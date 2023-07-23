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Александр Огулов: сода для оздоровления организма

Автор: Econet 23 июля 2023 6342
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Обычная пищевая сода полезна для здоровья. Сода входит в состав плазмы крови. При ее дефиците процесс старения идет быстрее. NaHCO₃ нужна и тем, кто занимается спортом. Это вещество снимает усталость: нейтрализуются в крови вредные молочная и мочевая кислоты. Чаще всего соду принимают в растворе воды.

Александр Огулов: сода для оздоровления организма

Пищевая сода (NaHCO₃) – полезное для здоровья вещество. Она известна с незапамятных времен. Древние римляне залечивали раны в содовых озерах. Сода применялась и в древней аюрведической медицине. Состав соды в водах различных курортов (Сходница, Карловы Вары, Трускавец) несколько разнится.

Пищевая сода полезна для здоровья

Пищевую соду можно применять для оздоровления организма. 

NaHCO₃ входит в состав плазмы нашей крови. И если объем соды в плазме начинает падать, то потеря зарядов эритроцитов, и они начинают слипаться. И понадобятся лекарства (на основе соды), которые могут восполнять недостающие заряды. 

Когда человека привозят в реанимацию в бессознательном состоянии, часто первое, что капается, - это сода.

Чтобы спортсмену достигнуть хороших результатов, первым делом полезно убрать усталость организма. Последняя складывается из накопления продуктов распада (молочная кислота, мочевина). Все это попадает в кровоток и вызывает усталость организма. В данном случае полезно тоже пить содовую воду. Это можно проделывать во время или после тренировки. Тогда нейтрализуются в крови основания (молочная кислота, мочевая кислота) и можно усилить процесс тренировки.

При дефиците соды в организме человек быстрее стареет. Старость (и все заболевания) можно считать болезнями перекисления. 

Потребляемая человеком вода должна быть щелочная. Все токсические компоненты, которые выводятся организмом, - продукты распада – это кислоты. А кислота не выведет из организма другую кислоту. 

Для того чтобы ускорить процесс выздоровления, можно выпить стакан горячей (теплой) воды с растворенной в ней содой (0,5-1 чайная ложка). 

Сода принимается не только во внутрь (в виде питья), но и через кожу. В бане полезно на камни плеснуть соду, подышать этим воздухом. Когда человек находится в парилке, токсины, которые выходят из мышечных тканей, перегружают кровь. И содовый пар очистит легкие, кожа и волосы станут мягкими. Улучшается зрение, так как слеза тоже должна быть щелочной. Околоплодные воды у беременных женщин – это тоже щелочь. 

В какое время лучше употреблять содовую воду?

Натощак утром. Это нормализует состав крови. Эритроциты не слипаются, расположены отдельно друг от друга, фагоцитоз идет нормально, лейкоциты эффективно борются с инфекциями.

Почему при потреблении соды все равно повышается кислотность? Организм привык «тлеть, как уголек». И важно подготовить перед употреблением содовой воды живот, размять его, продавить. Начинать следует с небольших доз. 

Соду гасить можно и теплой, и горячей водой.

Прием соды полезно комбинировать с однодневным - трехдневным голоданием.опубликовано econet

По лекции профессора Огулова Александра Тимофеевича 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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