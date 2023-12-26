Антибактериальные эфирные масла: 4 лучших

Устойчивость патогенных микроорганизмов к антибиотикам растет, пропорционально ей увеличивается число антибактериальных продуктов. Но это ведет к еще большему распространению вредоносных бактерий. Антибактериальные эфирные масла помогут справиться с данной проблемой.
В борьбе с бактериями полезно выбирать естественный подход. Например, комбинацию правильного питания и антибактериальных ароматических масел.
Ароматические масла имеют широкий спектр применения, они помогают бороться с тревожностью и депрессией, артритом и аллергией. Эфирные масла могут защитить от патогенных бактерий, вирусов, грибков.
Коричное масло устраняет рост целого ряда патогенных бактерий. Например, оно убивает токсины 6-ти штаммов кишечной палочки, образующей шига-токсин (STEC).
Масло тимьяна губительно воздействует на сальмонеллу. Поэтому тимьяновое масло может применяться как антимикробный консервант для продуктов питания.
Масло орегано и наночастицы коллоидного серебра (Аg) обладают ярким антибактериальным эффектом. Они действуют против ряда устойчивых к антибиотикам бактериальных штаммов.
Масло чайного дерева эффективно против кишечной палочки и стафилококка (в комбинации с эвкалиптовым маслом). Оно поможет в борьбе с простудными инфекциями.
Эфирные масла тимьяна и ветивера показывают эффективность против таких штаммов бактерий как кандида, сальмонелла, стафилококк, а также дерматологических инфекций и пневмонии.
2. Против инфекции стафилококка
Эфирные масла пачули, чайного дерева, герани, лаванды и экстракт грейпфрутовых семян помогут против стафилококковых инфекций (Staphylococcus aureus). Масла можно применять индивидуально и комбинированно. Например, экстракт грейпфрутовых семян + масло герани; масло герани + чайного дерева.
Масла чайного дерева и эвкалипта имеют антибактериальные свойства против золотистого стафилококка. Также эффективными считаются антибактериальные масла тимьяна, лимона, лемонграсса.
Есть несколько способов применения ароматических масел: внутренне, наружно и способом распыления.
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Источник: https://econet.kz/
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