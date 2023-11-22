Боли в теле и набор веса - последствия стресса. ВАЖНО!

Постоянное нахождение в состоянии стресса ведет к повышенному уровню кортизола, что отражается на функционировании различных органов и систем организма. Доказано, что у мужчин стресс чаще находит проявление в болях в области поясницы, у женщин – в болях в верхней области спины, в трапецевидных мышцах и шее.

Стресс оказывает мощное негативное воздействие на весь наш организм. Например, у многих он влечет за собой набор веса и спазмы в мышцах. Именно поэтому так называемый гормон стресса - кортизол – довольно коварен.

Кортизол «руководит» нашим настроением, мотивацией и чувством страха и отвечает за ключевую задачу человеческого организма – выжить любой ценой.

Стресс вызывает боли и набор веса

Последствия стресса

Гормон стресса кортизол решает, как именно нашему организму быть в определенной стрессовой ситуации: защищаться и противостоять угрозе или убегать.

В состоянии стресса надпочечники активно производят кортизол, чтобы помочь организму справиться с любой опасностью.

Когда ситуация нормализуется, уровень гормона падает (это естественно). Но случается так, что стресс на протяжении длительного времени не ослабевает. Постоянное нахождение в напряженном состоянии ведет к повышенному уровню кортизола, что отражается на функционировании различных органов и систем организма.

Доказано, что у мужчин стресс чаще находит свое проявление в болях в области поясницы, у женщин – в болях в верхней области спины, в трапецевидных мышцах и шее. Вот поэтому дамы больше страдают от болей в разных областях головы.

Дети обычно накапливают стресс в области шеи и в средней части спины. Это связано с чрезмерным увлечением девайсами и социальными сетями.

Стресс неизменно ведет к состоянию тревожности и депрессии, болям в разных точках головы, заболеваниям сердца, сложностям с памятью и концентрацией, сбоям в функционировании желудочно-кишечного тракта, нарушениям сна и набору веса.

Можно ли восстановиться после стресса?

Специалисты объясняют: чтобы убрать боль, необходимо определить, что за стрессовая ситуация её вызвала. Первый шаг - это разобраться в себе и выявить причину беспокойства.

Не возбраняется прием легких обезболивающих.

Боль постепенно уйдет, если лечить стресс на обоих уровнях: физическом и на психологическом. Получается, что хроническая боль может даже являться последствием глубокой психологической травмы.

Как избавиться от стресса?

Как справляться с депрессией и стрессом? Универсального ответа на этот вопрос нет. Здесь подход должен быть сугубо индивидуальным.

Но общим и доступным лекарством от депрессии может служить простая смена обстановки и общение с близкими и дорогими вам людьми. Ходите на различные мероприятия, посещайте тренинги, выставки, семинары (это может быть все что угодно). Проводите больше времени на природе: погуляйте в ближайшем парке, сходите в поход, отправьтесь на пикник за город. Хорошо помогают занятия любимым делом: вспомните про свое хобби. Если такого нет, можно просто почитать хорошую книгу.

Кто-то находит лекарство от стресса в занятиях экстремальными видами спорта. Это благоприятствует активному сжиганию гормонов стресса. Но и умеренные физические нагрузки тоже помогут вам восстановить душевное равновесие.

Подбирайте те занятия, которые могут поднять вашу самооценку, и стресс постепенно отступит. А с ним уйдут и боли, причиной которых он стал.опубликовано econet

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