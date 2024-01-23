Боль в пятке: 9 возможных причин

Боль в пятке может быть связана со множеством патологий, нередко возникающих в процессе таких видов повседневной активности как ходьба, бег и даже сон. Боль в пятке является достаточно распространенной проблемой.
Пяточная кость – это самая большая кость в стопе, которая поглощает большую часть нагрузки во время ходьбы или бега. Поэтому, нет ничего удивительного в том, что иногда она может болеть. Чаще всего, боль ощущается на задней-нижней части пятки. Эти симптомы редко бывают признаками серьезного заболевания, но могут значимо влиять на качество повседневной жизни. В большинстве случаев, боль в пятке нарастает постепенно, но иногда это случается быстро, например, в результате травмы. Боль в пятке может провоцировать возникновение других проблем – избегая боли, мы начинаем двигаться по-другому.
Далее мы рассмотрим наиболее распространенные заболевания, а также причины их развития, типичные симптомы и возможные варианты лечения.
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Плантарная фасция – это плотная широкая сухожильная пластинка (апоневроз), располагающаяся на подошвенной части стопы. Повреждение этой структуры встречается наиболее часто – примерно у каждого десятого человека, страдающего от боли в пятке.
Что такое плантарный фасциит? Это дегенеративное повреждение плантарной фасции.
Причины: Чрезмерное использование (например, регулярное пребывание на ногах в течение длительного периода времени), мышечная слабость и скованность, изменение биомеханики стопы, ожирение.
Симптомы: Боль под пяткой, которая может усиливается после отдыха, при стоянии на носочках или подъеме по лестнице. Боль может возникать при прикосновении.
Осложнения: Формирование пяточной шпоры.
Лечение: Покой, упражнения, использование ортезов, в тяжелых случаях – хирургическое вмешательство.
Тендинит ахиллова сухожилия является наиболее частой причиной возникновения боли в задней части пятки. Заболевания характеризуется воспалением и/или дегенерацией ахиллова сухожилия.
Что такое тендинит ахиллова сухожилия? Воспаление или дегенерация ахиллова сухожилия, которое берёт своё начало в месте слияния латеральной и медиальной головок икроножной и камбаловидной мышц и присоединяется к пяточной кости.
Причины: Повторяющиеся нагрузки на сухожилие, обычно вследствие мышечной слабости и/или скованности; измененная биомеханика стопы.
Симптомы: Боль в задней части пятки, которая может усиливается после отдыха или утром; скованность в голеностопном суставе или икроножных мышцах; отек и болезненность при пальпации ахиллова сухожилия на задней поверхности пятки или чуть выше голеностопного сустава.
Осложнения: Пяточный бурсит – это воспаление синовиальной сумки, которая располагается между ахилловым сухожилием и пяточной костью.
Лечение: Покой, упражнения, ортопедические стельки.
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Костные шпоры могут возникать как на нижней, так и на задней части пятки. Они являются частой причиной боли в пятке.
Что такое костная шпора? Это костный вырост, который формируется в результате избыточного отложения кальция в кости. Они могут возникать как на задней части пятки (деформация Хаглунда), так и под пяткой.
Причины: Повторяющиеся чрезмерные нагрузки, например, бег или прыжки; мышечная слабость и скованность; ненормальное положение пяточной кости.
Симптомы: Боль в пятке, возникающая при опоре на стопу после отдыха – ощущение будто становишься на что-то острое. Чаще мучает ноющая боль, однако у некоторых людей совсем нет боли.
Осложнения: Костные шпоры часто сочетаются с плантарным фасциитом и тендинитом ахиллова сухожилия.
Лечение: Растяжки и упражнения для укрепления мышц, ортопедические стельки и хирургическое лечение.
Перелом кости может быть причиной боли.
Что такое перелом пяточной кости? Это единичные или множественные разрывы/трещины в пяточной кости.
Причины: Повторяющиеся нагрузки на пяточную кость, например, бег, прыжки, вызывающие стрессовые переломы кости; приземление на пятки при падении с высоты.
Симптомы: Боль, которая усиливается при давлении на пятку; отек; изменение походки.
Лечение: Стрессовый перелом пяточной кости лечится с помощью лекарств и отдыха (защита, покой, холод, компрессия и возвышенное положение), но в более серьезных случаях требуется хирургическое вмешательство.
Что такое пяточный бурсит? Это воспаление синовиальной сумки, которая располагается между ахилловым сухожилием и пяточной костью.
Причины: Трение бурсы возникает вследствие мышечной скованности и слабости, а также может возникнуть вследствие резкого увеличения физической нагрузки.
Симптомы: Боль в задней части пятки, особенно при ходьбе, беге или стоянии на носочках; отек, покраснение и повышение температуры задней поверхности пятки.
Осложнения: Сочетается с тендинитом ахиллова сухожилия.
Лечение: Покой, лед, лекарства, упражнения для икроножных мышц, инъекции стероидов.
Это одна из самых редких причин боли в пятке. Как правило, страдают артисты балета и спортсмены.
Что такое синдром треугольной кости? Это раздражение мягких тканей в задней части пятки.
Причины: Добавочная кость, боль известная как треугольная кость, застревает в голеностопном суставе и раздражает окружающие мягкие ткани.
Симптомы: Глубокая тупая боль в задней части пятки; усиливается при подошвенном сгибании стопы, проходит в покое.
Лечение: Покой, лед, инъекции стероидов, иногда хирургическое лечение.
Что такое синдром тарзального канала? Это сдавление большеберцового нерва в тарзальном канале.
Причины: Отек, киста, артрит, нервный узел, доброкачественная опухоль или плоскостопие.
Симптомы: Боль в стопе и пятке, которая может распространяться на голеностопный сустав и даже голень; онемение и покалывание на внутренней стороне стопы и пятки; хуже ночью; как правило, поражается одна нога.
Лечение: Покой, противовоспалительные препараты, ортопедические стельки, инъекции стероидов, хирургия.
Болезнь Севера – это наиболее частая причина боли в пятке у детей.
Что такое пяточной эпифизит? Это воспаление заднего эпифиза пяточной кости.
Причины: Быстрый рост пяточной кости относительно окружающих мягких тканей с одной стороны, и чрезмерная механическая нагрузка во время длительного пребывания в положении стоя, бега или прыжков – с другой.
Симптомы: Боль в задней или нижней части пятки, возникающая при ходьбе; скованность в голеностопном суставе; симптомы усиливаются при физической активности и проходят в покое; одновременно поражаются обе ноги.
Лечение: Упражнения на растяжку и укрепление мышц, покой, ортезы, медикаменты. Симптомы исчезают в течение 2 месяцев.
Причины: Высокий индекс массы тела, спорт с прыжками и приземлением на жесткую поверхность. Бег с жестким приземлением на пятку.
Симптомы: Ноющая тупая боль в центре пятки, усиливающаяся при пальпации, а также ходьбе босиком по жесткой поверхности, ношении туфель.
Лечение: Покой, анальгетики, ортезы (пяточные чашки), упражнения, тейпирование, массаж.
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Чтобы уменьшить боль, нам часто приходится двигаться по-другому, а это может привести к возникновению других проблем, например, болям в колене, тазобедренном суставе или спине. Важно поставить точный диагноз, поэтому обязательно обратитесь к врачу.
В большинстве случаев, причина боли в пятке будет несерьезной, и симптоматика постепенно исчезнет при изменении уровня нагрузки и адекватном подборе упражнений.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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