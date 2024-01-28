Адреналиновая усталость: тревожные симптомы

Усталость надпочечников проявляется в виде таких признаков: тревожность, излишнее напряжение, изнуренность, тяга к соленой, сладкой еде, лакрице, низкое либидо, бессонница. Как можно диагностировать адреналиновую усталость, чтобы предотвратить это нежелательное состояние организма?

Каковы причины развития адреналиновой усталости? Их на самом деле не так уж мало. Например, напряженная психологическая атмосфера на работе, эмоциональное потрясение, сложности на личном фронте, хронический недуг, инфекция, хирургическое вмешательство, физическая боль, сильное горе, материальные проблемы, дефицит сна, депрессивное состояние, тревожность.

Симптомы адреналиновой усталости

Если человек ответит положительно на большинство из предложенных вопросов, есть высокая вероятность, что у него адреналиновая усталость.

Вопросы, которые помогут выявить адреналиновую усталость

Чувствую ли я усталость без явной причины?

Отмечается ли у меня систематическая заторможенность мышления?

Ощущаю ли я себя бодрее в ночное время?

Имеется ли у меня непреодолимая тяга к соленой, сладкой еде, лакрице?

Ощущаю ли я подавленность, тревожность, излишнее напряжение, изнуренность?

Сложно ли мне сбросить вес?

Наблюдается ли рассеянность внимания / появлялось ли чувство, что кратковременная память дает сбои?

Поддерживаю ли я свой тонус систематическим употреблением сахара, кофеина, курением?

Случается ли, что в продолжение дня я тороплюсь переделать множество разных дел?

Испытываю ли я беспричинное беспокойство, раздражительность, нервозность?

Низкое ли у меня половое влечение?

Страдаю ли я от прерывистого сна, бессонницы?

При наличии тонометра рекомендуем проделать такую процедуру: полежим пять минут, измерим артериальное давление и фиксируем результат. Не снимаем манжету, принимаем вертикальное положение и сразу же измеряем свое давление еще раз. В норме верхнее значение увеличивается или не меняется. Его падение является свидетельством того, что у вас есть адреналиновая усталость. Для верности эксперимента можно провести этот тест еще раз.

Показатель стероидного гормона ДГЭА (дегидроэпиандростерон), который отвечает за уровень энергии организма, определяется посредством анализа крови. Если значение ДГЭА будет низким, вероятно, у вас есть патология функций надпочечников.

Как это отражается на внешнем виде?

Кроме нежелательного накопления жира в области талии и появления темных «мешков» под глазами, адреналиновая усталость причиняет ущерб здоровью кожи. Тело теряет большое количество энергии, вынуждая надпочечники трудиться, и оно уже не может транспортировать необходимые вещества к нашей коже. Если вовремя не принять соответствующие меры и не пройти лечение, адреналиновая усталость может ускорить механизм старения, и человек будет выглядеть старше своего биологического возраста.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet