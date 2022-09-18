Безопасный тест на уровень желудочного сока, который можно провести самостоятельно

Когда уровень кислотности желудочного сока не совпадает с физиологической нормой, например из-за дефицита соляной кислоты, привратник, соединяющий пищевод с желудком, не способен закрыться. Содержимое желудка, перемешанное с желудочным соком, возвращается к пищеводу. В этот момент мы ощущаем отрыжку или изжогу, вызванную желудочным соком, раздражающим деликатную слизистую оболочку нашего пищевода. Таким образом, образуется чрезвычайно неприятное ощущение, называемое изжогой.

Существует тест на уровень желудочного сока в организме. Он безопасен для здоровья, и мы можем провести этот опыт самостоятельно. Сразу после приема воды с добавкой пищевой соды фиксируем время и ждем момент, когда появится отрыжка.

Уровень кислотности в желудке и изжога

Тест с пищевой содой

Купить в аптеке пищевую соду. Обязательно проверить, свежая ли она, – должна вспениться после того, как залить ее уксусом.

Дозировка. Взрослые – одна чайная ложка пищевой соды на 150 мл воды. Дети – половина чайной ложки пищевой соды на 150 мл воды.

Мы мешаем жидкость, пока сода совсем не разбавится, и выпиваем ее натощак.

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Интерпретация результатов на основании времени, измеряемого до момента отрыжки:

до 40 секунд – повышенная кислотность;

от 40 до 90 секунд – нормальная кислотность желудка, и нет проблем с воспроизведением желудочного сока;

от 90 до 180 секунд – плохое пищеварение;

выше 180 секунд – отсутствие пищеварения.

Рекомендуется делать два-три теста по утрам для подтверждения результата.

Стоит учесть, что домашние методы тестирования не всегда верны. Жаль, что ученые еще не создали легкодоступный тест на выделение желудочного сока.

Откуда берется изжога

Когда уровень кислотности желудочного сока не совпадает с физиологической нормой, например из-за дефицита соляной кислоты, привратник, соединяющий пищевод с желудком, не способен закрыться. Содержимое желудка, перемешанное с желудочным соком, возвращается к пищеводу. В этот момент мы ощущаем отрыжку или изжогу, вызванную желудочным соком, раздражающим деликатную слизистую оболочку нашего пищевода. Таким образом, образуется чрезвычайно неприятное ощущение, называемое изжогой.

Изжога – распространенная болячка сегодняшнего времени. Этим обстоятельством пользуются фармакологические концерны, создавая лекарства, ликвидирующие изжогу. Все препараты действуют по одинаковым правилам: они ослабляют выработку желудочного сока, что приводит к повышению уровня его кислотности.

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Впоследствии у нас появляется изжога, которую мы не ощущаем. Пища продолжает обратный путь из желудка к пищеводу, но смешивается не с кислотой, а с водой, поэтому мы не ощущаем характерной горечи. В очередной раз таблетки устраняют признак болезни вместо того, чтобы лечить ее причину, ведь работа пищеварительной системы нашего организма все так же нарушена.

Непереваренная пища проходит дальше и попадает в следующую часть пищевого тракта. К сожалению, ферменты, вырабатываемые кишечником и поджелудочной железой, слишком слабы, чтобы заменить соляную кислоту. Таким образом, непереваренные остатки еды раздражают слизистую оболочку кишечника, что приводит в том числе к образованию пищевых непереносимостей и аллергий, даже к аутоиммунным заболеваниям.

Нарушения в переваривании белков могут стать причиной дефицита аминокислот – лизина, триптофана, глутамина. Если в организме не хватает лизина, у нас разовьется герпес. Эта аминокислота необходима для образования пепсина из пепсиногена. Дефицит триптофана нарушает сон, является причиной сонливости и слабости в течение дня, а дефицит глутамина ведет к синдрому «дырявой» кишки.опубликовано econet.ru.

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