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Безглютеновая диета: факты о здоровье, которые вам нужно знать

Автор: Econet 26 февраля 2024 5954
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Организм может вполне нормально переносить глютен. Однако, все больше людей страдает чувствительностью к этому белку или его непереносимостью. Какие пищевые продукты содержат максимум глютена? Вот главные правила безглютеновой диеты.

Безглютеновая диета: факты о здоровье, которые вам нужно знать

Многие люди принимают решение отказаться от глютена в своем пищевом рационе. Почему сегодня так распространена безглютеновая диета? Возможно, и вам полезно придерживаться подобного питания?

Польза безглютеновой диеты

Глютен – это белок

Глютеном называют белки, которые есть в составе целого ряда зерновых культур (например, в пшенице). Глютен придает тесту эластичную текстуру и помогает ему подниматься при выпечке. Этот белок вводят в различные переработанные продукты, так как он улучшает текстуру пищи, удержание влаги и вкус.

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Хлеб и макаронные изделия - два типичных продукта с содержанием глютена. Кроме того, его источниками являются хлопья, пиво, пирожные, печенье, супы, соевый соус.  

Бальзамы для губ, медикаменты, пищевые добавки могут иметь в составе глютен.

Безглютеновая диета: факты о здоровье, которые вам нужно знать

Действие глютена в организме

Обычно организм переваривает глютен без осложнений. Но людям, страдающим чувствительностью к этому белку или глютеновой болезнью полезно исключить его из своего рациона, чтобы избежать побочных эффектов (например, повреждения ворсинок кишечника).

Реакции на глютен: усталость, вздутие живота, запор и / или диарея.

Если человек страдает глютеновой болезнью, его организм распознает глютен как токсин. Он пытается защититься: атакует белки, которые проникли в пищеварительный тракт. Употребление глютена заключает риск остеопороза, патологий пищеварения, малокровия и прочих недугов.

Стратегии избавления от глютена

Введение в пищевой рацион необработанных продуктов, включающих один компонент, - оптимальный вариант избежать глютена. Что рекомендуется употреблять в этом случае:

  • овощи,
  • фрукты,
  • мясо, рыба (не в кляре и не переработанные),
  • яйца,
  • молокопродукты (молоко, йогурт без ароматизаторов, сыр),   
  • орехи, семена,
  • масла (авокадо, оливковое),  
  • травы, пряности.

Преимущества диеты без глютена

Главное преимущество удаления этого белка из рациона, это то, что урон, нанесенный здоровью употреблением глютена, возможно компенсировать со временем. Избавившись от обострения, организм начнет отдыхать и восстанавливаться. Питание без глютена способствует уменьшению хронического воспаления, поможет слегка похудеть, оптимизировать пищеварение.

Не обязательно исключать из пищевого рациона глютен без консультации с доктором. Организм каждого человека уникален, и разные люди могут не одинаково реагировать на новые правила образа жизни и питания. Если есть подозрения, что у вас гиперчувствительность к глютену, запишитесь на прием к вашему врачу и проконсультируйтесь с ним по этому вопросу.опубликовано econet.ru

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Источник: https://econet.kz/

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