АЛОПЕЦИЯ: Как справиться с выпадением волос при помощи натуральных средств

Что делать, если выпадают волосы? Если у вас АЛОПЕЦИЯ, то вам стоит знать, что некоторые ее формы можно лечить при помощи натуральных средств.

Просто заботиться о внешнем виде волос — это еще не все. Каждый из нас, вне зависимости от пола, стремится к густой и блестящей шевелюре. Тем не менее со временем этого становится все труднее достичь. Алопеция (выпадение волос) — проблема, которая приносит нам моральные страдания и подрывает нашу уверенность в себе.

Алопеция: 6 натуральных лечебных средств

Алопеция: 6 натуральных лечебных средств

Другие полезные рекомендации

Сегодня мы поделимся с вами рецептами натуральных средств, которые помогут вам победить алопецию. Но сначала давайте поговорим о причине данной проблемы. Итак, алопеция может появиться под воздействием одного или нескольких из этих факторов:

Наследственность

Стресс

Психологические проблемы

Старение

Инфекции кожи головы

Недостаток питательных веществ

Хронические заболевания

Сбои в работе иммунной системы

Гормональный дисбаланс

Курение и другие подобные вредные привычки

Использование химических продуктов для ухода за волосами

Если вы хотите побольше узнать о том, как остановить выпадение волос, далее вы найдете список лучших натуральных средств.

В продаже вы найдете множество продуктов для лечения выпадения волос. Тем не менее лучше начать с натуральных средств. Вот наша подборка из 6 самых эффективных рецептов для решения этой проблемы.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

1. Чеснок, лук и лимон



Все эти продукты обладают антибактериальными свойствами. То есть они помогают устранить вредоносные микроорганизмы, атакующие кожу головы и вызывающие выпадение волос. Кроме того, в луке и чесноке содержатся соединения серы. Они укрепляют структуру волос.

Для того чтобы приготовить это средство, измельчите все ингредиенты в кашицу. Нанесите ее на кожу головы и оставьте на 20 минут. Затем хорошо промойте волосы, чтобы устранить запах.

2. Кокосовое молоко и морковь



Действие данного средства прежде всего направлено на укрепление волос и сохранение их здоровья. Дело в том, что оба эти ингредиента являются ценным источником питательных веществ. Так, морковь содержит антиоксиданты, а также витамины В6 и В12. В то время как кокосовое молоко богато витаминами, аминокислотами, минералами и микроэлементами.

Вам нужно просто взбить эти ингредиенты в блендере и нанести на волосы в качестве маски. Повторяйте процедуру раз в неделю, пока не заметите положительный результат.

3. Яблочный или рисовый уксус

Воздействие уксуса позволит избавиться от излишка жира. Если в вашем случае алопеция вызвана повышенной жирностью волос, тогда это средство именно то, что вам нужно. Кроме того, уксус стимулирует кровообращение кожи головы.

Как его использовать? Просто сделайте массаж кожи головы с применением уксуса. Подождите 5-10 минут, а затем ополосните волосы водой. Повторяйте процедуру раз в неделю.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

4. Алоэ вера и алопеция

У этого растения огромное количество полезных свойств. В том числе оно помогает и в случае алопеции. Гель, который содержится в листьях алоэ, увлажняет, лечит и питает кожу головы. Просто сделайте маску с чистым гелем или добавьте его в другие средства.

Для этого смешайте гель из листьев алоэ вера с небольшим количеством воды, чтобы у вас получился своего рода крем. Нанесите его на кожу головы массажными движениями. Делайте круговые движения в течение 10 минут, а затем промойте волосы водой. Вы сразу же увидите, что они стали более чистыми, блестящими, а главное — сильными!

5. Свекла

Этот овощ красивого бордового цвета славится содержанием питательных веществ, в том числе витаминов В и С, кальция, фосфора и калия. Чтобы ваши волосы были крепкими и здоровыми, приготовьте это натуральное средство. Во-первых, положите свеклу в кастрюлю с водой и доведите до кипения. После этого варите на сильном огне еще 10 минут.

Слейте воду в отдельную емкость. Свекольный отвар — именно то, что вам нужно в данном случае. Дайте ему остыть и используйте в качестве ополаскивателя для волос. При этом массируйте кожу головы круговыми движениями, это нужно для того, чтобы активизировать кровообращение. Повторяйте процедуру 2-3 раза в неделю.

6. Лосьон против выпадения волос

Напоследок предлагаем вам приготовить домашний лосьон, который поможет вылечить себорейный дерматит и остановить выпадение волос. Это средство с долгосрочным эффектом, оно укрепит изнутри каждую прядь и полностью избавит вас от проблемы.

Ингредиенты

1 столовая ложка (10 г) шалфея

3 чайные ложки (21 мл) спирта розмарина

1 чайная ложка (7 г) сабаля

250 мл дистиллированной воды

1 чайная ложка (7 г) крапивы.

1 столовая ложка (15 г) жидкого экстракта хмеля

Алтей лекарственный по вкусу

1 чайная ложка (7 г) красной хны

Приготовление

Перемешайте все ингредиенты, пока у вас не получится однородная паста. Весь объем вы за один раз не используете, так что храните излишек в стеклянной емкости. Перед применением не забудьте взболтать.

Наносите этот лосьон на чистые волосы 3 раза в неделю. Сначала вымойте голову шампунем против перхоти, а затем вотрите средство в кожу головы. Тщательно ополосните волосы чистой водой.

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

Другие полезные рекомендации

Избегайте вредных привычек и старайтесь придерживаться здорового образа жизни. Это важно для того, чтобы ваши волосы были густыми и красивыми.

Если вас беспокоит алопеция, то помимо применения этих натуральных средств вам нужно поддерживать полезные привычки. Для этого следуйте нашим советам.

Избегайте стресса. Мы понимаем, что это практически невозможно, но именно в нем заключается основная причина выпадения волос. Советуем вам заняться йогой или любым другим видом деятельности, которая поможет вам расслабиться и поднять настроение.

Придерживайтесь сбалансированного питания. Вы должны в полном объеме получать все необходимые питательные вещества. Для здоровья волос особенно важны витамины и минералы, но не стоит забывать и про антиоксиданты.

Используйте щетку с мягкой щетиной, которая расчесывает волосы, не травмируя их. Не стоит носить заколки, они оставляют заломы на волосах и ослабляют их. То же можно сказать и о слишком тугих прическах.

Используйте натуральный шампунь. Выкиньте все химические продукты для ухода за волосами.

Каждый раз, когда вы принимаете душ, массируйте кожу головы подушечками пальцев. Благодаря этому вы активизируете кровообращение и улучшите насыщение фолликулов кислородом и питательными веществами.

Все эти советы помогут вам остановить выпадение волос в том случае, если причины проблемы кроются во внешних факторах. Однако если алопеция не исчезнет, стоит обратиться к специалисту.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet