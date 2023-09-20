АНЕМИЯ: Как понять, что вашему организму не хватает железа

В этой статье вы найдете ответы на вопросы: Чем опасен недостаток железа? Как заблаговременно понять, что организму не хватает железа? И самое главное – как его лечить?

Железо – важный микроэлемент в человеческом теле, который участвует в процессе дыхания. Железо входит в состав ферментов, причем присутствует в них в виде сложного комплекса – гема (кстати, он же присутствует в гемоглобине). Гемоглобин содержит в себе примерно 68% всего железа в организме, а на такие белки, как ферритин (депо железа), миоглобин (кислородсвязывающий белок мышц) и трансферрин (транспорт железа) приходится соответственно 27%, 4% и 0,1% всех запасов железа в теле человека. В организме человека содержится около 3-4 граммов железа (0,02%), при этом 3,5 грамма содержится в крови. Для образования белков, содержащих в своем составе железо, этот микроэлемент берется из пищи.

Потребность в железе для здоровья организма

По российским данным, суточная потребность в железе такова:

дети – 4-18 мг;

взрослые мужчины – 10 мг;

взрослые женщины – 18 мг;

беременные женщины во второй половине беременности – 33 мг.

При этом за сутки всосаться из пищи в желудочно-кишечном тракте может только 2-2,5 мг железа. Недостаток железа приводит к развитию железодефицитной анемии (ЖДА).

Как распознать дефицит железа?

Проявлениями недостатка железа являются следующие признаки:

1. Изменения кожи и ее придатков (волос, ногтей). При дефиците железа характерны сухость, шелушение кожи, образование на ней трещин. Ногти истончаются, на них появляется поперечная исчерченность, они становятся ложкообразно вогнутыми (койлонихии). Волосы приобретают тусклый цвет, рано седеют, становятся ломкими и выпадают.

2. Изменения слизистых оболочек. Появляется глоссит – воспаление языка, причем наблюдается атрофия его вкусовых сосочков. Недостаток железа приводит к хейлиту – трещинам в углах рта, стоматиту, вызывает повышенную склонность к парадонтозу и кариесу. Дефицит железа может стать причиной развития атрофического гастрита, атрофии слизистой оболочки пищевода, дисфагии (нарушение глотания пищи), атрофии слизистой оболочки носа. хейлит

3. Извращение вкуса. У людей, страдающих недостатком железа, появляется непреодолимое желание есть мел, зубной порошок, уголь, глину, песок, лед, крахмал, сырое тесто, фарш, крупу. У этих людей также наблюдается пристрастие к необычным запахам: бензин, керосин, мазут, ацетон, лаки, нафталин, запах сырой земли, резины.

4. «Голубые склеры» – также характерный симптом при дефиците железа. Склеры (наружная белковая плотная оболочка глаза) приобретают голубой оттенок, потому что недостаток железа приводит к дистрофии роговицы (передняя прозрачная выпуклая часть глазного яблока), и сосудистые сплетения глаза, которые в норме невидимы, начинают просвечивать.

5. Мышечная гипотония – снижение тонуса мышц. Причем это касается всех мышц. В связи с этим, может наблюдаться нарушение мочеиспускания вплоть до императивных (командных) позывов, невозможность удержать мочу при смехе, кашле, чихании, ночное недержание мочи. При дефиците железа возникают мышечные боли.

6. У детей недостаток железа приводит к задержке умственного и моторного развития.

7. Дефицит железа вызывает нарушения в иммунной системе: защитные силы организма ослабевают.

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К чему приводит недостаток железа?

Атрофические изменения слизистых оболочек вследствие дефицита железа приводят к нарушению их барьерной функции, а это способствует проникновению инфекции и развитию самых разнообразных заболеваний. Ситуацию усугубляет и сниженный иммунитет. Поэтому при дефиците железа человек очень часто болеет ринитами, гайморитами, гастритами, эзофагитами и т.п.

Мышечные нарушения, возникающие при недостатке железа, приводят к миокардиодистрофиям, низкому артериальному давлению. Наблюдается склонность к тахикардии, одышка.

При дефиците железа может появиться функциональная недостаточность печени, которая проявляется снижением количества альбуминов, протромбина и глюкозы в крови.

У беременных женщин недостаток железа ведет к фетоплацентарной недостаточности: малое количество железа вызывает дистрофию миометрия и плаценты, а это, в свою очередь, становится причиной снижения количества вырабатываемых ими гормонов (прогестерона, эстрадиола, плацентарного лактогена).

