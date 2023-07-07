Аритмия: 7 главных вещей, которые нужно знать

Аритмия является распространенным сердечно-сосудистым заболеванием. И многие не знают, насколько она опасна.

«Болезнь легче предупредить, чем лечить», Гиппократ

«Будущее принадлежит медицине профилактической». Выдающийся хирург Н. И. Пирогов.

Выясним причины этого недуга, симптомы, способы лечения и профилактики.

Что необходимо знать про аритмию

1. Что означает аритмия?

Аритмией называют нарушение нормального ритма биения сердца и изменение источника возбуждения сердца. Также к этому заболеванию относятся и расстройства проведения импульса.

2. Аритмия – это учащенное сердцебиение?

Ошибочно полагать, что любое частое сердцебиение является признаком аритмии. Причиной быстрой работы сердца может послужить физическая нагрузка либо эмоциональное состояние в конкретной ситуации (испуг, стресс, плавание, бег и прочие).

3. На какие признаки обратить внимание и как диагностировать заболевание?

Лучший способ определить наличие заболевания – это в момент приступа сделать электрокардиографию. Это наиболее точный метод оценки частоты сердечного ритма, его источника и корректности проведения импульса. Обязательным является обследование у кардиолога. Врачи применяют инструментальные методики – ЭКГ (электрокардиограмму) либо мониторирование ЭКГ. В последнем случае пациент должен постоянно носить специальный аппарат для фиксации ЭКГ в условиях обычной повседневной жизни. Такой подход позволяет специалисту сделать правильные выводы и назначить адекватное лечение.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

4. Может ли заболевание протекать бессимптомно?

Да, это возможно. Это называется приступообразной либо постоянной аритмией. Консультация врача будет не лишней даже при хорошем самочувствии, но нерегулярном сердечном ритме.

5. Чем опасно заболевание?

Аритмия может угрожать либо не угрожать жизни человека. На течение заболевания влияют и сопутствующие болезни. Оценка состояния пациента проводится исключительно в индивидуальном порядке, поскольку у каждого человека аритмия может протекать разным способом и иметь разный прогноз.

6. Что провоцирует возникновение аритмии?

Существует несколько причин развития этого недуга:

болезни сердца (врожденные или приобретенные);

повышенное артериальное давление;

сбой в электролитном балансе;

изменение гормонального статуса;

наличие сопутствующих проблем со здоровьем;

вредные привычки.

Все перечисленные выше факторы могут способствовать учащению сердечного ритма.

7. Какие существуют меры профилактики?

Главной профилактикой является ведение здорового образа жизни:

правильное питание;

отказ от вредных привычек;

умеренная физическая активность;

поддержка нормального веса (рассчитывается по формуле: вес (кг)/рост (м)²).

Соблюдая эти условия, удастся нормализовать работу сердца. Но также важно проходить регулярное обследование у специалиста, особенно при возникновении любых тревожных симптомов.

8. Как лечить заболевание?

Для лечения врачи используют разные методы, но основными из них являются:

медикаментозный (консервативный) – специалист назначает лекарственные средства, способные устранить проблему либо исключить вероятность возникновения осложнений. Иногда прием препаратов назначается пожизненно;

хирургический – эффективной малотравматической методикой при учащенном сердечном ритме (тахиаритмии) считается радиочастотная абляция, в ходе которой на бедре прокалывается сосуд и проводится катетер прямо к сердцу, а с помощью рентгена врач отслеживает состояние органа на экране аппарата в виде 3D-модели, ищет проблемную зону и разрушает ее с помощью тока радиочастоты. Напротив, при сниженном сердечном ритме проводится имплантация электрокардиостимулятора, посылающего определенные импульсы сердечной мышце, благодаря чему орган начинает нормально функционировать.

Методика лечения назначается специалистом после полного обследования пациента в индивидуальном порядке. опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet