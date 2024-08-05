Абдоминальная МИГРЕНЬ: Что это такое и как лечить

Абдоминальную мигрень иногда понимают как головную боль, но болезнь проявляет себя не только в форме головной боли, но и резкими болями в животе. Абдоминальная мигрень прекращается так же внезапно, как и начинается.

Абдоминальную мигрень иногда понимают как обычную головную боль, но болезнь проявляет себя не только в форме головной боли, но и резкими болями в животе. Иногда её путают с колитами. Абдоминальная мигрень начинается с приступообразных режущих болей в районе живота и продолжается болезненной пульсацией вокруг пупка от 5-10 минут до нескольких часов, а иногда и дней, прекращаясь так же внезапно, как и началась. Что же необходимо знать об этом заболевании.

Как лечить абдоминальную мигрень

Симптомы

Причины

Диагностика абдоминальной мигрени

Методы лечения

Профилактика заболевания

По частоте приступов преобладает утреннее начало в момент пробуждения.

Абдоминальная мигрень диагностируется и у взрослых, но у детей - чаще. Статистические наблюдения подтверждают, что болезнь преобладает у подростков в пубертатном периоде.

Абдоминальная мигрень у детей до 10 лет встречается в 20% случаев, у подростков и у молодых людей в возрасте до 20 лет – в 45%.

В ранний период приступы чаще происходят у мальчиков, но после 20 лет положение меняется, и женщины испытывают мигрень в два раза чаще мужчин. В более взрослом возрасте – в 3 раза чаще. Иногда, миновав переходный возраст, человек избавляется и от проявлений болезни.

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С точки зрения медицины, природа заболевания не до конца изучена, и нет однозначного подхода к диагностике; но в основе проявлений болезни лежат процессы в эндокринной и центральной нервной системах.

Заболевание имеет рецидивирующий характер. В промежутках между приступами характерно бессимптомное течение болезни с хорошим самочувствием, она может не проявлять себя длительное время, из-за чего у ребёнка и его родителей не формируется представление об общей картине заболевания до тех пор, пока приступы не повторятся несколько раз с одними и теми же симптомами.

Симптомы

У детей и подростков определение абдоминальной мигрени производится по тому же комплексу признаков, что и у взрослых. Сходство проявлений с заболеваниями желудочно-кишечного тракта затрудняет определение однозначного диагноза. Для дифференцирования исключают другие вероятные причины приступообразных болей в животе, исследуя ЖКТ на предмет патологии.

Если желудочно-кишечной патологии не выявлено, врач идентифицирует симптомы, характерные для абдоминальной мигрени:

Сильная боль по средней линии живота в районе пупка, способная нарушить привычную жизнедеятельность. Продолжительность её от от 1 часа до 3 суток, обычно около 1-2 часов.

Вазомоторные симптомы, сопровождающие боль в животе - тошнота и рвота, иногда диарея.

Спонтанно возникающие сонливость и вялость.

Анорексия (отказ от приёма пищи по причине сниженного и отсутствующего аппетита).

Приступообразная головная боль.

Болезненная реакция на яркий свет и громкие звуки.

Мельтешение мушек в поле зрения или туман.

Головокружение.

Нехватка воздуха.

Усиление холодного липкого потоотделения.

Панические атаки.

Аномальная бледность оттенка кожи.

Темные круги под глазами.

Периодичность повторения приступов.

Приступы возникают в течение дня, но наиболее характерное для них время - после пробуждения. Многократно повторяясь в дальнейшей жизни, абдоминальная мигрень теряет остроту проявления брюшных симптомов, они постепенно сглаживаются и часто пропадают совсем, но классическая мигрень остаётся.

Сохранение брюшных симптомов на протяжении всей жизни достаточно редко, так же как и первичное появление заболевания во взрослом возрасте.

При постановке диагноза можно обратить внимание лечащего врача на исчезновение симптомов во время сна, что также присуще абдоминальной мигрени. Лабораторные анализы могут не дать чёткой картины, и случается, что дети с приступообразными острыми болями в области живота, не всегда испытывая головную боль, ошибочно направляются в хирургическое или инфекционное отделение.



Для определения подлинного диагноза и положительной динамики лечения у детей проводится эндокринологическое обследование и обследование органов пищеварения. При наличии симптоматики, указывающей на абдоминальную мигрень, и отсутствии патологии в органах пищеварения и эндокринных нарушений, диагноз становится определён.

Причины

Поскольку приступы✅ абдоминальной мигрени у детей возникают, начиная с 5-летнего возраста и позже, а к завершению подросткового возраста их становится меньше, одной из причин считается гормональная перестройка.

Но т. к. точной единственной причины болезни до сих пор не определено, можно говорить о комплексе факторов, сочетание которых даёт толчок к развитию патологии:

Причины абдоминальной мигрени у детей и подростков

Генетическая предрасположенность;

Причины мигрениПсихоэмоциональные перегрузки, испытываемые ребёнком во время бодрствования и общения со сверстниками;

Нарушение обмена веществ;

Физические нагрузки, превышающие норму;

Несбалансированное питание;

Нарушение кровообращения;

Изменения в гормональном фоне.

Организм ребёнка претерпевает адаптацию к внешним и внутренним факторам, вызванным ростом и развитием всех систем, в связи с чем случаются сбои в его эндокринной и нервной системах, приводящие к приступам заболевания.

При своевременно назначенном правильном лечении и наблюдении ребёнка у педиатра, после проведённого диагностического обследования, в подростковом возрасте количество приступов у ребёнка уменьшается или полностью исчезает.

Абдоминальная мигрень у взрослых наблюдается намного реже.