Как лечить дефицит железа?

Дефицит железа тесно связан с понятием анемии (низкого количества гемоглобина и/или эритроцитов). Сразу нужно отметить, что выраженные и тяжелые анемии лечат только в стационарных условиях (больницы), потому что в домашних условиях это сделать невозможно.

Нормальные значения гемоглобина для мужчин 130-160 г/л, для женщин 120-140 г/л.

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) выделяет следующие степени анемии:

легкая (количество гемоглобина 110-95 г/л);

умеренная (94-80 г/л);

выраженная (79-65г/л);

тяжелая (менее 65 г/л).

Национальный институт рака дает немного другие данные:

I степень (гемоглобин у женщин 120-100 г/л, у мужчин – 130-100 г/л);

II степень (99-80 г/л);

III степень (79-65 г/л);

IV степень (менее 65 г/л).

При легкой и умеренной степени анемии нужно разобраться в причинах ее возникновения. Для этого необходимо обратиться к гематологу или терапевту.

Если по результатам всех обследований будет точно установлено, что причина дефицита железа – недостаточное его поступление с пищей, то после проведенного врачом лечения (как правило, назначаются железосодержащие лекарственные препараты) нужно не допускать повторного дефицита. Для этого важно употреблять в пищу продукты, богатые железом.

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Наиболее богаты железом печень, красное мясо, птица, мясо кролика. В меньшей степени оно содержится в яйцах, бобовых, семенах тыквы и кунжута, цельнозерновых крупах. Зелень – тимьян, петрушка, полевой салат – также содержат железо. Кроме этого, железо содержится в улитках, некоторых съедобных видах устриц, моллюсках, в цельной овсянке (крупа, которая получена из необработанного овса), гречке, фасоли; в скумбрии и горбуше. Фрукты, богатые железом: яблоки, груши, сливы, виноград, гранат, абрикосы, персики. Свекла и грецкий орехи также содержат железо.

Улучшают усвоение железа употребляемые вместе с пищей витамин С или белок мяса.

употребляемые вместе с пищей витамин С или белок мяса. Препятствуют усвоению железа яйца, кальций, кофеин, чай.

Рецепты народной медицины для улучшения состава крови

Для улучшения со­става крови нужно чаще употреблять в пищу ка­бачки, сельдерей, абри­косы, плоды рябины, ши­повника.

При анемии есть и народные ме­тоды лечения, прежде всего ежедневно утром натощак надо съедать 100 г тертой моркови со сметаной или раститель­ным маслом.

При упадке сил при­нимайте перед едой 1 ст. ложку чеснока, сва­ренного с медом.

Полезно принимать настой плодов тмина: 2 ч. ложки на стакан ки­пятка (суточная доза).

Настой плодов ря­бины: 2 ч. ложки плодов залить 2 стаканами ки­пятка, настоять 1 час, до­бавить по вкусу сахар или мед. Выпить в течение дня в 3-4 приема.

Улучшить кровь по­может душица обыкно­венная: 1 ст. ложку из­мельченной травы залить стаканом кипятка, насто­ять до охлаждения, про­цедить. Пить по стакану за день в 3-4 приема.

Листья земляники лес­ной настаивать и пить вместо чая с молоком и сахаром.

Общеукрепляющая смесь: 150 г сока алоэ смешать с 250 г меда и 350 мл кагора. Пить по 1 ст. ложке 3 раза в день до еды.

Порошок желатина распустить в 400 мл воды теплой кипяченой, взбить сырое яйцо, размешать и выпить в несколько приемов. Принимать эту смесь2 раза вдень.

Лист крапивы и бе­резы смешать поровну, 2 ст. ложки смеси залить 300 мл кипятка, настоять 3 часа, процедить. Вы­пить за сутки в 3-4 при­ема. Курс лечения 3-4 недели.

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Один корень петрушки со стеблем залить стака­ном воды, кипятить 5 ми­нут, настоять 1,5-2 часа. Принимать в течение 1 месяца, стакан — суточ­ная доза.

Отвар корней или листьев одуванчика: 100 головок цвета за­лить 1 л воды, варить 20 минут, в отвар добавить 100 г меда, принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день.

