Альфа-липоевая кислота: как принимать

АЛЬФА-ЛИПОЕВАЯ КИСЛОТА – это химическое вещество, обладающее мощным антиоксидантным эффектом. Это соединение входит в состав каждой клетки организма и может содержаться в некоторых продуктах, биоактивных добавках.

Так как альфа-липоевая кислота способствует избавлению от лишнего веса и нейтрализует разрушения клеточных структур свободными радикалами, то ее часто применяют в качестве основного ингредиента в препаратах для похудения и как компонент в витаминных комплексах. В составе таких средств ее иногда обозначают как липоевая или тиоктовая кислота.

Какое воздействие оказывает альфа-липоевая кислота на организм?

Она способствует улучшению обмена веществ, ускоряет липидный метаболизм, способствует превращению жировых клеток в энергию, препятствует накоплению холестерина, усиливает воздействие L-карнитина. Кислота притупляет чувство голода, усиливает резистентность организма к инсулину, снижает аппетит и способствует избавлению от жировых накоплений.

Кроме этого, липоевая кислота оказывает значительный антиоксидантный эффект, препятствуя свободным радикалам разрушать клеточные оболочки. При этом, антиоксиданты обладают мощностью, которая позволяет им регенерироваться после нейтрализации молекул кислорода и связывать новые радикалы. Также, альфа-липоевая кислота способна усиливать эффективность работы других антиоксидантов – витаминов С и Е.

Применение липоевой кислоты

АЛК лучше всего всасывается натощак, за один-два часа до еды. По данным Института Линуса Полинга, доза АЛК в 50 мг или более приводит к значительному, но временному уровню АЛК в крови. ALA может существовать в двух формах, обозначенных R или S, которые в основном являются зеркальным отображением вашей левой и правой руки. R-ALA - это форма, естественным образом вырабатываемая вашим телом. Добавки, содержащие только R-ALA, дороже, но лучше усваиваются вашим организмом.

Хотя уровень АЛК можно значительно повысить с помощью добавок, избыток АЛК быстро метаболизируется и выводится из организма. Те, кто желает принимать АЛК в качестве антиоксидантной поддержки или для помощи в лечении диабета 2 типа, когда рекомендуемая доза составляет 800 мг в день в разделенных дозах, могут принять добавку с замедленным высвобождением.

Активное вещество легко усваивается клетками нервов, мозгового вещества и сердца. Поэтому, ее используют не только в качестве спортивного питания, но и в лечении и профилактике различных нарушений организма. Для здорового человека достаточно 75 мг в сутки.

При заболеваниях, лечащие врачи могут назначать более высокие дозы, которые рассчитываются с учетом индивидуальных особенностей. АЛК естественным образом присутствует в организме, и, по данным Института Лайнуса Полинга, в исследованиях была продемонстрирована хорошая переносимость добавок до 1600 мг в день в течение шести месяцев и 1200 мг в день в течение двух лет. Проконсультируйтесь с врачом перед приемом добавок ALA, если вы лечитесь от какого-либо заболевания или принимаете лекарства ежедневно. Тем, кто употребляет большое количество алкоголя или страдает дефицитом витамина B-1, следует избегать добавок с АЛК.

Противопоказаний для приема не существует, но принимать ее следует с осторожностью. Добавки способны увеличивает чувствительность к инсулину, поэтому диабетикам надо будет сокращать прием лекарств. Не следует принимать добавки без контроля врача, так как это может привести к гипогликемии или снижать эффективность лекарственных препаратов. опубликовано econet

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