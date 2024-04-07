«Болезнь благополучия»: Как прожить без камней в желчном пузыре

В последнее время наблюдается рост числа страдающих желчнокаменной болезнью (или ЖКБ). Даже детям школьного возраста ставят подобный диагноз (у них находят камни в желчном пузыре). Заболевание настигает каждую 4-ю женщину и каждого 10-го мужчину. На Земле численность людей с диагнозом ЖКБ за минувшее десятилетие возросла в 3 раза.
В последнее время наблюдается рост числа страдающих желчнокаменной болезнью (или ЖКБ). Даже детям школьного возраста ставят подобный диагноз (у них находят камни в желчном пузыре). Заболевание настигает каждую 4-ю женщину и каждого 10-го мужчину. На Земле численность людей с диагнозом ЖКБ за минувшее десятилетие возросла в 3 раза. Это довольно печальная статистика.
Камни в желчном, как правило, формируются у лиц, чей труд/стиль жизни предполагают психоэмоциональные перегрузки; кто отличается малоподвижной жизнью, тем более при «сидячих» специальностях.
От недуга не застрахованы и поклонники всяческих диет, те, кто худеет или нестабильно питается по разным причинам. Порочный режим приема пищи, к примеру, избыток жиров животного генезиса и белка вызывает формирование камней.
Своеобразным катализатором для ЖКБ выступают: очень калорийная пища с высоким процентом жира, холестерина, сахарозы, избыток рафинированной еды с одновременным дефицитом клетчатки. Поклонники сливочного масла, яиц, икры, жирных сортов мяса, сала – лидеры в группе риска.
Приобрести ЖКБ имеют все шансы те, кто страдает диабетом, панкреатитом, прочими проблемами поджелудочной. Лица, которые переболели любой формой гепатита (болезнь Боткина), имеющие дисфункции печени и желчного пузыря, также склонны к ЖКБ.
Женщины, которые принимают такие препараты как гормональные контрацептивы, имеют риск возникновения и развития желчнокаменной болезни. К данной категории относятся и страдающие гипотиреозом. Толчком к прогрессированию недуга могут стать травмы спины, проблемы двенадцатиперстной кишки, тонкой кишки, кишечные паразиты, спиртные напитки.
Кто чаще страдает ЖКБ:
Но не все, присутствующие в группе риска, все-таки болеют желчнокаменной болезнью.
Желчь имеет бактерицидное действие: есть мнение, что при оптимальных функциях желчного пузыря организм застрахован от паразитов. Однако, при застое желчи (по причине инфекции, заболевания, нарушений режима) отмечается изменение вязкости последней. Из-за этого меняются ее физико-химические показатели.
В желчном пузыре желчь концентрирована в десять (!) раз сильнее, чем в печени, из этого следует, что застой желчи представляет нешуточную опасность.
В состав нормальной желчи входят билирубин, холестерин, фосфолипиды, желчные кислоты и прочие соединения. Когда наблюдается застой в желчи, «растет» холестерин, выпадающий в осадок и далее кристаллизирующийся. По причине слабой моторики кристаллики не выводятся из пузыря и растут, на них накапливаются холестериновые излишки. Формирование камней долгий процесс – бывает, он занимает годы.
Подавляющий процент камней желчного пузыря (около 90%) – холестериновые, прочие – смешанные, пигментные, кальциевые.
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Когда камни мирно лежат в пузыре, они никак не дают о себе знать. Возможно лишь чувство тяжести под подреберьем справа, горечь в полости рта, тошнота, отрыжка, слабость.
Но при тряской езде, переедании камень начинает двигаться и перемещаться в сторону устья желчного протока, закупорив последний.
В таком случае отток желчи останавливается, стенки пузыря чрезмерно растягиваются, и больного настигает приступ «адской» колющей или режущей боли.
В момент приступа возникают горечь в полости рта, тошнота и рвота.
Если камень из-за малых размеров прошел проток и попал в двенадцатиперстную кишку – приступ сам пройдет. Но когда камень не в состоянии выйти самостоятельно, наступает закупорка желчных путей, холецистит в острой стадии, механическая желтуха, перитонит.
