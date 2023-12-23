Боли в спине? Вот на что важно обратить внимание

Позвоночник взаимодействует со множеством анатомических компонентов, каждый из которых может являться причиной болей в спине. Болевые ощущения в спине могут быть результатом травмы, раздражения нервов, мышц, суставов. Как опорная конструкция, позвоночник подвержен стрессам, связанным с движением (скручивание) или пассивных положений (неправильная осанка), что делает его уязвимым перед травмами.

Позвоночный столб выступает центральной структурой поддержки нашего тела. Боль в спине может возникать на разных ее участках: в нижней или верхней области спины. Бывает сложно выявить источник боли в спине, но можно научиться «читать сигналы», которые подает наше тело.

Причины боли в спине

Типы болей в спине: в пояснице, пояснице и верхней области спины.

При диагностике боли в спине принимаются во внимание 2 болевых компонента: как и где.

«Как» - имеем в виду, как долго длится боль в спине:

Острая: до 6 нед.

Подострая: 7-12 нед.

Хроническая: 3 и более мес.

Боль в спине по категориям в зависимости от отдела:

Шейный.

Грудной.

Поясничный.

Крестцовый / копчиковый.

Что вызывает боль в спине?

Причины боли в спине включают:

Повреждение суставов.

Повреждение межпозвоночного диска.

Радикулопатия.

Травма.

Стеноз позвоночного столба.

Нарушения скелета.

Серьезные основные состояния (инфекция, опухоль, аневризма брюшной аорты, камни в почках).

Когда пора посетить доктора для лечения боли в спине

Так как боль в спине обычно вызывается растяжениями, отдых и домашняя терапия являются оптимальным вариантом.

Но, если вы ощущаете следующие симптомы, это тревожный знак:

Через месяц улучшения не наблюдается / боль усиливается и в состоянии покоя.

Боль мешает спать.

Дополнительная боль в животе.

Ощущение слабости, покалывания, онемения в различных областях тела.

Боль в спине наблюдается после травмы.

Имеется основной недуг (остеопороз, эндометриоз, артрит).

Средства против боли в спине

Мануальная терапия. Манипуляция поможет улучшить состояние опорно - двигательного аппарата (выпрямление позвоночника). Параллельно может практиковаться массаж, терапия теплом и холодом, электротерапия.

Параллельно может практиковаться массаж, терапия теплом и холодом, электротерапия. Крем с капсаицином. Капсаицин оказывает позитивное воздействие при наружном местном применении. Кремы с содержанием капсаицина блокируют нервные рецепторы и облегчают боль в спине.

Массаж. Суть процедуры - манипуляции с мягкими тканями мышц, что облегчает состояние.

Добавки. Определенные натуральные добавки облегчают боли в спине. «Коготь дьявола» (гарпагозид) снижает интенсивность боли подобно эффекту нестероидного противовоспалительного средства. Также может помочь кора ивы.

Профилактика боли в спине

Физические нагрузки. Силовые тренировки развивают силу, гибкость, выносливость, равновесие.

Полноценный сон. Имеется связь нарушений сна и болей в спине. Если вы плохо спите, поможет добавка мелатонин.

Исключение курения. Курильщики имеют повышенный риск онкологии легких, плюс курение увеличивает вероятность боли в спине.опубликовано econet

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