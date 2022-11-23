Буккальный массаж лица: Плюсы и минусы

Известно, что массаж – эффективная методика, применяемая не только в медицине, но и в косметологии. Есть масса техник, и одна из них – БУККАЛЬНЫЙ МАССАЖ. Узнайте, как его правильно делать, а также каких результатов помогут добиться процедуры.

Буккальный массаж представляет собой одну из разновидностей так называемого скульптурного массажа. Основное отличие от прочих методик – необычная проработка тканей, которая осуществляется не только снаружи, но и изнутри, а именно через ротовую полость.

Буккальный массаж: что это за массаж, особенности проведения, плюсы и минусы

Разработчик направления – Жоэль Сиокко, которая имеет большой опыт в косметологии и известна своими весьма экстравагантными и непривычными подходами к омоложению.

Эта француженка уверяет, что ради красоты можно, а иногда нужно терпеть боль, и во время процедур буккального массажа неизбежно возникают болевые ощущения, пусть и незначительные.

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Кому полезен?

Буккальный массаж имеет разные показания:

изменение контуров лица, нечёткость его овала;

снижение тургора, дряблость кожных покровов;

птоз отдельных частей лица (в особенности скул);

снижение тонуса мышечной мускулатуры зоны лица;

морщины (как мимические, так и возрастные, достаточно глубокие);

лишние объёмы на проблемных участках: подбородке, щеках;

отёчность тканей.

В каких случаях стоит отказаться от процедур?

Есть противопоказания, к которым относятся:

дерматологические заболевания, находящиеся в стадии обострения;

повреждение кожных покровов в области воздействия (ожоги, ссадины, раны, царапины);

наличие гематом, синяков, кровоподтёков на лице;

кожные инфекции, включая герпетическую;

злокачественные опухоли или новообразования неустановленной природы;

аллергические проявления в зоне лица;

сосудистые «звёздочки», купероз;

гнойные поражения кожных покровов лица;

инфекции, лихорадочные состояния, сопровождающиеся повышением температуры тела;

период беременности.

Особенности проведения

Как делать буккальный массаж лица? Лучше довериться профессионалу и отправиться в косметологическую клинику. Сначала косметолог наденет стерильные резиновые перчатки (они должны быть новыми и одноразовыми), удалит косметику с вашего лица, продезинфицирует его поверхность антисептиком.

Далее мастер начинает проработку с внешней стороны лица, разогревая его, воздействуя на проблемные зоны и подготавливая к основной части процедуры. Затем начинается внутренний массаж через ротовую полость, при которой ткани прорабатываются пальцами. Первый сеанс должен длиться не более 10-15 минут, чтобы пациент смог привыкнуть к ощущениям и оценить их.

Техника выполнения буккального массажа включает две основных фазы:

Скульптурная предполагает внешнюю, но эффективную проработку по основным массажным линиям области лица.

предполагает внешнюю, но эффективную проработку по основным массажным линиям области лица. Глубокотканная фаза – это воздействие изнутри, то есть через рот, при которой прорабатываются не только кожные покровы и подкожная клетчатка, но и внутренние мягкие ткани, мышцы.

Сделать массаж самостоятельно непросто, но всё же возможно. Процедура будет состоять из таких этапов:

Удалите с поверхности лица всю косметику, используя стандартное средство.

Наденьте одноразовые перчатки.

Массируйте лицо снаружи, начиная с аккуратных разогревающих движений, а потом переходя к популярным массажным приёмным: захватам, щипкам, растираниям, нажатиям. Степень воздействия увеличивайте постепенно, усиливая нажим. Продвигайтесь по массажным линиям: от подбородка к скулам, от центра лба к вискам, от рта к ушным мочкам, от подбородка к ушным козелкам, от внутренних уголков глаз к наружным (по верхним и нижним векам), от крыльев носа к ушным раковинам.

В ротовую полость поместите средние и указательные пальцы двух рук, массируйте внутренние части щёк, двигаясь от скул к губам. Затрагивайте жевательные мышцы и мимические, с силой надавливая на них изнутри.

Последний этап – лёгкие похлопывания подушечкам пальцев по внешней стороне лица, мягкие поглаживания.

В завершение процедуры можно применить омолаживающую маску.

Во время сеанса ощущается боль, но она несильная и сразу проходит. Несколько минут после процедуры сохраняется лёгкая отёчность, которая быстро спадает. Возможно лёгкое покраснение, но никаких синяков, гематом, кровоподтёков и прочих симптомов быть не должно. После первых процедур у многих наблюдаются усталость, напряжение мышц лица (при последующих сеансах состояние нормализуется). Первые изменения заметны практически сразу.

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Результаты

Эффект заметен после первых сеансов, если буккальный массаж проводится правильно. Воздействие оказывается на разных уровнях, включая кожные покровы, мышцы, подкожную клетчатку и мягкие ткани. Мышечный тонус повышается, кровообращение нормализуется, ткани получают больше кислорода и питательных веществ, запускаются процессы регенерации клеток, структура тканей восстанавливается и укрепляется, стимулируется синтез отвечающих за молодость эластина и коллагена, ускоряется межклеточный метаболизм, расщепляются жировые отложения.

Результаты процедур:

подтяжка контуров лица, придание чёткости овалу;

устранение отёков;

уменьшение объёмов подбородка, щёк;

избавление от мимических и возрастных морщин, «гусиных лапок»;

улучшение оттенка лица;

укрепление мышц;

улучшение состояния кожных покровов: приобретение гладкости, бархатистости;

повышение упругости, устранение птоза, складок.

Для достижения явных положительных результатов следует пройти курс из нескольких процедур, точное количество которых определяется косметологом с учётом состояния и особенностей кожи пациента. Кроме того, чтобы сохранить эффект, следует делать массаж несколько раз в год и использовать косметические средства, подходящие по возрасту.

Преимущества и недостатки

Плюсы методики:

Решение множества проблем.

Высокая эффективность. На ранних этапах старения тканей буккальный массаж может стать хорошей альтернативой пластической хирургии.

Глубокая проработка зоны лица на всех уровнях.

Процедуры могут проводиться во время реабилитации после перенесённого инсульта для восстановления пострадавших мышц, их укрепления и возвращения утерянной чувствительности.

Целостность кожи не нарушается, техника не инвазивная.

Минусы:

Болевые ощущения, возникающие во время процедур.

Относительная сложность техники. Массаж непросто проводить в домашних условиях самостоятельно.

Ограниченное локальное воздействие: области шеи и декольте при буккальном массаже не прорабатываются.

Некоторым не очень приятно присутствие пальцев в ротовой полости.

Опробуйте буккальный массаж на себе и оцените его эффективность!опубликовано econet.ru.

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