При анемии хорошо действует отвар овсяных хлопьев, ячменя, пече­ные яблоки, свежие ябло­ки, плоды черники, про­росшее зерно, морская капуста, ядра кедрового ореха.

Ежедневное упо­требление в пищу по 1 ч. ложке тертого хрена с сахаром или медом улуч­шает общее состояние.

При малокровии по­лезно 5-6 раз в день есть редьку, натертую на тер­ке, запивая ее водой. Одновременно с этим ежедневно, 1 раз в день, принимать по 20 зерен горчицы. Курс лечения 1 месяц.

При железодефи­цитной анемии полез­но принимать плоды растений, содержащих большое количество рас­творенного железа:кры­жовник, персик, гранат, инжир.

Сбор: лист крапивы, цвет гречавки, кипрей взять поровну; 3 ст. лож­ки смеси заварить 2 ста­канами кипятка, насто­ять 2-3 часа, процедить. Пить по 100 г 4 раза в день.

Отвар овса на воде: стакан овса залить 3 ста­канами воды, кипятить 20 минут. Пить по стакану 2 раза в день.

Настой травы меду­ницы: 2 ст. ложки травы залить стаканом кипятка, настоять час, процедить. Пить по 2 ст. ложки 3 раза в день.

Настой гречихи по­севной: цвет гречихи из расчета стакан травы на 1 л кипятка, настоять 40 минут, пить как чай при белокровии, лейкозах, анемиях.

Настой клевера: 3 ч, ложки клевера лу­гового залить стаканом кипятка, настоять час, процедить. Пить по 4 ста­кана 4 раза в день.

Отвар ягод ежевики пить как чай. Полезен также витаминный чай: плоды рябины и шипов­ника по 25 г. Пить его по стакану 3 раза в день.

Холодный настой вахты трехлистной: 2 ч. ложки травы залить 2 стаканами холодной ки­пяченой воды, настоять 8 часов. Эта суточная доза выпивается в несколько приемов.

Отвар из зеленых грецких орехов: отвар молодых листьев или незрелые плоды (20 г на 300 мл воды) кипятить 15 минут. Пить как чай по 100 мл 3 раза вдень.

Настойка из зеленых плодов грецких орехов: 30 г незрелых мелко на­резанных плодов залить 1 л водки и настаивать на солнце 14 дней. Пить по 25 капель 3 раза в день с водой.

Полезны и такие со­ставы. 400 г чеснока из­мельчить, выжать сок из 24 лимонов. Все пере­лить в банку с широким горлышком и поставить ее на 24 дня в теплое тем­ное место. Взбалтывать ежедневно. Принимать 1 раз в день перед сном чайную ложку этой сме­си на стакан кипяченой воды. Улучшение общего состояния уже наступает через 10-12 дней.

В 400 г нутряного сви­ного несоленого жира по­ложить 6 больших мелко нарезанных яблок (зе­леных). Хорошо пере­мешать и поставить на небольшой огонь. Пока сало будет топиться, нуж­но 12 яичных желтков растереть со стаканом сахара, затем плитку шо­колада (400 г) натереть на терке и смешать с растертыми желтками. Пропустить растоплен­ный жир с яблоками че­рез сито и добавить туда смесь желтков с шоко­ладом и сахаром, все хорошенько перемешать, остудить. Полученную смесь намазывать на хлеб 3-4 раза и запивать горячим молоком.

Бальзам: хвоя пихты или сосны, корни ма­лины. 1 кг хвои, 0,5 кг корней малины залить доверху в кастрюле те­плой кипяченой водой, довести до кипения и томить на водяной бане 8 часов, затем укутать и поставить в теплое ме­сто, настаивать ночь, процедить. Пить в теплом виде по 1 ст. ложке 3 раза в день до еды, хранить в холодильнике. Этот баль­зам имеет большую силу при различных болезнях крови, в том числе и зло­качественных.

Собранную в мае по­лынь залить водкой (50 г на 0,5 бут. водки), насто­ять 3 недели, принимать по 25 капель 1 раз в день с водой утром натощак.

При малокровии не­плохо зарекомендовал себя и такой рецепт: 100 г сока редьки, 100 г сока свеклы, 100 г сока моркови, 100 мл меда, 100 мл спирта. Все перемешать, на­стоять в теплом темном месте 10 дней. Держать в холодильнике. Пить по 1 ст. ложке 2 раза в день за 30 минут до еды. опубликовано econet

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