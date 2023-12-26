Антибактериальные эфирные масла: 4 лучших

Устойчивость патогенных микроорганизмов к антибиотикам растет, пропорционально ей увеличивается число антибактериальных продуктов. Но это ведет к еще большему распространению вредоносных бактерий. Антибактериальные эфирные масла помогут справиться с данной проблемой.

В борьбе с бактериями полезно выбирать естественный подход. Например, комбинацию правильного питания и антибактериальных ароматических масел.

Эфирные масла, которые пригодятся в домашней аптечке

Ароматические масла имеют широкий спектр применения, они помогают бороться с тревожностью и депрессией, артритом и аллергией. Эфирные масла могут защитить от патогенных бактерий, вирусов, грибков.

Наиболее эффективные антибактериальные аромамасла

1. Масло корицы

Коричное масло устраняет рост целого ряда патогенных бактерий. Например, оно убивает токсины 6-ти штаммов кишечной палочки, образующей шига-токсин (STEC).

2. Масло тимьяна

Масло тимьяна губительно воздействует на сальмонеллу. Поэтому тимьяновое масло может применяться как антимикробный консервант для продуктов питания.

3. Масло орегано

Масло орегано и наночастицы коллоидного серебра (Аg) обладают ярким антибактериальным эффектом. Они действуют против ряда устойчивых к антибиотикам бактериальных штаммов.

4. Масло чайного дерева

Масло чайного дерева эффективно против кишечной палочки и стафилококка (в комбинации с эвкалиптовым маслом). Оно поможет в борьбе с простудными инфекциями.

Польза антибактериальных ароматических масел

1. Против бак. инфекций Candida и E. Coli

Эфирные масла тимьяна и ветивера показывают эффективность против таких штаммов бактерий как кандида, сальмонелла, стафилококк, а также дерматологических инфекций и пневмонии.

2. Против инфекции стафилококка

Эфирные масла пачули, чайного дерева, герани, лаванды и экстракт грейпфрутовых семян помогут против стафилококковых инфекций (Staphylococcus aureus). Масла можно применять индивидуально и комбинированно. Например, экстракт грейпфрутовых семян + масло герани; масло герани + чайного дерева.

3. Против инфекций, обнаруженных в медицинских учреждениях

Масла чайного дерева и эвкалипта имеют антибактериальные свойства против золотистого стафилококка. Также эффективными считаются антибактериальные масла тимьяна, лимона, лемонграсса.

Применение антибактериальных масел

Есть несколько способов применения ароматических масел: внутренне, наружно и способом распыления.

Рецепт антибактериального тоника

Компоненты:

масло орегано - 1 капля,

имбирное масло - 1 капля,

масло мяты перечной - 1 капля,

грейпфрутовое масло - 1 капля,

масло корицы - 1 капля,

масло тимьяна - 1 капля,

полстакана воды.

Применение:

Смешиваем компоненты в стакане и тщательно перемешиваем. Выпиваем тоник.

Антибактериальный тоник для местного применения

Компоненты:

имбирное масло - 1 капля,

масло чайного дерева - 1 капля,

масло ветивера - 1 капля,

лавандовое масло - 1 капля,

кокосовое масло - 1 капля.

Применение:

Соединяем все компоненты в небольшой емкости / в ладони.

Наносим рукой на живот или на проблемную зону тела дважды в день.

Если на коже появится раздражение, прекращаем процедуры.опубликовано econet

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