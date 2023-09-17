Болезнь выдают глаза

Удивительно, но по глазам можно не только понять эмоции, которые переживает человек, но и оценить его состояние здоровья. Многие болезни легко «прочитать» по глазам, причем проблемы могут совершенно не касаться органов зрения. Понять, насколько человек здоров, удается после оценки состояния слизистых оболочек, пятен на радужке, уровня отечности глаз и цвета кожи вокруг них.

Если человек здоров, то вокруг глаз нет отеков и темных пятен, веки имеют розовый цвет, радужка не имеет посторонних вкраплений, глазной белок без капиллярной сетки, слизистые чистые без кровеносных сгустков, ресницы ровные. При отсутствии пробоем со здоровьем не наблюдается повышенного слезоотделения (разве что только симптоматическое), глаза не болят, нет ощущения жжения и зуда.

Как оценить здоровье по глазам

Рассмотрим основные проблемы, которые «выдают» глаза и возможные причины появления этих проблем.

1. Если верхние веки часто отекают, то вероятнее всего в желчном пузыре есть камни.

2. Если слизистая глаз имеет красный оттенок, то вероятнее есть проблемы с процессом кровообращения, желудочно-кишечным трактом или половыми органами.

3. Если слизистая, наоборот, слишком бледная, это зачастую свидетельствует о снижении уровня гемоглобина в крови.

4. Если на слизистой оболочке есть желтоватые или красноватые прожилки, стоит обратить внимание на работу выделительной (экскреторной) системы, а также проверить селезенку, печень и почки.

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5. Если сосуды роговицы красные и наблюдается повышенное слезотечение, это один из основных признаков развития глаукомы.

6. Если на слизистой периодически образуется белый налет – это свидетельствует о развитии катаракты.

7. Наличие ячменя (гнойного фурункула на краю ресниц) говорит о присутствии в организме бактериальной либо вирусной инфекции. Также такая проблема часто возникает при чрезмерном потреблении жирных продуктов.

8. Синеватые круги под глазами говорят о наличии нарушений в работе щитовидки, почек либо сердца.

9. Если под глазами образовались темные круги – это признак наличия в почках камней.

10. Учащенное моргание свидетельствует о заболевании почек или нервном тике.

11. Если глазные белки обретают выраженный желтый оттенок – это говорит о наличии болезни Боткина (желтухи).

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12. Появление пятен на радужке зачастую обусловлено наличием внутренних невусов (родинок), но если пятка со временем увеличиваются в размере, то стоит пройти обследование и выяснить, нет ли предпосылок к развитию меланомы.

13. Если глаза сильно слезятся, чувствуется жжение и зуд – это типичная аллергическая реакция.

Если ваши глаза выглядят неважно, стоит обратиться за консультацией к опытному офтальмологу, возможно, у вас есть симптоматические заболевания либо бактериальная или вирусная инфекция. Заботьтесь о своем здоровье и чаще обращайте внимание на состояние глаз. Оптимально следует проходить ежегодное медицинское обследование.опубликовано econet

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