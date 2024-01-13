Боли в суставах – первые признаки нехватки пантотеновой кислоты

✅Витамин В5 или пантотеновая кислота, — одно из лучших средств для того, чтобы оставаться стройным и бодрым. Он стимулирует деятельность сердца и повышает концентрацию внимания, и, кроме того, предотвращает преждевременное старение и образование морщин.
Пантотеновая кислота (В5). Название этого витамина происходит от греческого слова «pantos» что означает «повсюду». Он действительно встречается повсюду, но только не в еде, которая ежедневно бывает в наших тарелках. Однако среди специалистов по обмену веществ все еще бытует устаревшее мнение, что проблемы дефицита пантотеновой кислоты не существует.
На самом деле все выглядит совершенно иначе. Дело в том, что структура обмена веществ сильно изменилась за последние десятилетия, когда в наших холодильниках стали все чаще появляться готовые блюда, консервы, поджаренные чипсы, пицца, белый хлеб, макароны, сахар, сладости и сладкие напитки.
В таких продуктах содержание пантотеновой кислоты сократилось наполовину (например, во всех изделиях из пшеничной муки). Кроме того, повсеместно ощущается нехватка веществ, взаимодействующих с пантотеновой кислотой. Так возникает постоянный дефицит этого ценного витамина.
Прежде всего, этот дефицит сказывается на пожилых и старых людях. Они часто не в состоянии купить себе свежие продукты и питаются тем, что хранится на полках в холодильниках и морозильниках: овощами и фруктами в консервных банках или в пластиковой упаковке, готовыми консервированными или замороженными блюдами, сосисками, вермишелью, очищенным рисом, кондитерскими изделиями и т.д. Едят они меньше и, соответственно, потребляют меньшее количество жизненно необходимых питательных веществ. Вдобавок ко всему, они нередко оставляют много еды в тарелках. Поэтому почти у трети пожилых и старых людей слишком низкое содержание пантотеновой кислоты в крови.
Если утром, вставая с постели, вы с трудом можете согнуть руки и ноги из-за анкилоза или артрита, это может означать, что вам не хватает пантотеновой кислоты. Во время клинических исследований постоянно выясняется, что у больных артритом слишком низкое содержание пан-тотена в крови. Большие дозы витамина могут снять боли в течение одной — двух недель. Но если потом опять перейти на привычную пищу, болезнь постепенно возобновляется.
У тех, кто питается главным образом готовыми блюдами из консервных банок, белым хлебом, пиццей и вермишелью, ест много сахара и сладостей, возникает дефицит очень важного витамина В5, который специалисты называют пантотеновой кислотой.
Первые признаки нехватки пантотеновой кислоты:
Особенно богаты пантотеновой кислотой печень, почки, яичный желток и хлеб с отрубями. В наиболее концентрированном виде она содержится в пивных дрожжах и пчелином маточном молочке. Эта питательная жидкость содержит в себе вещество, которое убивает вредные микроорганизмы, оказывает противовоспалительное воздействие и таким образом поддерживает здоровье пчелиной матки. Пчелиное молоко чрезвычайно полезно и для человека.
Пантотеновая кислота содержится главным образом в печени, почках, яичном желтке и хлебе с отрубями. В наиболее концентрированном виде она встречается в пивных дрожжах и пчелином маточном молочке.
Противовоспалительное действие пантотеновой кислоты объясняется ее обменными функциями в коре надпочечников, где этот витамин участвует в производстве кортикоидов. Они помогают человеку одолеть стрессовые ситуации и одновременно борются с воспалительными процессами во всем организме. Поскольку кора надпочечников, эта самая работоспособная из всех наших желез, может вырабатывать гормоны только шесть часов в сутки, а остальное время отдыхает, ей необходимы большие запасы пантотеновой кислоты, чтобы успешно бороться со стрессами и воспалениями. Ввиду того, что кортикоиды больше, чем какое-либо другое соединение, способствуют расходу жировых запасов, пантотеновая кислота опосредованно помогает сохранить или восстановить стройность фигуры. С другой стороны, нехватка этого витамина способствует ожирению.
В целом пантотеновую кислоту можно назвать витамином и архитектором стройной фигуры. Гормоны стресса типа кортизола вырабатываются только с целью возбуждения и стимуляции деятельности сердца и концентрации внимания. Лишь так мы можем справиться со стрессом при опасности, конфликтах на работе и в семье, при напряженном труде и занятиях спортом. Таким образом, пантотеновая кислота помогает нам быть свежими и готовыми к любым испытаниям.
Витамин В5 помогает нам справиться со стрессовыми ситуациями, способствует сохранению или восстановлению стройной фигуры.
Можно представить себе, к чему ведет нехватка этого витамина. Те, кто с утра до вечера подвергается сильным стрессам, расходуют резервы пантотена в коре надпочечников и поэтому быстро теряют жизненную энергию. Те, кто занимается тяжелым физическим трудом или спортом, тоже уменьшают запасы пантотеновой кислоты в надпочечниках. В этом причина того, что высококлассные спортсмены после тяжелых, изнурительных соревнований часто бывают близки к нервному срыву и не в состоянии справиться со стрессом.
Этот витамин «запускает» процесс липолиза — высвобождения жиров из адипоцитов (жировых клеток). В клетке тела он снова тут как тут, чтобы оказать помощь в сжигании жира. Так вырабатывается дополнительная энергия, необходимая для защиты от стресса.