Кроме того, желчные колики могут вызвать стрессовое состояние, прием спиртных напитков, табакокурение, чрезмерное физическое напряжение, порочное питание: жирная, копченая, острая и жареная еда, шоколад, беременность. Приступ может возникнуть и при продолжительном пребывании без движения (например, при длительном нахождении за рабочим столом).
ЖКБ имеет свои определенные стадии
На какие признаки имеет смысл обращать внимание? Это, прежде всего, вздутие живота. Далее, боль в животе любого характера – тупая, острая, слабая резкая. Тем более после приема недозволенной пищи, напитков с газом, пива. Также, при пальпации. Бесцветные экскременты. Продолжительная субфебрильная t тела, высокая t тела, сопровождающаяся ознобом. Утрата аппетита, тошнота, рвота. Пожелтение кожных покровов, белков глаз, зубной эмали.
Резкую боль могут вызвать ношение тяжестей, езда, интенсивные физические нагрузки различного характера (танцы и плавание в том числе). При воздействии тепла, применении спазмолитических препаратов (но-шпа) боль уходит. Если болевые ощущения продолжаются более четырех часов, это говорит о том, что процесс «вышел» за пределы пузыря.
Методику лечения при ЖКБ выбирает доктор. Первым делом применяются терапевтические мероприятия, и лишь после этого будет предложено хирургическое вмешательство. Вполне реально, что поможет медикаментозное растворение или дробление камней.
Безусловные рекомендации доктора:
Не только белки растительного происхождения, но и животные белки активируют синтез желчных кислот в печени, а желчные кислоты в свою очередь тормозят образование и рост камней.
В составе таких кисломолочных продуктов, как творог и сыр, имеется высокий процент кальция (Са), при котором рН желчи сдвигается в щелочном направлении. Поэтому минимизация в рационе углеводов и жиров стимулирует формирование камней.
Из этого следует, что питание должно быть разнообразным. Количество приемов пищи – 5–6 в день, малыми порциями.
Категорически исключить следующие продукты питания:
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Необычайно важные для здоровья продукты:
1. Предупреждение роста в размере и формирования новых камней, профилактика инфекции желчных путей, дуоденита, дискинезии, патологии моторной функции желчного пузыря.
2. Терапия приступов печеночной колики, холецистита в острой стадии, холангита, дуоденита, панкреатита, механической желтухи.
3. Терапия холецистита в хронической стадии, холангита в хронической стадии, дуоденита в хронической стадии и панкреатита в хронической стадии, последствий хирургического вмешательства. На всех этапах большую роль играет фитотерапия.
На 1-м этапе фитотерапия предполагает назначение растений, способствующих обмену веществ в организме. Параллельно включаются растения с противовоспалительным, желчегонным и смазмолитическим эффектом.
Оптимальным желчегонным средством при присутствии камней в желчном пузыре выступает одуванчик лекарственный. Кроме того, он убирает спазмы сфинкторов и желчевыводяших путей двенадцатиперстной кишки, что дает возможность свободно проходить желчи в кишечник.
Целесообразно использовать такой сбор: цветы ромашки, трава зверобоя, трава сабельника болотного, корни синюхи лазурной, трава чернобыльника, цветы календулы, трава льнянки, лист мать-и-мачехи, трава душицы, трава череды, плоды шиповника, трава и корни спорыша, корни одуванчика, трава донника лекарственного, трава мяты перечной, лист брусники. 1 ст. ложку указанной смеси трав заварить 0,5 л кипятка. Настаивать полчаса. Пить по ½ стакана 4 раза в день за 15 мин. до приема пищи и перед отходом ко сну.
Профилактика желчнокаменной болезни – это, прежде всего, диета, недопущение крайностей в питании, подвижный образ жизни и отсутствие вредных привычек. Если же недуг имеется, не стоит отчаиваться: соответствующие меры, возможно, помогут обойтись без хирургического вмешательства.*опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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