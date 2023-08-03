Английская соль для очищения организма

Английская соль – эффективное и простое средство для детоксикации организма. Натуральное вещество для очищения получило название по месту добычи – соляного источника, расположенного в Англии в графстве Суррей. Смесь с горьким вкусом выводит продукты распада, токсины и вредные соединения, улучшая самочувствие.
Для поддержания обменных процессов организму необходимы микроэлементы и витамины. Мы получаем их из продуктов и напитков, биодобавок и витаминных комплексов. Английская соль насыщает полезными веществами, ускоряет метаболизм, способствует похудению и оздоровлению.
Минеральное соединение с интересным названием более известно как сульфат магнезии. Ее добывают в природных соляных источниках, поэтому продукт натуральный, содержит природные соединения микроэлементов: магния, серы, очищенной воды и кислорода. Она имеет нейтральный уровень рН, который не вредит коже и слизистой кишечника.
Английская соль имеет множество полезных свойств:
Английскую соль можно использовать для приготовления косметических масок, скрабов и лосьонов. Она устраняет дефекты кожи, выводит токсины, насыщая эпидермис кислородом и полезными соединениями.
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
Токсины попадают в организм с продуктами питания, бытовой химией, при работе во вредных условиях. Сюда можно отнести продукты распада белков, жиров, пищевые красители и консерванты. Содержащиеся в английской соли соединения серы и магния связывают их, выводят без вреда для здоровья. Среди полезных свойств сульфата магния:
Подписывайтесь на Эконет в Pinterest!
Добавление в воду для купания сульфата магния – это не просто косметическая процедура. Через поры кожи организм получает полезные микроэлементы, выводит токсины и продукты распада. Улучшается кровообращение, что полезно при целлюлите и мышечных спазмах.
Очищающую ванну для детоксикации легко сделать в домашних условиях:
Принимать ванны с английской солью лучше курсами по 10 процедур. Их можно повторять 3–4 раза в год, чтобы поддержать обмен веществ и иммунитет. При частом контакте с вредными веществами или стрессе рекомендуется принимать очищающие и расслабляющие купания 2 раза в неделю.
После процедуры промокните кожу сухим и мягким полотенцем. Не нужно принимать душ или наносить увлажняющие лосьоны: процесс детоксикации продолжается и после принятия ванны. Ощущение стянутости и сухость проходят самостоятельно, после насыщения дермы магнием.
После принятия ванны выпейте стакан чистой воды, чтобы восполнить баланс жидкости в организме. Вы можете ощутить легкую слабость, недомогание и сонливость, поэтому делать приятную процедуру лучше перед сном. Укройтесь теплым одеялом, постарайтесь продлить эффект сауны и потоотделение для выведения токсинов.
Детоксикация английской солью считается наиболее доступным и безопасным методом выведения солей металлов, продуктов интоксикации из нашего организма. Расслабляющие ванны улучшают обмен веществ, восстанавливают кровообращение, избавляют от бессонницы и тревоги. Используйте их 2 раза в неделю, чтобы забыть о переутомлении и плохом настроении.опубликовано econet
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/
Добавить комментарий