Витамин играет роль спусковой пружины и в синтезе тканей, особенно кожи и слизистых оболочек. Таким образом, он защищает слизистые оболочки от инфекций. Даже рост волос и их пигментация, то есть насыщение красящими веществами, не обходится без участия пантотеновой кислоты. Этот витамин также предотвращает преждевременное старение и появление морщин.
Витамин В5 или пантотеновая кислота, — одно из лучших средств для того, чтобы оставаться стройным и бодрым. Он стимулирует деятельность сердца и повышает концентрацию внимания, и, кроме того, предотвращает преждевременное старение и образование морщин.
Половина витамина В5 пропадает при переработке зерна на муку и при очистке риса. Во время жарений и тушения мяса теряется 35% пантотеновой кислоты. Кроме того, этот витамин чувствителен к воздействию кислот. Блюда, которые обильно поливаются уксусом, да еще хранятся после этого в течение некоторого времени, вообще не содержат витамина В5.
Животные в естественных условиях питаются неочищенным зерном и не жарят себе шницели на сковородке. Точно так же им не приходит в голову улучшить с помощью уксуса вкус чудесной зелени салата. Поэтому концентрация пантотеновой кислоты в крови животных постоянно высока.
Витамин выделяется из пищи в кишечнике. Микроорганизмы кишечника могут производить его и сами при условии, что чувствительная кишечная микрофлора не разрушена и не разбалансирована. Обычно молекулы витамина собственного производства восполняют нехватку молекул пантотена в пище и наоборот. Но это равновесие сохраняется лишь при условии относительно правильного питания. Если же это условие не соблюдается, то иссякают оба источника витаминов и возникают вышеназванные симптомы. Ввиду того, что наш мозг расходует почти четверть всех питательных веществ, нехватка витамина отражается, прежде всего, на состоянии нервной системы.
В пище витамин содержится в форме коэнзима, из которого он выделяется и поступает в плазму крови, чтобы обеспечить доступ к любой клетке тела, так как каждая клетка омывается кровью с помощью микроскопически малых сосудов. Через определенные рецепторы молекула витамина проникает в клетку и тут же образует важный для выработки мышечной энергии коэнзим А. Избыток пантотеновой кислоты выводится из организма с мочой, поэтому надо постоянно заботиться о пополнении витаминных запасов.
Витамин в клетках организма участвует в создании сотен ферментов. Эти ферменты соединяются между собой с помощью так называемого апоэнзима — части белковой молекулы — и приобретают, таким образом, большую потенциальную энергию. Это можно сравнить с безжизненным куском дерева, к которому подносят спичку. Одной из таких реакций, осуществляемых с помощью пантотеновой кислоты, является преобразование в мозгу витамина группы В холина в нейротрансмиттер (нервный возбудитель) ацетилхолин.
Нейротрансмиттеры играют очень важную роль в мозгу и нервной системе, поскольку через них проходят все мыслительные сигналы и импульсы от органов чувств. Именно поэтому так высока концентрация витамина В в клетках мозга. В течение суток пантотеновая кислота может буквально освежить мозг, снять рассеянность, сомнения, забывчивость, отсутствие внимания и легкие депрессивные расстройства.
Детям, подросткам и взрослым требуется ежесуточно от 5 до 10 мг витамина, а беременным и кормящим женщинам до 15 мг. Для того чтобы обеспечить новорожденному необходимый рацион витамина в период образования мозга и тканей, материнское молоко содержит пан-тотеновую кислоту в очень высокой концентрации — до 5 мг на литр. Тем, кто подвергается воздействию стресса или занят физическим трудом, требуется больше пантотеновой кислоты, чем людям со спокойным, размеренным образом жизни.
Особенно богаты пантотеновой кислотой:
|
Продукты питания (100 граммов)
|
Миллиграммы
|
Печень
|
7.70
|
Пшеничные отруби
|
2.85
|
Форель
|
1.82
|
Семена подсолнуха
|
1.40
|
Сельдь, макрель
|
1.35
|
Сыр (камамбер, рокфор, лимбургский)
|
1.10
|
Грецкие орехи
|
0.90
|
Хлеб с отрубями
|
0.78
|
Желток (одного яйца)
|
0.75
|
Крабы
|
0.63
|
Дичь
|
0.57
|
Мясная вырезка
|
0.40
|
Цельное молоко
|
0.31
Очищенные и переработанные продукты питания — рис, макаронные изделия, белый хлеб и т.п. — содержат лишь небольшое количество пантотеновой кислоты.
Высокая температура при приготовлении пищи разрушает витамин. Кислоты, например уксус в маринадах, консервированных овощах, горчице, разлагают молекулу витамина, особенно если пища в течение длительного времени находится в соприкосновении с уксусом. Однако вредны для витамина и щелочные вещества, например питьевая сода.
Очень важно равномерно и постоянно снабжать организм пантотеновой кислотой, так как излишки витамина (принятые в виде таблеток, например) быстро выводятся. Равномерное поступление витамина обеспечивается полноценным питанием при одновременном отказе от «пустых» продуктов типа сахара, сладостей, спагетти, жареного картофеля и т.п.опубликовано econet
Чему способствует пантотеновая кислота (витамин В5):
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Автор Обербайль Клаус, "Витамины-целители"
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Источник: https://econet.kz/
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