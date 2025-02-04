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Активное сжигание жира с помощью стула за 10 минут

Источник: zen.yandex.ru 04 февраля 2025 6434
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Как избавиться от лишнего жира в домашних условиях, если времени на тренажёры и фитнес-залы никак не найти - узнайте из этой статьи...

Активное сжигание жира с помощью стула за 10 минут

Занятия спортом в фитнес-зале прекрасны тем, что не позволяют отлынивать, находя нескончаемые отмазки, тренировки на свежем воздухе крайне полезны для здоровья, а домашние нагрузки здорово экономят время и их вполне достаточно для того, чтобы начать худеть. Поэтому, если вы из тех, кто хочет скинуть лишнего, не выходя за пределы своего гнёздышка, обратите внимание на комплекс, состоящий из 5-ти упражнений.

Комплекс упражнений для избавления от лишнего жира

Для тренировки вам понадобится устойчивый стул, немного места, хорошо проветриваемое помещение и, конечно же, желание.

1. Ухватитесь руками за сиденье, наклонив корпус. Поочерёдно выполните мах назад правой, затем левой ногой. 

Активное сжигание жира с помощью стула за 10 минут

Повторите не менее 50 раз.

2. Присядьте на стул, приподнимите согнутые ноги и придерживайтесь за края. Опускайте колени вправо-влево 40 раз.

Активное сжигание жира с помощью стула за 10 минут

3. Широко расставив ноги, встаньте позади мебели и положите ладони на спинку. Привстаньте на носочки и присядьте (колени направлены в стороны, а не внутрь).

Активное сжигание жира с помощью стула за 10 минут

Сделайте 30 повторений.

4. Лягте на пол и возьмитесь руками за ножки стула. Поднимите прямые ноги вверх (до угла 90 градусов). Слегка отрывая таз, подтяните ноги по направлению к сиденью.

Активное сжигание жира с помощью стула за 10 минут

Выполните 20-30 раз.

5. Шагните на поверхность невысокого стула, но обязательно убедитесь в его устойчивости. Можно заменить на диван. Поднимитесь и аккуратно опуститесь вниз.

Активное сжигание жира с помощью стула за 10 минут

Проделайте 20-30 подъёмов.

Не забывайте снижать количество быстрых углеводов в рационе и восполнять индивидуальную потребность чистой воды в день (не считая чай, кофе и другие напитки). Рассчитать норму можно, умножив свой вес (кг) на 30, потому как именно столько миллилитров должно приходиться на 1 килограмм массы тела. Например, 80-килограммовому человеку необходимо ежедневно выпивать 2400 мл или 2,4 л.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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стул мышцы фитнес спорт

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