Английская соль для очищения организма

Английская соль – эффективное и простое средство для детоксикации организма. Натуральное вещество для очищения получило название по месту добычи – соляного источника, расположенного в Англии в графстве Суррей. Смесь с горьким вкусом выводит продукты распада, токсины и вредные соединения, улучшая самочувствие.

Для поддержания обменных процессов организму необходимы микроэлементы и витамины. Мы получаем их из продуктов и напитков, биодобавок и витаминных комплексов. Английская соль насыщает полезными веществами, ускоряет метаболизм, способствует похудению и оздоровлению.

Состав и полезные свойства английской соли

Минеральное соединение с интересным названием более известно как сульфат магнезии. Ее добывают в природных соляных источниках, поэтому продукт натуральный, содержит природные соединения микроэлементов: магния, серы, очищенной воды и кислорода. Она имеет нейтральный уровень рН, который не вредит коже и слизистой кишечника.

Английская соль имеет множество полезных свойств:

уменьшает мышечные боли и снимает крепатуру после тренировок;

выведение лишней жидкости;

легкий слабительный эффект;

детоксикация организма;

устранения симптомов отравления продуктами, препаратами;

улучшение пищеварения;

нормализация артериального давления;

тонус кровеносных сосудов.

Английскую соль можно использовать для приготовления косметических масок, скрабов и лосьонов. Она устраняет дефекты кожи, выводит токсины, насыщая эпидермис кислородом и полезными соединениями.

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Как работает английская соль при детоксикации

Токсины попадают в организм с продуктами питания, бытовой химией, при работе во вредных условиях. Сюда можно отнести продукты распада белков, жиров, пищевые красители и консерванты. Содержащиеся в английской соли соединения серы и магния связывают их, выводят без вреда для здоровья. Среди полезных свойств сульфата магния:

Ионы магния укрепляют нервную систему, расслабляют и поддерживают в период стресса, улучшают сон концентрацию внимания.

Магний стимулирует усиленную выработку серотонина – гормона счастья и радости.

Сульфаты улучшают пищеварение, поддерживают обмен веществ, облегчают состояние при приступах мигрени.

Сера выводит соли тяжелых металлов при интоксикации.

При регулярном использовании английской соли в организме снижается концентрация токсинов. Улучшается работа нервной и иммунной системы, запускается процесс пищеварения, естественной дефекации. При стабильной работе кишечника улучшается состояние кожи, волос, возвращается энергичность и хорошее настроение.

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Как принимать ванны с английской солью

Добавление в воду для купания сульфата магния – это не просто косметическая процедура. Через поры кожи организм получает полезные микроэлементы, выводит токсины и продукты распада. Улучшается кровообращение, что полезно при целлюлите и мышечных спазмах.

Очищающую ванну для детоксикации легко сделать в домашних условиях:

Наполните емкость теплой водой. Оптимальная температура для процедуры +38°С.

В зависимости от объема воды всыпьте 200–500 г английской соли. По желанию добавьте немного аскорбиновой кислоты и пищевой соды. Это нейтрализует хлор и вредные примеси.

Постарайтесь расслабиться и принимать ванну не менее 30 минут, чтобы запустить детоксикацию и выведение вредных соединений.

Принимать ванны с английской солью лучше курсами по 10 процедур. Их можно повторять 3–4 раза в год, чтобы поддержать обмен веществ и иммунитет. При частом контакте с вредными веществами или стрессе рекомендуется принимать очищающие и расслабляющие купания 2 раза в неделю.

После процедуры промокните кожу сухим и мягким полотенцем. Не нужно принимать душ или наносить увлажняющие лосьоны: процесс детоксикации продолжается и после принятия ванны. Ощущение стянутости и сухость проходят самостоятельно, после насыщения дермы магнием.

После принятия ванны выпейте стакан чистой воды, чтобы восполнить баланс жидкости в организме. Вы можете ощутить легкую слабость, недомогание и сонливость, поэтому делать приятную процедуру лучше перед сном. Укройтесь теплым одеялом, постарайтесь продлить эффект сауны и потоотделение для выведения токсинов.

Детоксикация английской солью считается наиболее доступным и безопасным методом выведения солей металлов, продуктов интоксикации из нашего организма. Расслабляющие ванны улучшают обмен веществ, восстанавливают кровообращение, избавляют от бессонницы и тревоги. Используйте их 2 раза в неделю, чтобы забыть о переутомлении и плохом настроении.опубликовано econet

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