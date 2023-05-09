Белые язвочки во рту: причины и лечение

Слизистые оболочки во рту реагируют на изменения в организме. Горячий чай, слишком острый соус или неровные края зуба легко травмируют мягкие ткани, оставляя воспаленные ранки. Но иногда белые язвочки на внутренней стороне щеки могут указывать на скрытые воспаления или инфекции, требующие внимательного лечения.

Любые язвы и волдыри во рту – повод для срочного визита к врачу. На поверхности языка и слизистых оболочках находятся патогенные бактерии, которые быстро размножаются, приводят к серьезным осложнениям. Стоматолог определит причину белого новообразования, подберет препараты для дальнейшего лечения.

Возможные причины появления белых язв во рту

Периодически волдыри или болезненные высыпания во рту беспокоят каждого пятого человека. Понять причину воспаления помогает характер боли, размер раны и другие характерные симптомы в виде температуры, озноба, боли при жевании пищи.

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Молочница или кандидозный стоматит

Наиболее распространенная причина появления во рту белых язвочек – высокая активность грибков Candida Albicans. Они относятся к условно-патогенной микрофлоре, постоянно остаются на слизистых оболочках. При падении иммунитета возбудитель «просыпается», поражая небо, внутреннюю сторону щек и десны. Некоторые люди ошибочно полагают, чтоб заболевание встречается только у новорожденных: взрослые пациенты часто сталкиваются с проблемой при нарушении гормонального фона, сахарном диабете, несоблюдении гигиены при ношении протеза.

Для молочницы характерны мелкие язвочки, которые покрыты густым налетом, напоминающим творог. Сыпь может выделять воспалительный экссудат, причиняет сильную боль, провоцирует температуру и мышечную слабость.

Афтозный стоматит

Заболевание не связано с активностью бактерий или вирусов. Стоматологи считают, что афтозный стоматит появляется как аллергическая или защитная реакция организма при контакте с химикатами, пищевыми добавками, некачественной зубной пастой. Проблема чаще возникает при стрессе, недосыпании, после перенесенного ОРВИ или гриппа.

Герпетический стоматит

Появление белых язвочек во рту в этом случае связано с активностью вируса герпеса. При простуде, стрессовой ситуации или переутомлении на внутренней стороне щеки возникают мелкие пузырьки, наполненные белесой жидкостью. Они сильно зудят, причиняя дискомфорт при чистке зубов, жевании или разговоре.

Красный плоский лишай

Одной из редких форм заболевания являются белые пятна, под которыми скрываются болезненные язвочки. Красный плоский лишай возникает при сбое в работе иммунитета,

обостряется при авитаминозе, отравлении химикатами или солями металлов, передозировке нестероидными противовоспалительными препаратами. У большинства пациентов переходит в хроническую форму с периодическими рецидивами.

Лейкоплакия

Для заболевания характерно формирование 1–3 пятен белого цвета, которые имеют округлые очертания, блестящую гладкую поверхность. Они не доставляют дискомфорта или боли, но требуют обязательного лечения: лейкоплакия повышает риск плоскоклеточного рака эпителия до 17%.

Рак полости рта

Белая язвочка, которая длительное время не проходит, кровоточит или болит – повод для обследования. Заболевание развивается в течение нескольких месяцев практически без симптомов, поэтому любое образование во рту требует внимательного наблюдения. Повышает риск рака курение, вирусы герпеса определенного типа, работа на химическом предприятии.

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Как избавиться от воспаления: лечимся правильно

После визуального осмотра стоматолог может сделать соскоб, чтобы изучить возбудитель и определить причину заболевания. Если она связана с активностью патогенной микрофлоры, недостаточной гигиеной ротовой полости, назначаются следующие препараты:

Полоскание антисептическими растворами 3–5 раз в день (Мирамистин или Хлоргексидин).

Нанесение на язвочки противовоспалительных составов (Стоматофита, Хлорофиллипта).

Обработка открытых ран гелями с обезболивающим и заживляющим эффектом (Холисал, Солкосерил).

В течение дня полоскайте ротовую полость теплым отваром ромашки, календулы или коры дуба. Обязательно избавьтесь от зубной щетки: на ней могут оставаться грибки или бактерии, которые спровоцируют рецидив. Принимайте поливитамины или препарат на основе интерферона для поддержания иммунитета при обострении вируса герпеса.

Для профилактики появления белых язвочек во рту соблюдайте правила гигиены, не забывайте менять зубную щетку 1 раз в 3 месяца. Правильное питание, здоровый образ жизни без вредных привычек поддержит иммунитет, предотвратит развитие воспаления на слизистых оболочках.опубликовано econet

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