Адаптогены: Травы и грибы, которые восстанавливают здоровье

В настоящее время активно изучается использование адаптогенных трав в качестве возможного решения проблемы стрессов. Эти древние лекарства применяются для снятия напряжения и восстановления организма. Вот главные тенденции в области фитнеса и здоровья с использованием адаптогенов.
Ни для кого не секрет, что стремительный и зачастую напряженный характер современной жизни может сказаться на нашем физическом и психическом состоянии. Начиная с утренних поездок на работу, стресса, связанного с работой, и заканчивая физическими упражнениями - все это несёт большую нагрузку на наш организм. Для борьбы с последствиями этого стресса многие из нас принимают витамины и пищевые добавки, а в некоторых случаях даже лекарства. Но может ли быть другой путь?
Адаптогены - продукты растительного происхождения, естественный способ предотвращения или борьбы со стрессом и повышения жизнеспособности. Эти корни и травы веками использовались в традиционной китайской медицине и медицине других стран, и становятся все более популярными в наши дни.
Название "адаптогены" связано с их способностью помогать организму неспецифическим образом. Это может показаться немного странным, но данные растительные лекарственные средства приспосабливают свой лечебный эффект к тому, что нужно вашему телу: к перестройке баланса тела и нормализации физиологической функции. В стрессовом состоянии ваше тело вырабатывает гормон кортизол, это нормально. Длительные периоды высокого уровня кортизола в организме могут негативно повлиять как на щитовидную железу, так и на надпочечники. Использование этих трав может быть как реактивным, так и профилактическим.
На рынке есть много адаптогенных трав, но как узнать, что вам подходит и как их принимать? Итак, мы создали список самых популярных адаптогенов с описанием того, что они из себя представляют, для чего они используются, а также, в какой форме они производятся. Хотя эти средства являются естественными, всегда консультируйтесь с врачом перед использованием добавок, особенно если вы принимаете лекарства по рецепту или беременны.
Возможно, вы уже знакомы с одной из самых популярных трав в этом списке: женьшень. Распространенный сорт происходит из Кореи и Южного Китая и считается наиболее ценным лекарственным растением в этих регионах. Этот чудесный корень используется в Восточной Азии тысячелетиями в качестве помощи для общего здоровья. Вы можете найти экстракт женьшеня во многих формах, включая таблетки, капсулы и масло. Приготовленный чай из женьшеня идеально подходит для отдыха.
Преимущества использования женьшеня:
Этот тип базилика из Юго-Восточной Азии и невероятно отличается от обычной травы, которую мы часто используем в кулинарии. Святой базилик имеет богатую историю использования в индийской системе медицины. Считается, что в индуистской религиозной традиции каждая часть этого растения обладает адаптогенными свойствами - от листа до семени. Святой базилик можно купить в форме таблеток или капсул и использовать в качестве дополнения. Если вы предпочитаете использовать свежий базилик, вы можете раздавить листья и залить горячей водой, превратить эту адаптогенную траву в чай.
Эта невероятная трава встречается в Индии, Африке и на Ближнем Востоке и происходит от корня растения Withania Somnifera. Данная адаптогенная трава улучшает как физическое, так и психическое здоровье. Вы можете купить ашвагандху в качестве биологически активной добавки в виде порошкообразного корня или экстракта листьев и корней.
Существует много разных видов адаптогенных грибов, которые используются для восстановления здоровья.
Вы можете найти этот гриб в холодном климате Северной Европы, России и Канады. Гриб обычно растет на коре березы. Эти темные и не особенно привлекательные грибы. Обладают действительно полезными для здоровья свойствами. Имеют высокое содержание антиоксидантов, защищающих организм от свободных радикалов, которые могут вызывать заболевания.
Грибы чага также приписывают укреплению иммунной системы путем увеличения синтеза специфических иммунных клеток, которые могут улучшить способность вашего организма бороться с вирусами и помочь в регулировании иммунной системы. Многие магазины продают чай и кофе Chaga - здоровую альтернативу, чтобы поддержать вас утром!
Природа современной жизни может иногда казаться хаотичной, и способность сбалансировать свой график работы и здорового питания, а также поддерживать себя в форме является сложной задачей. Поэтому неудивительно, что мы все ищем способы помочь управлять этими аспектами нашей жизни. И включение адаптогенных продуктов в нашу диету может быть одним из этих способов.
Благодаря их способности бороться с хроническим стрессом и естественно высокого уровня антиоксидантов эти продукты могут стать ключом к достижению баланса.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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