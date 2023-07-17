Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Аюрведа: сочетаем продукты правильно

Аюрведа: сочетаем продукты правильно

Автор: Econet 17 июля 2023 6826
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Для полноценного переваривания различных продуктов, требуются разные виды пищеварительных ферментов. Если в желудок одновременно попадают несовместимые между собой продукты, то начинаются сбои во всем желудочно-кишечном тракте. Как избежать ненужных нагрузок?

Аюрведа: сочетаем продукты правильно

Как восстановить и укрепить весь организм?

Чтобы на долгие годы сохранить здоровье и отличное пищеварение, следует придерживаться нескольких основных правил:

  • Фрукты всегда следует, есть отдельно от других видов пищи. Дыня не сочетается ни с чем.
  • Молоко лучше пить отдельно или со сладостями, крупами, медом или коричневым сахаром. Помогут усвоиться специи: корица, перец, кардамон.
  • Молочные продукты и рыба несовместимы.
  • Яйца плохо совместимы с молочными, мясными продуктами, йогуртом и фруктами.
  • Мед не рекомендуется подогревать или кипятить, лучше смешать его с топленым маслом 1:1 (по весу).
  • Семейство пасленовых – картофель, томаты, баклажаны, плохо совместимы с фруктами, огурцами и молочными продуктами.

Придерживаясь принципов раздельного питания, вы сможете оздоровить систему пищеварения и, следовательно, улучшить работу всего организма. Вы увидите, что язык избавился от налета и стал розовым, чувство голода будет возникать только в определенное время, когда это необходимо. Вы избавитесь от многих неприятных симптомов загрязнения токсинами организма.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Аюрведа: сочетаем продукты правильно

Продукты, увеличивающие жизненные силы:

  • семена тыквы, кунжута, льна и их масло;
  • финики, изюм;
  • кокос, грецкие орехи, авокадо и их масло, манго;
  • оливковое масло, гхи (ги) – топленое очищенное или сливочное масло;
  • свежий мед, пчелиная пыльца;
  • ячмень, овес, маш, красная чечевица;
  • замоченный на ночь и очищенный миндаль;
  • коровье и козье свежее молоко и сливки, домашняя пахта и несоленый сыр;
  • окра, батат и ямс;
  • голубика, шпинат, баклажаны и кабачки;
  • сваренные на косточке бульоны, супы и рагу.

Когда ваше тело очистится, оно будет с легкостью переваривать даже более тяжелую пищу, увеличивающую запасы энергии. Вы сможете не только оздоровиться, но и более успешно противостоять болезням и стрессам.опубликовано econet

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

здоровье пищеварение желудочно-кишечный тракт раздельное питание

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Каждый имеет для другого лишь то значение, какое тот имеет для него. Артур Шопенгауэр
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.