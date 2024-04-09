Постоянно хочется есть? Вините устойчивость к лептину!

Многие люди ошибочно полагают, что набор и потеря веса зависят исключительно от калорий и силы воли. Однако это не так – специалисты утверждают, что одним из основных факторов, способствующих набору веса у людей, является устойчивость к гормону лептину.

Многие люди ошибочно полагают, что набор и потеря веса зависят исключительно от калорий и силы воли. Однако это не так – специалисты утверждают, что одним из основных факторов, способствующих набору веса у людей, является устойчивость к гормону лептину. Мы решили разобраться в этом вопросе и выяснить, можно ли заставить лептин работать на похудение.

Знакомьтесь: лептин – гормон-регулятор веса

Лептин – это гормон, вырабатываемый жировыми клетками организма. Его часто называют гормоном насыщения, сытости или голодания. Целью лептина является гипоталамус, достигая которого, он сообщает мозгу, что пора завязывать с накоплением жира, прекратить есть и начать сжигать калории.

Основной функцией лептина является долгосрочная регуляция энергетического баланса, количества употребляемых и затрачиваемых калорий, а также объемов жира, находящихся на хранении в нашем организме. Стоит отметить, что гормон насыщения также выполняет иные функции, связанные с репродуктивной функцией, иммунитетом, работой мозга и т.д.

Основная цель лептина – предотвращать голодание или переедание, которые в определенных условиях мешают человеку выжить в естественной среде. Однако иногда механизм, который призван защищать нас от переедания, выходит из строя.

В чем заключается принцип работы гормона насыщения?

Принцип работы гормона насыщения предельно прост: мы едим, жир откладывается в жировых клетках, жировые клетки вырабатывают гормон лептин, по кровотоку он попадает в мозг и сообщает гипоталамусу, что пришло время прекратить прием пищи и начинать сжигать калории.

Или: мы не едим, запасы жира сжигаются, уровень лептина снижается, в результате мы едим больше, а сжигаем меньше калорий.

Устойчивость к лептину – основная биологическая причина ожирения?

У людей с ожирением в жировых клетках находится большое количество жира, в результате чего уровень лептина повышен. В нормальных условиях мозг должен знать, что необходимости в пополнении запасов жира нет. Однако возникает проблема: мозг попросту не видит огромные количества лептина, находящиеся у него перед носом. Эта проблема получила название устойчивость к лептину.

Устойчивость к гормону насыщения заставляет мозг думать, что тело испытывает нехватку энергии, что приводит к отложению жира.

В результате мозг изменяет нашу физиологию и поведение так, чтобы восполнить мнимую нехватку жира:

мы больше едим;

мы расходуем меньше энергии.

Именно поэтому для многих людей практически невозможно одной силой воли победить сигнал о нехватке жира в организме, вызванный устойчивостью к лептину.

Как лептин сводит на нет результаты изнурительного сидения на диетах

Почему большинство диет не обеспечивает долгосрочных результатов? Почему длительный успех диеты – это не правило, а всего лишь исключение?

При потере веса организм теряет запасы жира, что приводит к значительному снижению уровня гормона насыщения, а это приводит к чувству голода, повышению аппетита, снижению мотивации к упражнениям и сжигают меньшего количества калорий. Мозг думает, что организм голодает, поэтому и запускает кучу мощных механизмов, направленных на восполнение потери жира и защиту от голодания. Мозг всеми силами пытается защитить каждую жировую клетку и задействует для этого непреодолимые биохимические силы, которые заставляют нас есть.

Откуда берется устойчивость к лептину?

Было установлено несколько клеточных механизмов, лежащих в основе устойчивости к лептину:

1. Воспаление – воспалительные сигналы, поступающие в гипоталамус, – одна из основных причин устойчивости к лептину как у людей, так и у животных.

2. Свободные жирные кислоты. Повышенный уровень свободных жирных кислот может препятствовать попаданию сигналов лептина в мозг.

3. Высокие уровни лептина.

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Можно ли побороть устойчивость к лептину?

Основной борьбы с устойчивостью к лептину является уменьшение воспаления, вызванного неправильным питанием. Вот что Вы можете сделать:

1. Избегайте обработанных продуктов – они являются основным источником воспаления и ставят под угрозу здоровое пищеварение.

2. Употребляйте растворимую клетчатку – она помогает защитить от ожирения и улучшает пищеварение.

3. Занимайтесь упражнениями – физическая активность помогает повысить чувствительность к лептину.

4. Спите – плохой сон приводит к проблемам с гормоном насыщения.

5. Урежьте количество триглицеридов – высокий уровень триглицеридов в крови препятствует попаданию лептина в мозг.

6. Употребляйте белок – он, помимо прочих преимуществ, поможет улучшить чувствительность к лептину.

К сожалению, простого пути к похудению не существует. Чтобы избавиться от жировых отложений, необходимо следить за своим образом жизни: питанием, сном, физической активностью. Помните, что диета – кратковременное решение проблемы лишнего веса, для ее полного устранения требуется значительным образом изменить свой образ жизни. опубликовано econet

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