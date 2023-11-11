Бегу и не могу убежать: Почему нам снятся кошмары и как с ними справляться

Ученые пока точно не могут сказать, почему мы видим сны. Популярные концепции говорят, что сны позволяют консолидировать воспоминания, проигрывать трудные жизненные ситуации или просто представляют собой случайный перечень картинок, которые не несут важной функции. Но кошмары – это особые сны.

Кошмарные сновидения могут быть смутно беспокойными, угнетающими, мучительными и жуткими. Откуда берутся пугающие сны, в чем отличие детских и взрослых тревожных сновидений и о чём нас предупреждает мозг, когда кошмар повторяется неоднократно?

О кошмарных сновидениях

Кошмарный сон связан с негативно окрашенными переживаниями. Когда снится кошмар, мы просыпаемся «в холодном поту», с учащенным сердцебиением и тревожным, тяжелым чувством.

Кошмары обычно снятся детям дошкольного возраста, девочкам-подросткам и женщинам. Так называемые ситуативные кошмары (они снятся иногда) не опасны. Но расстройство, которое сопровождается глубокими нарушениями сна, боязнью уснуть и сложностями с повседневными функциями, уже требует терапии.

Причины кошмарных сновидений

Вот несколько версий природы кошмаров, которые выдвигают доктора и учёные.

Когда мы спим, головной мозг обрабатывает полученную информацию, реагирует на пережитые эмоции. Сон отражает наше бессознательное. И кошмар может выступать реакцией психики на стресс, травмирующее происшествие (потерю близкого, заболевание, безвыходную ситуацию). Кроме того, кошмар может присниться в результате внутреннего конфликта / проблемы сложного выбора.

Кроме того, кошмар может присниться в результате внутреннего конфликта / проблемы сложного выбора. Кошмарные сновидения могут быть вызваны дефицитом сна, кино и книгами со страшным содержанием, употреблением спиртных напитков или запрещенных препаратов. Антидепрессанты и бета-блокаторы также могут спровоцировать тревожные сновидения. Персональная история ночных кошмаров также играет важную роль.

Антидепрессанты и бета-блокаторы также могут спровоцировать тревожные сновидения. Персональная история ночных кошмаров также играет важную роль. Если в детстве вас мучили пугающие сны, есть риск, что они «навестят» вас и во взрослой жизни.

Терапия кошмарных снов

В каких случаях необходимо обратиться за квалифицированной помощью? Если кошмары повторяются, сами по себе не исчезают, когда сны отрицательно сказываются на эмоциональном благополучии, работоспособности. Главное - определить их причину и справиться с ней.

Одной из стратегий борьбы с кошмарами считается репетиция мысленных образов, которая позволяет человеку с помощью психотерапевта сделать сон не таким уж пугающим. Пример: вам снится, что вас преследует незнакомец, он ускоряет шаг, следуя за вами, то можно вообразить, что он всё-таки догоняет вас, но обращается с совершенно мирной просьбой. Еще один пример: если сон связан с задачей перепрыгнуть, перелететь через ущелье, то необходимо представить мост через него.

В более простых случаях эффект окажут такие манипуляции как успокаивающая ванна, тихая музыка, дыхательная гимнастика, которые позволят расслабиться перед отходом ко сну.

Важно найти и проработать свой внутренний конфликт / задачу, которую транслирует сновидение. Сон - наш союзник, он говорит о том, что требуются определенные перемены в жизни.опубликовано econet

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