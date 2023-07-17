Аюрведа: сочетаем продукты правильно

Для полноценного переваривания различных продуктов, требуются разные виды пищеварительных ферментов. Если в желудок одновременно попадают несовместимые между собой продукты, то начинаются сбои во всем желудочно-кишечном тракте. Как избежать ненужных нагрузок?

Как восстановить и укрепить весь организм?

Чтобы на долгие годы сохранить здоровье и отличное пищеварение, следует придерживаться нескольких основных правил:

Фрукты всегда следует, есть отдельно от других видов пищи. Дыня не сочетается ни с чем.

Молоко лучше пить отдельно или со сладостями, крупами, медом или коричневым сахаром. Помогут усвоиться специи: корица, перец, кардамон.

Молочные продукты и рыба несовместимы.

Яйца плохо совместимы с молочными, мясными продуктами, йогуртом и фруктами.

Мед не рекомендуется подогревать или кипятить, лучше смешать его с топленым маслом 1:1 (по весу).

Семейство пасленовых – картофель, томаты, баклажаны, плохо совместимы с фруктами, огурцами и молочными продуктами.

Придерживаясь принципов раздельного питания, вы сможете оздоровить систему пищеварения и, следовательно, улучшить работу всего организма. Вы увидите, что язык избавился от налета и стал розовым, чувство голода будет возникать только в определенное время, когда это необходимо. Вы избавитесь от многих неприятных симптомов загрязнения токсинами организма.

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Продукты, увеличивающие жизненные силы:

семена тыквы, кунжута, льна и их масло;

финики, изюм;

кокос, грецкие орехи, авокадо и их масло, манго;

оливковое масло, гхи (ги) – топленое очищенное или сливочное масло;

свежий мед, пчелиная пыльца ;

; ячмень, овес, маш, красная чечевица;

замоченный на ночь и очищенный миндаль;

коровье и козье свежее молоко и сливки, домашняя пахта и несоленый сыр;

окра, батат и ямс;

голубика, шпинат, баклажаны и кабачки;

сваренные на косточке бульоны, супы и рагу.

Когда ваше тело очистится, оно будет с легкостью переваривать даже более тяжелую пищу, увеличивающую запасы энергии. Вы сможете не только оздоровиться, но и более успешно противостоять болезням и стрессам.опубликовано econet

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