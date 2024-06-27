Ашваганда: 7 преимуществ для здоровья

АШВАГАНДА очень хорошо известна в мире медицины. Её также называют Withania Somnifera или индийским женьшенем. Это растение используется в течение многих лет в Аюрведе, которая является древней наукой о медицине, а также в китайской медицине.

Ашваганда (Withania Somnifera) — многолетний кустарник из семейства паслен или семейства Solanaceae. Корень этого растения традиционно использовался как тонизирующий, так и седативный, но последние исследования показывают, что экстракт листьев содержит соединение, которое известно как носители, которые, как было обнаружено, несут регенеративные свойства на синапсах клеток мозга у мышей и в клетках человека. Somithifera можно легко найти в Индии (особенно в Мадхья-Прадеше), Бангла-Деш, Пакистане, Шри-Ланке и в некоторых частях Северной Африки.

Ашваганда: свойства и применение

Высота: он может вырасти выше 170 см, но обычно составляет 30-60 см.

он может вырасти выше 170 см, но обычно составляет 30-60 см. Форма: имеет центральный стебель и представляет собой крепкий и вертикальный кустарник.

имеет центральный стебель и представляет собой крепкий и вертикальный кустарник. Ветви: звездообразное ветвление и все ветви покрыты прекрасными волосками.

звездообразное ветвление и все ветви покрыты прекрасными волосками. Листья: Овальные и чередующиеся, шириной до 5 см и длиной до 10 см.

Овальные и чередующиеся, шириной до 5 см и длиной до 10 см. Цветы: зеленый наружный слой с желтыми лепестками на внутренней стороне.

зеленый наружный слой с желтыми лепестками на внутренней стороне. Ягоды: красные ягоды, заключенные в защитное покрытие (чашечка).

красные ягоды, заключенные в защитное покрытие (чашечка). Корни: длинные и мясистые клубни.

В Ашваганде есть множество преимуществ для здоровья. Она обладает иммуномодулирующим, противовоспалительным, антиоксидантным, антибактериальным, антистрессовым, сна-индуцирующим и противосудорожным свойствами. Известными биологически активными компонентами в Ашваганде являются алкалоиды, сапонины, железные стероидные лактоны и холин. Она также богата жирными кислотами, которые имеют18 различных типов и несколько фитостеринов и полифенолов.

Корни, ягоды и листья Ашвагандхи используются в лечебных целях. Ashwagandha также доступна в виде порошка или в виде капсул.

1) Снимает стресс

Согласно исследованию, проведенному в 2012 году, доказано, что Ашваганда очень полезна для снижения стресса и его побочных эффектов. Люди, страдающие стрессовыми расстройствами, которые принимали Ашвагандху, имели более низкие уровни гормонов стресса [кортизола].

Ашвагандха дает прекрасные результаты как при остром, так и в хроническом стрессе. Она действует как тоник и помогает вашему телу адаптироваться к стрессовым состояниям и укрепляет нервную систему, а также надпочечники. Она освежает тело, а также ум и улучшает качество сна. Считается, что Ашваганда творит чудеса в наши дни.

2) Усиливает мозговую активность

Согласно исследованию, проведенному в 2012 году, доказано, что Ашваганда эффективна при лечении болезни Альцгеймера. В Ашвагандхе имеется несколько химических веществ, которые помогают улучшить продуцирование основного передатчика нервных сигналов, то есть ацетилхолина. Это, в свою очередь, улучшает когнитивные способности, которые включают в себя концентрацию, мышление и память.

Это помогает стимулировать рост частей нейронных клеток, которые уже повреждены по каким-либо причинам, и, таким образом, помогает снизить риск психических заболеваний связанных с возрастом, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Начните принимать Ашваганду, чтобы защитить свой мозг от дегенерации, но только после консультации с врачом. Не принимайте её без консультации с врачом.

3) Защита от рака

Согласно некоторым исследованиям, доказано, что Ашваганда помогает в профилактике рака. Это также помогает предотвратить или остановить рост рака. Она обладает высоким содержанием антиоксидантов. Её противораковые свойства помогают лечить почти все виды рака, Ашваганда действует путем ограничения роста раковых клеток, которые делают её полезной для лечения рака.

Её компоненты делают чудеса в предотвращении роста многих типов раковых клеток, таких как толстой кишки, молочной железы, лейкемии, меланомы, легких, простаты и саркомы.

Наряду с этим она также усиливает эффекты химиотерапии и излучения, направленных против раковых клеток. Она также защищает здоровые клетки от повреждения от нескольких методов лечения рака.

4) Улучшение иммунитета

Еще ​​одно замечательное преимущество Ашваганды заключается в том, что она помогает в повышении активности иммунной системы. Она помогает в увеличении производства лейкоцитов, поскольку Ашваганда богата антиоксидантами. Это также улучшает функционирование иммунной системы, поэтому помогает в лечении нескольких аутоиммунных заболеваний.

Это улучшает общее состояние здоровья и снижает вероятность частоты заболевания. Кроме того, когда вы чувствуете слабость и боль, Ашваганда может дать вам больше энергии и помогает в выздоровлении после болезни.

Потребление по крайней мере 1 чашки чая Ашвагандхи будет поддерживать вашу иммунную систему.

Чай Ashwagandha не рекомендуется пациентам, страдающим от высокого кровяного давления.

5) Борется с депрессией

Ашваганды делают её прекрасным для лечения депрессий и связанных со стрессом расстройств, у Ашваганды есть свойства снятия стресса, которые делают её более эффективной для лечения тревоги и депрессии.

Согласно исследованию, проведенному исследователями в Институте медицинских наук в индийском индийском университете им. Банараса, было обнаружено, что Ашваганда стабилизирует настроения у пациентов с поведенческими нарушениями и беспокойством.

Ашваганда не приводит к сонливости, что является серьезным неблагоприятным эффектом многих других рецептурных лекарств. Её следует принимать перорально и под руководством врача, чтобы контролировать депрессию и тревогу.

6) Работает как природный афродизиак

Ашваганда действует как мощный афродизиак. Согласно исследованию, проведенному в 2013 году, считается, что Ашваганда обладает сперматогенными свойствами и может увеличивать количество сперматозоидов вместе с объемом спермы и подвижностью сперматозоидов. Ашваганда можно также принимать в виде капсул.

Добавьте половину чайной ложки порошка ашваганды в стакан теплого молока и выпейте его два раза в день.

Еще ​​один вариант — принимать 300-500 мг капсул, два раза в день, по крайней мере, около месяца.

7) Лечение артрита

Ашваганда также очень эффективна при лечении ревматизма и остеоартрита из-за его противовоспалительных свойств. Её противовоспалительные свойства обусловлены алкалоидами, сапонинами и стероидными лактонами, присутствующими в Ашваганде..

Ашваганда полезна при воспалении, а также при болях в суставах и особенно при утренней суставной малоподвижности. Ашваганда также придает энергию и жизненную силу, которые являются важными факторами, чтобы вести нормальную жизнь, когда человек страдает от проблем со здоровьем, особенно таких как артрит.опубликовано econet

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