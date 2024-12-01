Биохакинг: белые зубы и оптимальное здоровье полости рта

Уход за зубами не ограничивается их чисткой. В труднодоступных местах скапливаются остатки пищи, размножаются вредные бактерии. Это может привести к заболеваниям зубов и десен. Какие натуральные средства помогут гигиене ротовой полости? И о каких проблемах расскажет состояние языка?

Важно применять натуральные продукты для чистки зубов, так как обычные пасты содержат соединения, снижающие кислотность желудочного сока. Причиной неприятного запаха может быть так называемый синдром избыточного бактериального роста, кандида, хеликобактер пилори, паразиты. И, безусловно, - болезни зубов и дёсен.

Ухаживаем за зубами правильно

Чтобы дыхание было свежим, важно повысить кислотность, нормализовать желчеотток: чтобы эффективно бороться с патогенной микрофлорой, важны каслота и желчь. Эти мероприятия должны осуществляться одновременно с налаживанием функций кишечника. Банально почистить зубы дважды в день – этого недостаточно. Тем более, если имеются брекеты, ретейнеры, элайнеры.

Полоскание горла маслом

Процедура позволяет очистить полость рта от патогенных агентов, токсинов, заживляет слизистую оболочку и предупреждает кариес.

Выполнение: утром на голодный желудок рассасываем 1-2 ч. ложки кокосового масла, далее смесью масла со слюной полощем горло как минимум 5 мин. Сплевываем в ведро (масло засоряет сточные трубы), теперь полощем рот соленой водой, чтобы устранить остаткок масла. Чистим зубы.

Вытягивание маслом поможет при ЛОР-болезнях и ОРВИ

Полощем курсом 2-3 месяца. В первое время вероятно воспаление лимфатических узлов, так масло активно вытягивает токсичные вещества: в таком случае пользу принесут процедура хиджамы / пиявки.

Как вариант: соединяем масло кокоса с тминным в пропорции 3:1 (соответстсвенно). Масло тмина горькое на вкус, не исключены першение в горле и кашель. Но не стоит пугаться. Через время вы ощутите улучшение свежести дыхания и в придачу эффект отбеливания зубов.

Электрощётка

Незаменима для чистки зубов, но многих смущает требование менять её каждые два месяца. Можно выбирать зубную щётку со сменной насадкой. Наилучший вариант – органическая щётка + ирригатор + зубная нить.

Сивак

Это ветви древесного растения. Использование данного средства поможет уничтожить 80% патогкнных организмов. Служит профилактикой кариеса и укрепления дёсен. Удобной формой будет порошкообразный сивак.

Зубная нить

Помогает удалить крошечные остатки пищи из самых недоступных мест ротовой полости.

Ирригатор

Эффективен против формирования зубного камня.

Скребок для очистки языка

Эффективная профилактика кариеса. Всем известно, что на поверхности языка обитают миллионы бактерий. Внешний вид языка по утрам – ваш маркер здоровья. Белый налет свидетельствует о присутствии грибов кандиды, желтый – о патологии печени. Как выбрать скребок? Он должен быть металлическим, V- образной конфигурации. После каждой манипуляции обрабатывается хлоргексидином. опубликовано econet

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