Быстрое улучшение состояния кожи: Ключевые точки

Методика CHIHIRO поможет быстро улучшить состояние кожи. Упражнения можно выполнять даже при занятии домашними делами.

Лицу необходим хороший уход, но даже регулярные процедуры не гарантируют полное исчезновение косметических проблем. С возрастом кожа теряет эластичность, меняет цвет, лицо отекает и становится менее привлекательным. Обычно подобные проблемы спровоцированы сменой сезонов, усталостью, стрессами и прочими факторами. Воздействуя на особые точки, расположенные на лице, можно усилить поток лимфы и крови, что существенно улучшит ситуацию.

Техника CHIHIRO позволит вернуть привлекательность

Методика CHIHIRO основана на достаточно сильном воздействии на лицевые точки. Нужно надавливать на каждую точку в течение 3-5 секунд и выполнять каждое упражнение по 8 раз. Чтобы добиться желаемого результата, выполнять упражнения следует каждый день в течение двух или трех недель.

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Главные преимущества методики:

устранение отеков;

улучшение процесса метаболизма и работы ЖКТ;

выведение из организма токсинов;

темных кругов вокруг глаз;

повышение эластичности кожных покровов.

Техника разработана госпожой Чихиро. Специалист утверждает, что многие не обращают внимания на состояние лицевых мышц. На самом деле это важно, поскольку состояние кожи ухудшается вследствие плохого кровообращения. Для стимуляции потока крови и лимфы необходимо разрабатывать мышцы, чтобы они не ослабевали, не застывали и не теряли эластичность.

Кроме того, главной задачей крови и лимфы является обеспечение кожных покровов питательными веществами и кислородом. При их дефиците кожа выглядит бледной, уставшей, отечной. При хорошем кровообращении и лимфотоке мышцы работают должным образом, кожа становится гладкой, плотной и упругой.

1. Устраняем отечность и уменьшаем жесткость шеи

Для этого нужно:

указательным пальцем нажать на точку, расположенную под ушной мочкой на краю нижней челюсти;

несколько раз подтолкнуть точку к задней части головы.

2. Улучшаем метаболизм и работу ЖКТ

Для этого необходимо:

указательный палец разместить между пупком и нижней точкой грудной клетки (по центру);

надавить на точку и несколько раз сдвинуть ее к центру желудка.

3. Повышаем упругость щек и выводим из организма токсины

Для этого потребуется:

представить, будто на лице проведены две перпендикулярные линии. Одна – вертикальная, от зрачка к нижней челюсти. Вторая – горизонтальная, от кончика носа к скулам;

найти точку на пересечении линий и надавать на нее на протяжении нескольких секунд;

выполнить упражнение для обеих сторон лица.

4. Улучшаем кровоток и лимфоток, устраняем темные круги в области глаз

Необходимо:

немного приоткрыть рот;

найти точку, расположенную в небольшой ямке за ушной мочкой;

довольно сильно надавливать на точку в течение нескольких секунд, чтобы чувствовалась умеренная болезненность.опубликовано econet.ru.

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