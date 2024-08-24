Боль в области сердца: что болит на самом деле?

Часто боль В ОБЛАСТИ СЕРДЦА никак не связана с работой этого важного органа. Причины болей можно условно разделить на две категории - "сердечные" и "не сердечные". Какие заболевания скрываются за этим серьезным симптомом?

Боль в области сердца - одна из самых частых причин обращения людей за скорой помощью. Так, ежегодно, несколько миллионов людей обращаются с этим симптомом за экстренной медицинской помощью.

Если болит в области сердца

Боль в области сердца - не всегда боль в сердце. Часто она не связана с сердечными проблемами. Однако, если Вы испытываете боль в груди и не знаете о состоянии своей сердечно-сосудистой системы - проблема может оказаться серьезной и стоит потратить время для выяснения причины болей.

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Причины

Боль в области сердца может быть очень разной. Ее не всегда можно описать. Боль может ощущаться как несильное жжение или как сильнейший удар. Поскольку Вы не всегда можете определить причину боли самостоятельно, не нужно тратить время на самолечение, особенно, если Вы относитесь к так называемой "группе риска" сердечных заболеваний.

Боль в области сердца имеет множество причин, в том числе требующих пристального внимания. Причины болей могут быть разделены на 2 больших категории - "сердечные" и "не сердечные".

"Сердечные" причины

(Инфарктэгиокард - сгусток крови, блокирующий движение крови в артериях сердца может быть причиной давящих, сжимающих болей в груди, длящихся более нескольких минут. Боль может отдавать (иррадировать) в область спины, шеи, нижней челюсти, плеч и рук (особенно левой). Другими симптомами могут быть одышка, холодный пот, тошнота.

Стенокардия с годами в артериях Вашего сердца могут образовываться жировые бляшки, ограничивающие поступление крови к мышце сердца, особенно во время физической нагрузки. Именно ограничение кровотока по артериям сердца является причиной приступов болей в груди -стенокардии. Стенокардия часто описывается людьми как чувство с давления или сжатия в грудной клетке. Она обычно возникает во время физической нагрузки или стресса. Боль обычно длится около минуты и прекращается в покое.

Другие сердечные причины. Другие причины, которые могут проявляться болью в груди включают воспаление сердечной сорочки (перикардит), чаще всего возникающий из-за вирусной инфекции. Боли при перикардите носят чаще всего острый, колющий характер. Также может наблюдаться, лихорадка и недомогание. Реже причиной боли может быть расслоение аорты - главной артерии Вашего тела. Внутренний слой этой артерии может отделяться под давлением крови и результатом этого являются резкие внезапные и сильные боли в грудной клетке. Расслоение аорты может быть результатом травмы грудной клетки или осложнением неконтролируемой артериальной гипертензии.

"Несердечные" причины

Изжога. Кислый желудочный сок, попадающий из желудка в пищевод (трубку, соединяющую ротовую полость с желудком), может быть причиной изжоги - мучительного жгучего ощущения в груди. Часто она сочетается с кислым вкусом и отрыжкой. Боли в грудной клетке при изжоге обычно связаны с приемом пищи и могут длиться часами. Этот симптом чаще всего возникает при наклонах или в положении лежа. Облегчает изжогу прием антацидов.

Панические атаки. Если Вы испытываете приступы беспричинного страха, сочетающиеся с болью в грудной клетке, учащенным сердцебиением, гипервентиляцией (учащенным дыханием) и обильным потоотделением, Вы можете страдать "паническими атаками" - своеобразной формой нарушения функции вегетативной нервной системы.

Плеврит. Острая, ограниченная боль в груди, усиливающаяся при вдохе или кашле, может быть признаком плеврита. Боль возникает из-за воспаления мембраны, выстилающей грудную полость изнутри и покрывающей легкие. Плеврит может возникать при различных заболеваниях, но чаще всего - при пневмонии.

Синдром Титце. При определенных условиях хрящевые части ребер, особенно хрящи, прикрепляющиеся к грудине, могут воспаляться. Боль при этом заболевании может возникать внезапно и быть довольно интенсивной, имитируя приступ стенокардии. Однако локализация боли может быть различной. При синдроме Титце боль может усиливаться при нажатии на грудину или ребра около грудины. Боли при стенокардии и инфаркте миокарда не зависят от этого.

Остеохондроз шейного и грудного отделов позвоночника приводит к так называемой вертеброгенной кардиалгии, которая напоминает стенокардию. При этом состоянии наблюдается интенсивная и продолжительная боль за грудиной, в левой половине грудной клетки. Может отмечаться иррадииация в руки, межлопаточную область. Боль усиливается или ослабевает при изменении положения тела, поворотах головы, движениях рук. Диагноз можно подтвердить, проведя МРТ позвоночника.

