Аюрведа: Простые секреты правильного обмена веществ

Нормальный обмен веществ в организме - залог здоровья, хорошего самочувствия и полноценной активности. Как "настроить" работу пищеварения и получить максимум пользы от пищевых продуктов? Вот отсновные принципы питания для отличного обмена веществ.

Как можно сбалансировать обмен веществ? Достаточно выбрать для себя 1–2 пункта из предложенного перечня и применять их практически. Со временем можно подключать новые принципы.

Способы нормализовать обмен веществ

Для начала с утра выпиваем стакан теплой воды (можно с лимоном - четверть среднего лимона выжать в чашку).

По возможности избегаем хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, жареной пищи, сыра, консервов, полуфабрикатов, орехов, спиртных напитков, сахара и макаронных изделий.

Ключевой прием пищи - обед. В обед огонь пищеварения работает во всю силу.

Ужинаем в 6 часов вечера. Ужин легкий: паровые овощи, рис, порция супа.

Готовим пищу с пряностями, которые улучшают пищеварение: подойдут имбирь, фенхель, черный или кайенский перец, мята, каменная соль, корица, мускатный орех, кардамон, укроп, куркума, кумин, кориандр, семена ажгона. Пряности помогают усваивать пищу и способствуют удалению токсичной слизи.

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Не перекусываем в промежутках между приемами пищи.

Непременно съедаем ломтик свежего имбиря, политого лимонным соком и посыпанного щепоткой каменной соли.

Не наедаемся до отвала: желудок должен остаться на четверть пустым.

Никогда не запиваем пищу очень холодной водой. Не пьем много во время приема пищи.

Любое блюдо можно сбрызнуть ¼ ч. ложкой оливкового / масла гхи.

Перед приготовлением круп, употреблением орехов, семечек, чечевицы, риса замачиваем их в воде на полчаса. Жесткие бобовые замачиваются на всю ночь.

Выбросьте обычную белую поваренную соль. В ней полно ядовитых веществ – химикатов, вымывающих питательные вещества из костей. Используйте натуральные, не подвергнутые обработке виды соли – морскую и гималайскую каменную.

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Пьем чаи для пищеварения: имбирный, с кардамоном, фенхелем, кумином, кориандром.

Утром и вечером перед сном выпиваем четверть стакана сока алоэ. Данный напиток очищает и улучшает усвоение необходимых веществ из пищи.

Употребляем продукты, улучшающие обмен веществ:

супы,

пряности,

чеснок,

листовые овощи,

оливковое масло,

яблоки,

груши,

грейпфруты,

зеленый чай,

томаты,

брокколи,

сельдерей,

петрушка,

крапива,

куркума,

свекла,

фенхель,

морковь,

имбирь.

Обходим стороной продукты под маркировкой «с низким содержанием жира», «обезжиренный», «без сахара». Натуральные вещества в них заменены на химические добавки. Исключаем из рациона белый сахар, столовую соль и прочие обработанные продукты.

Употребляем органические продукты. Овощи и фрукты, выращенные с применением гербицидов, пестицидов и прочие вредные для здоровья продукты провоцируют серьезные заболевания.опубликовано econet

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