Причины абдоминальной мигрени у взрослых бывают связаны с наследственностью или с влиянием следующих факторов:

Ситуации стресса;

Умственные и физические перегрузки;

Применение гормоносодержащих препаратов или гормональные сбои в организме;

Переезд на другое место жительства в непривычные климатические условия, или временная смена проживания в связи с командировкой;

Причины мигрениПерепады атмосферного давления;

Нарушения в работе эндокринной системы, неустойчивые уровни серотонина и гистамина;

Проблемы сосудов головного мозга;

Рассогласованность работы нервной системы;

Продукты, содержащие эстрогены;

Недостаток сна, неправильный режим сна и бодрствования;

Переутомление;

Нарушение обменных процессов в организме;

Употребление алкоголя и других вредных веществ.

Жители городов больше подвержены заболеванию, т.к. постоянно вынуждены жить в условиях конкуренции и напряжения сил для достижения целей, расходуя свои ресурсы. Особенно это можно отнести к лицам, страдающим депрессиями и нервными срывами. Также в группе риска люди с психическими отклонениями и с вредными привычками, злоупотребляющие курением и алкоголем.

Диагностика абдоминальной мигрени

При появлении симптомов абдоминальной мигрени необходим визит к врачу. Если подобное случилось у ребёнка, его принимает педиатр, опрашивая родителей, осматривая ребёнка и стараясь исключить возможные желудочно-кишечные заболевания. Попутно врач оценивает общий уровень развития ребёнка.

Взрослые пациенты обращаются к неврологу. Врач проводит опрос, производит пальпацию брюшной полости, измеряет давление у больного, интересуется наследственными деталями, и назначает обследование:

Электроэнцефалограмма (ЭЭГ);

Компьютерная томография (как вариант, магниторезонансная томография);

Рентгенографическое обследование;

УЗИ органов желудочно-кишечного тракта;

Общий анализ крови;

Клинический анализ крови;

Общий анализ мочи.

При необходимости, невролог даёт направление к другим специалистам.

✅Методы лечения

Лечение абдоминальной мигрени после установленного диагноза вероятно одним из двух методов: медикаментозным или немедикаментозным. В первую очередь прибегают к немедикаментозным средствам: затеняют помещение, чтобы свет не раздражал глаза больного, проветривают помещение и обеспечивают покой ребёнка или взрослого.

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Практикуются тёплые или холодные повязки на голову, иглотерапия, массаж головы. Варианты леченияПересматривается рацион питания в сторону исключения некоторых продуктов: газированных напитков, шоколада, сладких продуктов, жареных, содержащих глутамат натрия. Исключаются специи, синтетические добавки и ароматизаторы.

Помогает облегчить состояние травяной чай из ромашки, шалфея, шиповника, чабреца. Назначаются витаминные и содержащие магний комплексы.

Если диагноз ясен и не подлежит сомнению, нет риска пропустить аппендицит или перитонит, то в рамках медикаментозного лечения для снятия острого приступа детям назначаются болеутоляющие препараты (Ибупрофен и Парацетамол), противомигреневые, а в случае рвоты – противорвотные средства.

Взрослым пациентам назначают триптаны (Сумамигрен, Суматриптан, Норамикс, Зомиг, Амигренин) и эрготамины. Эффективность этих препаратов выявлена в 60% случаев.

Иногда помогает снять приступ употребление кофеиносодержащего напитка или антигистаминных препаратов. Для лечения приступов в условиях стационара применяют внутривенное введение Вальпроата. Иногда при сильной рвоте требуется стационарное лечение и введение жидкости внутривенно для предотвращения обезвоживания.

В интервале между приступами эффективны Пизотифен, Пропранолол, Ципрогептадин и другие бета-блокаторы, Метапролол и Метипранолол (эти лекарственные средства оказывают положительное воздействие на сердце, понижают давление, улучшают приток крови к мозгу за счёт расширения кровеносных сосудов).

Профилактика заболевания

Для увеличения периода ремиссии абдоминальной мигрени и предотвращения боли необходимо соблюдать профилактические меры и следовать предписаниям врачей.

Наследственный путь передачи заболевания снижает возможности профилактических мер, но для облегчения протекания приступов и снижения их риска применяются препараты:

Магний;

Кальций;

Коэнзим Q10 для улучшения кровообращения в головном мозге;

Омега-3 жирные кислоты;

Витамины группы В, С, лецитин, рутин;

Фитотерапевтические препараты Пиретрум или Гуарана.

Купировать приступ в самом начале его развития можно с помощью обезболивающих препаратов (Аспирин, Ибупрофен). Лучше использовать растворимую форму.

Занятия физкультурой и спортом, плавание, ходьба, йога, аутотренинг, медитация, прогулки на свежем воздухе, контрастный душ добавляют хорошего настроения и препятствуют развитию стресса, который провоцирует мигрень.

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Соблюдение установившегося распорядка дня и чёткое следование графику оказывает большую профилактическую помощь в избегании болезни, т.к. все выбивающие из колеи события, даже такие, как долгий сон в выходные или пропущенный приём пищи, могут вызвать внезапный приступ.

Поможет ремиссии исключение из рациона продуктов, провоцирующих болезнь. Есть общеизвестные триггеры, но каждый пациент может обнаружить продукты, вызывающие приступ мигрени лично у него, и исключить их:

Продукты, вызывающие приступ мигрени

Апельсины, лимоны;

Шоколад и кофеиносодержащие продукты;

Переработанное мясо (содержащее нитриты);

Сыр;

Красное вино;

Китайские соленья, маринады.

В профилактических целях применяют также седативные средства растительного происхождения, принимая которые, пациент уверенно и спокойно реагирует на события в своей жизни и перестаёт напряжённо ожидать следующего приступа.опубликовано econet.ru.

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