Эмболия легочной артерии. Этот вид эмболии развивается, когда сгусток крови попадает в легочную артерию, блокируя поступление крови к сердцу. Симптомы этого угрожающего состояния могут включать внезапную, резкую боль в груди, возникающую или усиливающуюся при глубоком дыхании или кашле. Другие симптомы - одышка, сердцебиение, чувство тревоги, потеря сознания.

Другие заболевания легких. Пневмоторакс (спавшееся легкое), высокое давление в сосудах, снабжающих легкие (легочная гипертензия) и тяжелая бронхиальная астма также могут проявляться болью в грудной клетке. Заболевания мышц. Боль, обусловленная заболеваниями мышц, как правило, начинает беспокоить при поворотах туловища или при поднятии рук. Хронический болевой синдром, такой, как фибромиалгия. Может быть причиной постоянной боли в грудной клетке.

Повреждения ребер и ущемление нервов. Ушибы и переломы ребер, также как и ущемление нервных корешков, могут быть причиной боли, иногда очень сильной. При межреберной невралгии боль локализуется по ходу межреберных промежутков и усиливается при пальпации.

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Заболевания пищевода. Некоторые заболевания пищевода могут вызвать нарушение глотания и, следовательно, дискомфорт в грудной клетке. Спазм пищевода может быть причиной боли в груди. У пациентов с этим заболеванием мышцы, в норме продвигающие пищу по пищеводу, работают некоординировано. Поскольку спазм пищевода может проходить после приема нитроглицерина - также, как стенокардия - часто возникают диагностические ошибки. Другое нарушение глотания, известное как ахалазия, также может вызвать боль в грудной клетке. В этом случае клапан в нижней трети пищевода не открывается как должно и не пропускает пищу в желудок. Она остается в пищеводе, вызывая неприятные ощущения, боль и изжогу.

Опоясывающий лишай. Эта инфекция, вызываемая вирусом герпеса и поражающая нервные окончания, может быть причиной сильнейших болей в грудной клетке. Боли могут локализоваться в левой половине грудной клетки или носить опоясывающий характер. Это заболевание может оставить после себя осложнение - постгерпетическую невралгию -причину длительных болей и повышенной кожной чувствительности.

Заболевания желчного пузыря и поджелудочной железы. Камни в желчном пузыре или воспаление желчного пузыря (холецистит) и поджелудочной железы (панкреатит) могут быть причиной болей в верхней части живота, отдающих в область сердца. Поскольку боль в грудной клетке может быть следствием множества различных причин, не занимайтесь самодиагностикой и самолечением и не игнорируйте сильные и продолжительные боли. Причина Вашей боли может быть не так серьезна - но для того, чтобы ее установить, необходимо обратиться к специалистам.

Когда необходимо обратиться ко врачу?

Если Вы почувствовали острую, необъяснимую и длительную боль в грудной клетке, возможно, в сочетании с другими симптомами (таким, как одышка) или боль, отдающую в одну или обе руки. Под лопатку - необходимо срочно обратиться ко врачу. Возможно, это сохранит Вам жизнь или успокоит Вас, если не будет найдено серьезных проблем с Вашим здоровьем.

Диагностика

Боль в области сердца - не всегда сигнализирует о заболевании сердца. Методы, которые могут помочь определить причину боли, включают: (Электрокардиография(ЭКГ) Этот метод помогает врачу поставить диагноз заболевания сердца. Он записывает электрическую активность сердца через электроды, накладываемые на кожу. Импульсы сердца записываются как "зубцы". Поскольку поврежденная мышца сердца не может проводить электрические импульсы нормально, ЭКГ может показать, что у пациента имеется заболевание сердца.

Анализы крови. Ваш врач может назначить Вам тесты для определения повышенного уровня некоторых ферментов. Повреждение сердечных клеток при инфаркте миокарда приводит к высвобождению этих ферментов и поступлению их в кровеносное русло. Сцинтиграфия миокарда. Этот метод помогает врачам установить "сердечную причину" болей, например. Сужение коронарных артерий. Небольшое количество радиоактивного вещества (например, талия) вводится в кровяное русло. Специальные камеры улавливают радиоактивное вещество и отслеживают его прохождение через сердце и легкие.

Ангиография. Этот тест помогает увидеть артерии сердца и существующие в них препятствия. Жидкое контрастное вещество вводится в артерии сердца по специальному катетеру - длинной полой трубке, которая проводится к сердцу через артерию (обычно бедренную). С помощью рентгеновских лучей артерии становятся видимыми. Эхокардиография (ЭХО КГ). Этот метод использует ультразвуковые волны для получения изображения работающего сердца.

Электронно-лучевая томография (ЭЛТ). Этот уникальный метод позволяет путем выявления микрокальцинатов в стенке коронарных артерий обнаружить ранние стадии развития коронарной болезни сердца еще до появления симптомов.

Магнитно-резонансная томография позвоночника позволит установить причину боли в грудной клетке, если она обусловлена ущемлением нервных корешков или наличием грыж межпозвонковых дисков.опубликовано econet.ru

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