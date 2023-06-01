Этот сок можно пить не только в качестве профилактики, но и для облегчения симптомов один или два раза в день

Подагра — заболевание суставов, которое происходит из-за отложения в них солей мочевой кислоты. Эта неприятная болезнь имеет свойство поражать любые суставы, но чаще всего страдают именно суставы пальцев стопы.

Профилактика подагры