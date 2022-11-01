Аюрведический самомассаж: простая техника для вашего здоровья

Вы можете устроить себе сеанс расслабляющего аюрведического масляного самомассажа не выходя из дома!

В аюрведическом профилактическом самомассаже основную роль играет последовательность. Последовательность настраивает внутреннюю энергетику тела, включает ее. Если последовательность правильная, то не особо важно даже то, насколько правильно проведен сам массаж.

Как правильно делать массаж



Прежде всего: Следует массировать все активные точки на руках, тут есть связь со всеми органами тела. Массаж рук нужно выполнять достаточно долго. Поэтому если вы хорошо массируете свои руки, зачастую этого достаточно, чтобы была хорошая самотерапия.

Сначала масло наносится на пупок, и втирается 21 раз по часовой стрелке, и 21 раз против часовой стрелки. Через пупок мы были связаны с матерью, пупок связан энергетически со всеми внутренними органами, он также связан с огнем пищеварения.

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Затем массируется макушка головы. На этом месте есть небольшое отверстие, которое затягивается с возрастом, но все равно остается, и масло может проникать через это отверстие, внутрь тела, в мозг. Затем масло втирается во всю голову. Втирать следует быстро и аккуратно, нанося масло на кончики пальцев.

Затем массируются ногти на руках и ногах. Это поддерживает баланс кальция и предотвращает болезни ногтей. Ногти связаны с энергией процветания. От качества ногтей жены связано финансовое процветание мужа. При массаже ногтей важно втирать масло в корень и к кончики ногтя, тогда ногти будут очень здоровыми.



Затем смазывается внутренняя сторона ноздрей, и втягивается воздух внутрь – это элементы пранаямы. Ухаживая за ноздрями, мы заботимся о своем мозге, так как ноздрями связаны потоки праны в теле. также от состояния носа зависит способность запоминать и ощущать эмоции, мыслить. От дыхания зависит все в организме. Это также помогает при головных болях.



Затем масло наносится в уши. Это также избавляет от проблем в старости, когда способность слышать может ухудшаться. Регулярный самомассаж ушей с маслом – хорошая профилактика проблем со слухом. Если мы не заботимся о ушах, то психологически это связано с неповиновением.



Затем массируется лицо – лоб, щеки, нос. Это профилактика простудных заболеваний. Обычно человек заболевает простудными заболеваниями, когда ему что-то очень долго не нравится делать – при этом падает его иммунитет и проводит к простудам. Это можно восстановить, массируя лоб, щеки и нос.

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Затем массируется спина: начиная с шеи, затем плечи, подмышки, спина на уровне подмышек, затем почки – т.е. спина сверху вниз. Шея массируется в противотакт – рука в одну сторону, голова в другую. Болезни спины говорят о том, что человек не хочет отказываться от своих глупостей, так как спина символизирует то, от чего мы отвернулись.

Затем массируются грудь и живот – по часовой. Руки и запястья. Ноги и стопы. После массажа лучше в течение часа никуда не ходить, принять омовение, т.е. смыть невпитавшуюся часть масла, но без моющих средств.



Противопоказания к проведению аюрведического самомассажа:

Во время менструации. Аюрведа вообще в этом случае не рекомендует делать массаж с надавливанием, поскольку такой массаж может способствовать выведению токсинов из глубоких слоев, а ведь тело во время менструации и так уже претерпевает дополнительные трудности.

Во время беременности. По этой же причине, в этот период тело не рекомендуется подвергать никакой детоксикации.

На опухших участках тела, а также поврежденной поверхности кожи массаж проводить не следует, необходимо советоваться с врачом.

При повышенном количестве токсинов в организме (признаком такого состояния может быть обложенный белым язык).

Во время острой фазы любой болезни.

Сразу после приема рвотных или слабительных средств.

При тяжелых хронических заболеваниях советоваться с врачом. опубликовано econet.ru

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