которых вам понадобятся средства, имеющиеся в каждом доме.

Самодиагностика дефицитных состояний организма

Тест на нехватку элемента селена (Se)

Нехватка селена (Se) устанавливается посредством пероксида водорода (H2O2). Это средство имеется в каждой домашней аптечке. Тест проводится на пальцах рук. Кожа должна быть незагрязненной и сухой: перед диагностикой тщательно моем руки и по прошествии 10 мин. проводим тест. На ногтевые фаланги пальцев наносим 3%-ный раствор H2O2. При достаточной обеспеченности данным микроэлементом не будет наблюдаться побеление кожи; при недостаточном содержании до минимальной нормы проявятся одиночные побелевшие области в виде точек; при явной нехватке селена (Se) ареалы побелевшей кожи сливаются и охватывают значительную площадь обработанной площади руки. ⠀

Тест на нехватку элемента йода (I)

Для диагностики берем 5% раствор йода (I) (для этой цели вполне подойдет люголь в концентрации 5%). Берем обычную ватную палочку, обмакиваем в йод или люголь и рисуем ею квадратик размером 3Х3 сантиметра (непременно закрашиваем его). Квадратик рисуется на выбор: на внутренней области запястья, на животе, внутренней бедренной поверхности, внутренней части предплечья. Позволяем йоду полностью высохнуть. Если быстрее, чем за сутки нарисованный йодистый квадрат исчезнет, это свидетельствует о нехватке йода. ⠀

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Тест на содержание желудочной кислоты

За несколько минут перед едой выпиваем сырой свекольный сок объемом 50-100 мл. Свёкла содержит вещества под названием бетацианины и при нормальном показателе рН желудочной кислоты эти вещества распадаются. Когда кислоты в желудке меньше, чем это необходимо, - бетацианины не подвергаются разрушению, в таком случае моча и каловые массы окрашиваются в яркий свекольный цвет.

Тест на обезвоживание (нехватку воды)

Критичный дефицит жидкости в организме или дегидратацию легко определить, защипнув двумя пальцами кожу на тыльной поверхности ладони: при нормальном обеспечении водой кожа практически моментально возвращается в первоначальное положение, если наблюдается дегидратация организма, кожная складка не разглаживается на протяжении нескольких секунд.

Полезно помнить, что даже самостоятельная диагностика не избавляет вас от необходимости регулярно посещать семейного доктора и контролировать состояние своего здоровья. Лабораторные анализы продемонстрируют более полную и точную картину состояния здоровья и помогут определить, каких именно компонентов не хватает вашему организму.опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet