Борьба с варикозом: Полезные и вредные упражнения

Все причины расширения вен можно свести к двум: проблемы оттока крови из сосудов ног и слабая соединительная ткань в стенках кровеносных сосудов. Первая группа причин может быть устранена довольно просто, а вторая обусловлена генетическими особенностями и с ней можно только смириться.
Когда ваши вены расширяются и начинают проявляться под кожей, а в ногах появляются боли, ваш образ жизни меняется не в лучшую сторону. Упражнения при варикозе ног позволят улучшить тонус сосудов, тем самым облегчить состояние.
Варикоз – патологическое (ненормальное) явление расширения вен, в результате чего на поверхности кожи появляются сине-красные паутинки и сеточки, а то и бугристые узлы.
Если у вас из родственников у кого-то есть варикозное расширение вен, вы слышали от них такое выражение, как «тянут вены». Как известно, по венам ног кровь должна подниматься вверх, преодолевая силу гравитации. Толкает ее туда сердце при каждом сокращении, а препятствуют оттоку вниз специальные клапаны внутри сосуда. Они смыкаются после каждого сердечного толчка и не дают крови под действием собственного веса течь вниз.
При варикозе стенки вен расширяются и истончаются, клапаны уже не могут смыкаться, правильное движение крови по пораженному сосуду нарушается. Кровь застаивается, сосуды поднимаются на поверхность кожи и становятся сильно заметными. И чем сильнее варикоз, тем тяжелее и обширнее будет эта картина.
В определенный момент наступает «точка невозврата», когда без операции уже не обойтись. Но до этого, можно помочь себе гимнастикой и медикаментозным лечением.
Самое важное – обезопасить себя от дальнейшего развития варикоза. Для начала нужно разобраться, откуда он взялся.
Все причины расширения вен можно свести к двум: проблемы оттока крови из сосудов ног и слабая соединительная ткань в стенках кровеносных сосудов.
Первая группа причин может быть устранена довольно просто, а вторая обусловлена генетическими особенностями и с ней можно только смириться.
К первой группе относятся следующие причины:
Как видите, большую часть этих причин можно ликвидировать. Иными словами, упражнения будут малоэффективны, если вы не избавитесь от привычки сидеть, поджав ноги, или не снизите вес. Если же варикоз обусловлен генетической слабостью сосудов, не отчаивайтесь. Просто вашим ногам потребуется больше внимания.
Итак, давайте узнаем, какую нагрузку можно давать мышцам при данном заболевании, можно ли делать приседания при варикозе и какие еще существуют упражнения.
Физическая активность призвана улучшить кровоток в больных венах. Это бесполезно делать, если стадия варикоза уже требует оперативного вмешательства. Но если болезнь только началась, упражнения будут весьма полезны.
Вам нельзя работать с тяжестями. Забудьте пока про силовые упражнения, они будут усугублять ваше состояние. От чрезмерного напряжения слабые сосуды могут начать лопаться.
Приведем некоторые вопросы от людей, страдающих варикозом, и ответы на них:
С осторожностью следует относиться ко всему, что требует от вас серьезного физического усилия: это силовые упражнения, бег на скорость, интервальные тренировки.
Упражнения для ног при варикозе отличаются дозированной нагрузкой. Это фактически гимнастика для суставов. С одной стороны, она заставляет мышцы сокращаться, а с другой, не вызывает сильного напряжения. Все упражнения от варикоза направлены на усиление кровообращения в ногах.
Самое простое из упражнений для ног при варикозном расширении вен – это работа со ступнями.
Делается это упражнение так:
1. Сядьте или лягте таким образом, чтобы ваши ноги ступни оказались выше коленей.
2. Можете положить под колени мягкий, но упругий валик.
3. Представьте, что кончики ваших пальцев ног – это кисть. Нарисуйте ею ровный круг. Рисование осуществляется за счет движения ноги в голеностопном суставе.
4. Потяните носок на себя, продолжайте тянуть его, когда достигните предела. Вы почувствуете легкое приятное тепло в икроножной мышце и ее растяжение.
5. После этого вытяните носки, тяните пятки вниз за счет икроножной мышцы.
6. Разверните ступни наружу, затем друг к другу.
7. Попробуйте выполнять это упражнение несколько раз.
Иными словами, активно вращаем стопами, сокращаем и расслабляем икры. Делаем это с поднятыми вверх ногами. Данный прием позволяет размять мышцы, расположенные ниже колена, сидя на диване, лежа в кровати.
Следующая активность сочетает в себе разминку для мышц и суставов всего тела и растяжку. Это простой и безопасный комплекс, улучшающий кровообращение во всем теле.
Опишите головой круг 10 раз по часовой стрелке и столько же раз в обратном направлении.
На каждом круге старайтесь тянуться. Быстро делать не нужно, растягивайте удовольствие. Чувствуйте работу мышц шеи, наслаждайтесь этим.
Затем тянитесь подбородком к груди раза 3–4, столько же раз затылком к спине.
Переходим к верхнему плечевому поясу.
Опишите плечами круги вперед и назад. Рисуем круг качественно и медленно, тянем мышцы!
Далее, начинаем описывать в той же плоскости круги прямыми руками. Сильно разгоняться не нужно, достаточная скорость 1,5–2 оборота в секунду. Равномерно вдыхаем и выдыхаем, не задерживаем дыхание.
Затем прижимаем локти к корпусу и рисуем круг кистями. То есть рука проворачивается в локте.
И последний шаг – сжимаем руки в кулаки и проворачиваем их в запястье. Далее, разминаем поясницу.
Примите позу «руки в боки». Начинайте за счет поясницы поворачиваться до максимума вправо и влево по 10 раз. Можете поворачиваться подряд, а можете сразу 10 раз сделать в одну сторону, затем 10 в другую.
После этого, делайте наклоны вперед и назад. Затем поворачивайте корпус по часовой стрелке и против, ноги остаются на одном месте.
Опустите руки на бедра, опишите несколько кругов только бедрами.
Не забываем, что работать нужно медленно с постоянной скоростью.
Вот тут можете присесть 10 раз медленно и без дополнительного веса. Это один из двух возможных вариантов давать нагрузку на ноги для вас, ибо приседать со штангой, делать выпады вам нельзя.
Второй вариант – жим ногами в тренажере с небольшими весами. Он будет полезнее для вас, так как работа идет вверх ногами, что в случае варикоза очень хорошо.
Остальные упражнения на ноги – это различные махи, не нагружающие икроножную область.
Для тренировки пресса вам пригодятся упражнения, которые выполняются, лежа на полу, на фитболе. Не рекомендуется делать поднятие ног в висе, на турнике, так как в этот момент кровь может застаиваться в больных венах.
Лежа на спине делайте поднятие ног (двух или по отдельности) на пресс, упражнение велосипед.
Скручивания в различных техниках тоже безопасны в положении лежа.
Плавание – отличный вид физической активности при варикозе. Полезно это и для мышц ног, и для нервной системы, и для сердца, и для иммунитета. Поистине великолепное занятие!
Если обобщить все сказанное выше в виде кратких рекомендаций, они будут выглядеть так:
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Источник: https://econet.kz/
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