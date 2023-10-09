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Авокадо: польза и с чем его есть

Автор: Econet 09 октября 2023 6522
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Не секрет, что авокадо полезно для здоровья. Плод отличается высоким содержанием витаминов, микроэлементов, клетчатки, полезных жиров. Диетологи советуют этот фрукт тем, кто страдает проблемами сердечно-сосудистой системы, пищеварительного тракта, и для улучшения общего здоровья. Авокадо можно включать в состав многих блюд.

Авокадо: польза и с чем его есть

Авокадо – настоящий фаворит приверженцев здорового образа жизни и диетологов. Этот маслянистый плод имеет достойный внимания состав, что дало основания назвать его суперпродуктом.  Множество «здоровых» рецептов включают в себя авокадо. Чем же полезен этот фрукт и почему желательно употреблять его ежедневно?

С чем полезно сочетать авокадо

Польза авокадо  

Этот фрукт:

  • содержит высокий процент микроэлемента калия;
  • является источником полезных жиров;
  • содержит много клетчатки и рекомендуется для диетического рациона;
  • снижает показатель холестерина и триглицеридов;
  • ускоряет всасывание необходимых организму веществ;
  • содержит антиоксиданты.

Витамины в авокадо 

Больше всего в авокадо витамина К и фолиевой кислоты. Примерно в равном соотношении в нём содержатся витамины С, В5, В6, Е.

Авокадо можно сделать вкуснее и полезнее в комбинации с другими продуктами. 

Авокадо: польза и с чем его есть

Как и с чем употреблять авокадо

Приготовить авокадо-тост

Авокадо-тост станет отличным вариантом здорового завтрака. Если взять цельнозерновой хлеб, свежую зелень, специи и авокадо и приготовить из них тосты, вы таким образом насытите организм ценными соединениями - растительным белком, полезными жирными кислотами, медленными углеводами, клетчаткой, витаминами. Это обеспечит заряд энергии на всю первую половину дня. Предложенный завтрак заставить забыть о чувстве голода, и вы не рискуете пострадать от переедания.

Комбинировать авокадо с яйцами

Есть несколько вариантов сочетания авокадо и яйца

  • положить яйцо Бенедикт на упомянутый выше авокадо-тост, 
  • положить несколько ломтиков авокадо к яичнице / омлету (без хлеба). 

Яйца и авокадо – прекрасный дуэт, который обеспечит организм витаминами, микроэлементами и прочими нутриентами. А липидные вещества, которые содержатся в мякоти плода, препятствуют усвоению «плохого» холестерина (он присутствует в яичных желтках), нейтрализуя их нежелательное воздействие на организм.

Добавить авокадо в салат

Практически все овощи отличаются низкой питательностью и не помогут утолить голод на долгое время. Ситуацию исправит высококалорийный, насыщенный ценными жирами авокадо. И если его добавить в салат, ситуация меняется. Подобное блюдо прекрасно утолит голод, повысит биологическую доступность многих нутриентов (жирорастворимого витамина К, который есть в зеленых овощах и без жирового компонента в пище не могут усвоиться). Салат с авокадо – удачная версия ужина – это сытно и не повредит вашей фигуре.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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