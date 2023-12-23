Боли в спине? Вот на что важно обратить внимание

Позвоночник взаимодействует со множеством анатомических компонентов, каждый из которых может являться причиной болей в спине. Болевые ощущения в спине могут быть результатом травмы, раздражения нервов, мышц, суставов. Как опорная конструкция, позвоночник подвержен стрессам, связанным с движением (скручивание) или пассивных положений (неправильная осанка), что делает его уязвимым перед травмами.
Позвоночный столб выступает центральной структурой поддержки нашего тела. Боль в спине может возникать на разных ее участках: в нижней или верхней области спины. Бывает сложно выявить источник боли в спине, но можно научиться «читать сигналы», которые подает наше тело.
Причины боли в спине
Типы болей в спине: в пояснице, пояснице и верхней области спины.
При диагностике боли в спине принимаются во внимание 2 болевых компонента: как и где.
«Как» - имеем в виду, как долго длится боль в спине:
Острая: до 6 нед.
Подострая: 7-12 нед.
Хроническая: 3 и более мес.
Боль в спине по категориям в зависимости от отдела:
Шейный.
Грудной.
Поясничный.
Крестцовый / копчиковый.
Что вызывает боль в спине?
Причины боли в спине включают:
Повреждение суставов.
Повреждение межпозвоночного диска.
Радикулопатия.
Травма.
Стеноз позвоночного столба.
Нарушения скелета.
Серьезные основные состояния (инфекция, опухоль, аневризма брюшной аорты, камни в почках).
Когда пора посетить доктора для лечения боли в спине
Так как боль в спине обычно вызывается растяжениями, отдых и домашняя терапия являются оптимальным вариантом.
Но, если вы ощущаете следующие симптомы, это тревожный знак:
Через месяц улучшения не наблюдается / боль усиливается и в состоянии покоя.
Боль мешает спать.
Дополнительная боль в животе.
Ощущение слабости, покалывания, онемения в различных областях тела.
Боль в спине наблюдается после травмы.
Имеется основной недуг (остеопороз, эндометриоз, артрит).
Средства против боли в спине
Мануальная терапия. Манипуляция поможет улучшить состояние опорно - двигательного аппарата (выпрямление позвоночника). Параллельно может практиковаться массаж, терапия теплом и холодом, электротерапия.
Крем с капсаицином. Капсаицин оказывает позитивное воздействие при наружном местном применении. Кремы с содержанием капсаицина блокируют нервные рецепторы и облегчают боль в спине.
Массаж. Суть процедуры - манипуляции с мягкими тканями мышц, что облегчает состояние.
Добавки. Определенные натуральные добавки облегчают боли в спине. «Коготь дьявола» (гарпагозид) снижает интенсивность боли подобно эффекту нестероидного противовоспалительного средства. Также может помочь кора ивы.
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