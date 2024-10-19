Болезнь: возможность получить подсказки от жизни

Современная медицина и наука считают болезнь проблемой, которую необходимо решить. Да, болезнь — это неприятное состояние и от него хочется избавиться, но почему это называют проблемой? Мы считаем, что болезнь – это звонок от нашего организма, что что-то было сделано неправильно. Каждый раз, когда человек болеет, он получает возможность избавиться от накопившихся вредных веществ в организме.

Вспомните, что с вами происходит, когда вы простужаетесь? Тело потеет, а организм требует большого количества жидкости. А когда приходит выздоровление, приходит и совершенно новое ощущение окружающего мира: дышать стало легче, мыслить проще, организм как будто обновился. Говоря иными словами, любое заболевание - это возможность избавиться от вредных и ненужных веществ из организма и приведение биохимических реакций внутри максимально к правильному состоянию.

Болезни даны человеку с благой целью

У болезней всегда есть причины. Даже место заболевания может указать нам на возможную причину. И как любой другой процесс у нее есть следующие стадии зарождения: на психоэмоциональном уровне, мыслительном и уже только потом – физическом. Болезнь появляется только тогда, когда неразрешимые эмоции прошлого уже находятся в запущенном состоянии и приходит она, чтобы дать сигнал о существенной проблеме внутри и пришла пора избавиться от тяготеющего состояния. Ведь не зря после физического излечения, мы ощущаем и излечение психическое.

Но это не значит, что нужно страдать. Да, иногда таких жизненных периодов не избежать. Однако необходимо менять свое отношение к болезни. С этого и начнется ваше излечение. Уделите время и силы на то, чтобы понять причину ее появления в своем теле. Если не получается, то можно обратиться за помощью к любимым людям. Также есть несколько книг, точно описывающих причины появления конкретных заболеваний. Но узнать причину – это еще не осознать ее. В целом, избавление от болезни - это работа для вашей души: она должна набраться опыта и стать сильнее с помощью такого испытания.

Лечение симптомов с помощью лекарств – это не лечение.

Вы можете «сбить» ее таким образом; она может поменять свое месторасположение. Но истинное излечение – излечение от работы с самим собой. Не глушите болезни лекарствами и не запускайте их. Только-только появились симптомы – обратите свое внимание. Порой даже такой простой шаг очень хорошо помогает в предотвращении болезни.

Симптомы важны.

Они как ключи, которые способны открыть новые двери в познании себя. Сколько раз вы замечали, что внешне абсолютно приятный человек, заболевая, меняет представление о себе в ваших глазах? Как будто раньше вы не замечали совсем его недостатков. Но они есть; в конце концов тело не выдерживает и дает сбой в виде проблемы. Научитесь принимать жизнь как она есть. Научитесь принимать и осознавать симптомы. Это очень важный момент.

Болезнь не является наказанием Божьим.

Это часть естественного жизненного пути, когда внутренний мир говорит нам остановиться и задуматься: «А все ли у меня внутри в порядке?». В суете современного мира этот вопрос ставится все чаще; достаточно просто взглянуть на возросшее количество и разновидность заболеваний. Проблемы со здоровьем появляются именно в те моменты, когда мы перестаем жить по душе, по сердцу. Когда начинаем жить против нашей внутренней природы.

У каждого человека при рождении душа имеет свои желания, свою цель для этой жизни. Когда мы перестаем следовать ей, сбиваемся с пути, жаждем не того – организм реагирует. Точнее сначала реагируют его более тонкие структуры, а уже потом болезнь видно на поверхности в виде несовершенства работы физического тела.

Болезнь – это потрясающий инструмент жизни, прекрасная возможность получить подсказки. Благодаря передышкам, вызванным ею, мы получаем возможность остановиться и подумать о себе. Ведь в современном мире столько отвлекающих факторов: ТВ, интернет, большое количество людей вокруг, шумы от техники, нездоровые обязательства, рутинная работа и так далее. Используйте этот инструмент-подсказку с умом. И наш сервис «подсказки тела» готов вам в этом помочь. опубликовано econet

Иллюстрации Juan Gatti

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